Erős napja volt a magyar tőzsdének, nagyot ment a Mol

Pozitív hangulatot lehetett ma látni a nemzetközi piacokon, ebből pedig a magyar tőzsde is ki tudta venni a részét. A BUX index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, a blue chipek pedig szinte kivétel nélkül emelkedtek. Az erősödést a Mol vezette, amely az iráni feszültségek erősödése nyomán emelkedő olajárakkal párhuzamosan 3,5 százalékos pluszban zárt, de a hajnalban jelentő OTP is emelkedett a friss számokat követően.

Ma a BUX-index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, a Mol árfolyama 3,5 százalékos pluszban zárt, a Richter árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 1,0 százalékos pluszban fejezte be a napot. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 3,4 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 1,3 százalékkal esett. A legjobban ma a MBH JZB részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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