Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég

Korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé a CoreWeave. Az Nvidia által is támogatott, mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalat ezzel a bejelentéssel igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miután az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot zuhant a részvényeinek árfolyama. A piaci szereplők ugyanis komolyan aggódnak a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és az AI-lufi lehetséges kipukkadása miatt. A kedvező hírekre a cég papírjai 5 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

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A cég körüli pánik az egész AI-szektorra rányomta a bélyegét a magas kamatkörnyezet és a gigantikus beruházások miatt, olyannyira, hogy az iparág egyik óriásának számító Anthropic is a korábban becsültnél alacsonyabb cégérték mellett kényszerült elindítani a tőzsdei bevezetést megelőző befektetői körútját (roadshow). A kedélyek csillapítása érdekében a CoreWeave közölte, hogy a jelenlegi hozamszintek mellett nem von be fedezetlen hiteleket. A meglévő ügyfélszerződésekből származó készpénzáramlás (cash flow) ugyanis elegendő a szeptember végén 46,9 milliárd dollárra rúgó adósságállomány törlesztésére, és 2027 végéig már kevesebb mint 5 milliárd dollárnyi friss tőke bevonásával számolnak.

Mike Intrator vezérigazgató kiemelte, hogy a következő három hónapban 9 milliárd dollárnyi előleg és biztosíték folyik be az ügyfelektől. Hangsúlyozta, hogy a cég csak aláírt szerződések birtokában kezd beruházásokba, így a hitelezők mögött valódi fedezet áll, a kiépítést pedig jellemzően maguk a megrendelők finanszírozzák. A vállalat lekötött rendelésállománya a június végi 104 milliárdról szeptember végére 132,5 milliárd dollárra ugrott, miközben a negyedéves tőkeberuházások (capex) értéke 9,4 milliárdról 14,5 milliárd dollárra nőtt. Erre a hatalmas kiadásra a tízszeres túljelentkezés miatt van szükség,

a cég szabad kapacitásai ugyanis a jövő év végéig nagyrészt már elkeltek.

A befektetőket az is aggasztotta, hogy a demokraták elsöprő győzelmével zárult amerikai félidős választások után szigorodhat a szabályozói környezet, különösen a helyi víz- és energiaforrásokat érintő lakossági tiltakozások miatt. Intrator szerint azonban ez nem veszélyezteti az építkezéseket, és a költségeket sem torzítja majd érdemben. Bár az erőforrások felhasználását szigorúbban ellenőrizhetik, és a helyi közösségekkel folytatott egyeztetések lassíthatják a folyamatot, a cégvezető szerint ők eddig is átláthatóan működtek. Hozzátette, hogy a választási eredmények miatt nem gyorsítják fel a már másfél éve zajló nemzetközi terjeszkedést sem.

A kedvező kilátásokat a harmadik negyedéves számok is alátámasztják, mivel a vállalat bevétele közel 170 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra ugrott, felülmúlva a 3,55 milliárdos elemzői várakozásokat, miközben a részvényenkénti veszteség a várt 1,16 dollár helyett csupán 95 cent lett. Mindezek fényében a CoreWeave a 2026-os bevételi előrejelzését a korábbi 12,4–13,2 milliárdos sávról 13,0–13,3 milliárd dollárra emelte, az éves beruházási célszámot pedig 37 és 39 milliárd dollár közé módosította, kétmilliárd dollárral megemelve a sáv alsó határát.

Forrás: Reuters

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