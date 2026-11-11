Életjeleket mutat az Nvidia, felpattant az árfolyam a nagy zuhanás után

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A szerdai felpattanást megelőzően a papírok árfolyama hétfőn 4,3, kedden pedig további 5,5 százalékkal esett, ahogy egyre több részlet látott napvilágot a vezérigazgató magánéleti botrányáról.

Szerdára azonban megfordult a trend, és a részvények 5,3 százalékos pluszban állnak a tőzsdenyitás előtt.

Az Nvidia kedden bejelentette, hogy megbízta a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ügyvédi irodát az eset kivizsgálásával. A szakembereknek azt kell feltárniuk, hogy a viszony révén veszélybe kerültek-e üzleti titkok vagy nemzetbiztonsági érdekek. Eközben a belső információk szerint Huang igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy a munka a megszokott mederben folyik tovább, így hétfőn és kedden is bejárt az irodába, ahol megbeszéléseket folytatott a november 17-én esedékes negyedéves gyorsjelentés előtt.

A befektetők jelenleg azt próbálják felmérni, hogy a botrány milyen hatással lesz a vállalat tényleges üzletmenetére. A Bank of America keddi elemzésében három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel.

A legkedvezőbb esetben a probléma elszigetelt marad, és nem lesz változás a cégvezetésben.

Egy másik eshetőség szerint viszont az elhúzódó bizonytalanság nyomás alatt tarthatja a cég piaci megítélését a gyorsjelentésig.

A legrosszabb forgatókönyv akkor valósul meg, ha a vizsgálat súlyos mulasztásokat tár fel, ami vezetőváltáshoz, szigorúbb hatósági korlátozásokhoz és az eredményvárakozások lefelé történő módosításához vezethet.

John Blank, a Zacks vezető részvénystratégája szerint az elmúlt napok eladási hulláma két fő aggodalmat tükröz. Egyrészt a piac tart az esetleges újabb amerikai korlátozásoktól, másrészt a befektetők félnek attól, hogy milyen további terhelő részletek derülhetnek még ki a vezérigazgatóról. A szakértő a CNBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet nemcsak az Nvidiának és Jensen Huangnak árt, hanem a teljes mesterségesintelligencia-szektort érintő befektetéseknek is.

A piaci bizalomvesztést jelzi, hogy a Morgan Stanley szerdán levette az Nvidiát a kiemelten ajánlott részvényeket tartalmazó listájáról. A nagybank a döntését azzal indokolta, hogy a papírok árfolyama több mint 25 százalékot zuhant azóta, hogy október 2-án felkerültek a kedvenc papírok közé, miközben az elemzők szerint Huang személye és vezetése kulcsfontosságú a vállalat stratégiai irányvonalának fenntartásához.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio