Felpattantak az USA-ban a tech papírok

A Nasdaq 1,54 százalékkal emelkedett a nyitást követő percekben, az S&P 500 pedig 0,98 százalékos pluszban van. A Dow Jones alig mozdult, 0,08 százalékkal került feljebb.

A technológiai részvényeknek a CoreWeave gyorsjelentése adott lendületet. Az AI-felhőszolgáltató részvénye 15 százalékot emelkedett, miután a cég a vártnál magasabb negyedéves bevételt közölt és megemelte idei előrejelzését. A vezetés a beruházások finanszírozásáról is igyekezett megnyugtatni a befektetőket, a következő három hónapban ugyanis mintegy 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőlegre és letétre számít.

Az Nvidia is pluszban van, a CEO-botrány miatti eladási hullámot követően ma 3,6 százalékos emelkedéssel kezdett a papír.