5°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Ők lettek idén a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjai!
Erős napja volt a magyar tőzsdének, nagyot ment a Mol
Üzlet

Erős napja volt a magyar tőzsdének, nagyot ment a Mol

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pozitív hangulatot lehetett ma látni a nemzetközi piacokon, ebből pedig a magyar tőzsde is ki tudta venni a részét. A BUX index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, a blue chipek pedig szinte kivétel nélkül emelkedtek. Az erősödést a Mol vezette, amely az iráni feszültségek erősödése nyomán emelkedő olajárakkal párhuzamosan 3,5 százalékos pluszban zárt, de a hajnalban jelentő OTP is emelkedett a friss számokat követően.

Ma a BUX-index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, a Mol árfolyama 3,5 százalékos pluszban zárt, a Richter árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 1,0 százalékos pluszban fejezte be a napot. A Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 3,4 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 1,3 százalékkal esett. A legjobban ma a MBH JZB részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb.

Még több Üzlet

Erős napja volt a magyar tőzsdének, felpattantak az USA-ban a tech papírok

Újra nőtt a kihasználtság, ismét javított előrejelzésén a Graphisoft Park

Sorra rontják az elemzők a jövő évi profitvárakozásokat, komoly lassulás jöhet

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget

Megjött a bejelentés: határozatlan időre bezár egy benzinkút Magyarországon

Megremegtek a piacok az AI-részvények zuhanásával - Mi jön a magyar tőzsdén?

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Erős napja volt a magyar tőzsdének, felpattantak az USA-ban a tech papírok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility