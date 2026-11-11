Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot

Több mint háromszorosára emelné osztalékát, és a profitmarzs növekedésére számít 2027-ben a Siemens Energy. A német energetikai vállalat sikereit elsősorban az egyesült államokbeli adatközpontok rohamos terjedése fűti. Ez folyamatosan magas keresletet biztosít a cég gázturbinái és hálózati berendezései iránt, miközben a korábban komoly gondokkal küzdő szélerőműves üzletág is fontos mérföldkőhöz érkezett.

A vállalat szerdai bejelentése szerint a szélturbinákat gyártó leányvállalat, a Siemens Gamesa elérte a piaci szereplők által kiemelten figyelt nullszaldós működést. Ez jelentős fordulat azután, hogy az üzletág éveken át veszteséget termelt és komoly átszervezéseken esett át.

A Siemensről 2020-ban leválasztott energetikai cég nagyban profitál a globális áramfogyasztás növekedéséből. A közlekedés, a fűtés, a hűtés és az ipar elektrifikációja mellett

a mesterséges intelligencia térnyerése, valamint az ehhez szükséges, önálló energiaellátást igénylő adatközpontok kiépítése jelenti a legnagyobb hajtóerőt.

A menedzsment szerint ez a folyamat további jelentős beruházásokat generál majd az áramtermelő kapacitások és a hálózati infrastruktúra terén, különösen Észak-Amerikában.

A fokozódó kereslet hatására a Siemens Energy rendelésállománya új csúcsra, 164 milliárd euróra duzzadt, ami a tőzsdei bevezetés óta a legerősebb éves növekedési ütemet jelenti. A kedvező folyamatokat látva a vállalat már kedd este bejelentett egy új, 9 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programot.

A cég a 2026-os pénzügyi évre részvényenként 2,30 eurós osztalék kifizetését javasolja, ami több mint a háromszorosa a tavalyi 70 centes juttatásnak. Az előrejelzések szerint a profitmarzs a 2026-os 12,4 százalékról 2027-ben a 14 és 16 százalék közötti sávba emelkedhet, miközben az elemzői konszenzus 14,7 százalékot várt.

A kedvező hírekre a vállalat részvényei 5,6 százalékos pluszban indították a kereskedést. A Siemens Energy optimista várakozásai különösen annak fényében figyelemre méltóak, hogy a tőzsdéken nemrég globális eladási hullám söpört végig a mesterséges intelligenciához kötődő papírok piacán. A befektetői pánikot az váltotta ki, hogy a Demokrata Párt jelentős győzelmet aratott az amerikai félidős választásokon, ami felerősítette a szigorúbb technológiai szabályozástól való félelmeket a világ legnagyobb adatközpontpiacán.

Forrás: Reuters

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