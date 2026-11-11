4°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot
Üzlet

Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több mint háromszorosára emelné osztalékát, és a profitmarzs növekedésére számít 2027-ben a Siemens Energy. A német energetikai vállalat sikereit elsősorban az egyesült államokbeli adatközpontok rohamos terjedése fűti. Ez folyamatosan magas keresletet biztosít a cég gázturbinái és hálózati berendezései iránt, miközben a korábban komoly gondokkal küzdő szélerőműves üzletág is fontos mérföldkőhöz érkezett.

A vállalat szerdai bejelentése szerint a szélturbinákat gyártó leányvállalat, a Siemens Gamesa elérte a piaci szereplők által kiemelten figyelt nullszaldós működést. Ez jelentős fordulat azután, hogy az üzletág éveken át veszteséget termelt és komoly átszervezéseken esett át.

A Siemensről 2020-ban leválasztott energetikai cég nagyban profitál a globális áramfogyasztás növekedéséből. A közlekedés, a fűtés, a hűtés és az ipar elektrifikációja mellett

a mesterséges intelligencia térnyerése, valamint az ehhez szükséges, önálló energiaellátást igénylő adatközpontok kiépítése jelenti a legnagyobb hajtóerőt.

A menedzsment szerint ez a folyamat további jelentős beruházásokat generál majd az áramtermelő kapacitások és a hálózati infrastruktúra terén, különösen Észak-Amerikában.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége

Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők

A fokozódó kereslet hatására a Siemens Energy rendelésállománya új csúcsra, 164 milliárd euróra duzzadt, ami a tőzsdei bevezetés óta a legerősebb éves növekedési ütemet jelenti. A kedvező folyamatokat látva a vállalat már kedd este bejelentett egy új, 9 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot.

A cég a 2026-os pénzügyi évre részvényenként 2,30 eurós osztalék kifizetését javasolja, ami több mint a háromszorosa a tavalyi 70 centes juttatásnak. Az előrejelzések szerint a profitmarzs a 2026-os 12,4 százalékról 2027-ben a 14 és 16 százalék közötti sávba emelkedhet, miközben az elemzői konszenzus 14,7 százalékot várt.

A kedvező hírekre a vállalat részvényei 5,6 százalékos pluszban indították a kereskedést. A Siemens Energy optimista várakozásai különösen annak fényében figyelemre méltóak, hogy a tőzsdéken nemrég globális eladási hullám söpört végig a mesterséges intelligenciához kötődő papírok piacán. A befektetői pánikot az váltotta ki, hogy a Demokrata Párt jelentős győzelmet aratott az amerikai félidős választásokon, ami felerősítette a szigorúbb technológiai szabályozástól való félelmeket a világ legnagyobb adatközpontpiacán.

UJSYFCew

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility