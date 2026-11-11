Felpattantak az USA-ban a tech papírok

A technológiai részvények húzzák az amerikai tőzsdéket
A Nasdaq 1,54 százalékkal emelkedett a nyitást követő percekben, az S&P 500 pedig 0,98 százalékos pluszban van. A Dow Jones alig mozdult, 0,08 százalékkal került feljebb.
A technológiai részvényeknek a CoreWeave gyorsjelentése adott lendületet. Az AI-felhőszolgáltató részvénye 15 százalékot emelkedett, miután a cég a vártnál magasabb negyedéves bevételt közölt és megemelte idei előrejelzését. A vezetés a beruházások finanszírozásáról is igyekezett megnyugtatni a befektetőket, a következő három hónapban ugyanis mintegy 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőlegre és letétre számít.
Az Nvidia is pluszban van, a CEO-botrány miatti eladási hullámot követően ma 3,6 százalékos emelkedéssel kezdett a papír.
Sorra rontják az elemzők a jövő évi profitvárakozások, komoly lassulás jöhet
Bár az amerikai vállalatok kimagasló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezont zárnak, az elemzők sorra rontják az S&P 500 indexben szereplő cégek jövő évi eredményvárakozásait. A borúlátás hátterében a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtorpanásától való félelem, valamint a félidős választásokon elért demokrata előretörés következményei állnak - jelentette a Bloomberg.
Kilőtt a CoreWeave a nyitás előtt
A CoreWeave részvénye 17,2 százalékos pluszban is volt a nyitás előtti kereskedésben, miután az AI-felhőszolgáltató a vártnál erősebb negyedéves bevételt jelentett és megemelte idei előrejelzését. A bevétel éves alapon 168 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra nőtt, szemben a 3,54 milliárdos elemzői várakozással. A cég az idei év egészére már 13–13,3 milliárd dolláros bevételt vár.
Az elmúlt hetekben a megugró hitelköltségek miatt került nyomás alá a részvény, így a befektetők a beruházások finanszírozására is figyeltek. A CoreWeave a következő három hónapban mintegy 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőlegre és letétre számít. A vezetés szerint a meglévő ügyfélszerződésekből befolyó pénz fedezheti az adósságtörlesztést, így a cég egyelőre nem tervez újabb fedezetlen kötvénykibocsátást. A jelentés után a Nebius és az IREN részvényei is emelkedtek a nyitás előtt.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar
Mélyreható változásokat sürget a németországi termelés versenyképességének javítása érdekében Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki szerint csökkenteni kell a munkaerőköltségeket és növelni kell a termelékenységet.
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Leállítja a termelés korszerűsítését célzó, "Gamechanger" néven ismert projektjét a Volkswagen a wolfsburgi gyárában, miután a vállalat vezetése költségcsökkentési okokra hivatkozva felülvizsgálta beruházási terveit.
Életjeleket mutat az Nvidia, felpattant az árfolyam a nagy zuhanás után
Kétnapos zuhanás után szerdán, a nyitás előtti kereskedésben ismét erősödni kezdett az Nvidia részvényárfolyama. A világ legértékesebb technológiai vállalatát súlyos botrány rázta meg, miután kiderült, hogy Jensen Huang vezérigazgató viszonyt folytatott egy feltételezett kínai kémmel. Az ügy tisztázására a cég független jogi vizsgálatot indított, az elemzők pedig a lehetséges üzleti következményeket mérlegelik - tudósított a CNBC.
Olvadnak a pluszok
Mérséklődött az emelkedés az európai tőzsdéken. A Stoxx 600 már csak 0,30 százalékos pluszban van, a német DAX pedig 0,63 százalékkal emelkedik, miután korábban még 1 százalék feletti pluszban járt. A londoni FTSE 100 0,41, a párizsi CAC 40 0,33 százalékos emelkedésben van.
Összeomlott a 4iG partnerének árfolyama, épp most veszíti el értékének ötödét a Rába új tulajdonosa
Januári tőzsdei bevezetése óta nem látott mélypontra zuhant a CSG árfolyama, miután az európai védelmi ipari vállalat csökkentette az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait. A bejelentés újabb csapást mért azokra a befektetőkre, akik a védelmi kiadások gyors növekedésében bízva vásároltak a részvényekből, amelyek értéke mostanra a kibocsátási ár felére zuhant - írta a Bloomberg. A hírnek hazai vonatkozása is van, hiszen a CSG a 4iG partnere, valamint a Rába kisebbségi tulajdonosa.
Mérséklődik az OTP emelkedése
A nyitástól távolodva mérséklődött az OTP emelkedése, a bankpapír már csak mindössze 0,3 százalékos pluszban van a hajnali gyorsjelentés után.
A forgalom közben egyáltalán nem kiemelkedő, sőt, valamivel elmarad az átlagtól.
Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára
Kéthavi mélypontjuk közelében stabilizálódtak az olajárak szerdán, mivel a piaci szereplők egyfelől az amerikai–izraeli és az iráni erők közötti háború enyhülésében bíznak, másfelől viszont továbbra is aggódnak a Hormuzi-szorosban zajló támadások miatt. Emellett a növekvő amerikai készletek és az orosz–ukrán konfliktus legújabb fejleményei is alakítják a piaci hangulatot.
Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége
Az Alphabet mintegy 3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő forrást kíván bevonni története első, hongkongi és szingapúri dollárban denominált kötvénykibocsátásával. A technológiai óriás a hónap eleji, a mesterségesintelligencia-szektort érintő globális tőzsdei eladási hullám után méri fel az ázsiai befektetők étvágyát, a befolyó összeget pedig elsősorban a növekvő infrastrukturális beruházásainak finanszírozására fordítja majd.
Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot
Több mint háromszorosára emelné osztalékát, és a profitmarzs növekedésére számít 2027-ben a Siemens Energy. A német energetikai vállalat sikereit elsősorban az egyesült államokbeli adatközpontok rohamos terjedése fűti. Ez folyamatosan magas keresletet biztosít a cég gázturbinái és hálózati berendezései iránt, miközben a korábban komoly gondokkal küzdő szélerőműves üzletág is fontos mérföldkőhöz érkezett.
Visszavágta az OTP célárát a Concorde
A Concorde 53 640 forintról 52 200 forintra csökkentette az OTP részvényeire vonatkozó, 2027 végére szóló célárát, a vételi ajánlást azonban továbbra is fenntartotta. A bank harmadik negyedéves, az elemzői várakozásokat meghaladó eredményét jelentősen befolyásolták az egyszeri tételek, a jövőbeli kilátásokat pedig a tervezett balti terjeszkedés és az oroszországi leánybank esetleges eladása formálja a leginkább.
Pluszban az OTP a jelentés után
Erős negyedévet zárt az OTP. A 355 milliárd forintos adózott profit 7 százalékkal nőtt éves alapon, és 8 százalékkal haladta meg a várakozásokat. A működési eredmény megfelelt a konszenzusnak, a profitmeglepetést főként egy 39 milliárd forintos egyszeri adóelőny hozta. Az adózás előtti eredmény közel 4 százalékkal elmaradt a várttól, részben a szlovén devizahitelekhez kapcsolódó 29 milliárd forintos céltartalék miatt.
A teljesítő hitelállomány az év első kilenc hónapjában 12 százalékkal bővült, a nettó kamatmarzs a harmadik negyedévben 4,63 százalék volt. A menedzsment változatlanul 15 százalék körüli éves hitelnövekedéssel számol. Az orosz jelenlét felülvizsgálata év végéig lezárulhat, kivonulásról egyelőre nincs döntés.
A jelentést követően az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban van.
Emelkednek az európai tőzsdék
Jól indult a kereskedés Európában, a Stoxx 600 index 0,7 százalékkal emelkedik, a német DAX 1,1 százalékos pluszban van. A reggeli hangulatot a CoreWeave vártnál jobb gyorsjelentése is javította, amely után az ázsiai technológiai részvények erősödtek.
A londoni FTSE 100 0,79, a párizsi CAC 40 0,77 százalékkal került feljebb. Milánóban az FTSE MIB 0,84 százalékkal emelkedik, a madridi IBEX 35 0,55 százalékos pluszban van.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos pluszban van. A befektetők kiemelten figyelik ma az OTP-t, a cég ugyanis ma hajnalban tette közzé negyedéves számait. A bankpapír 0,9 százalékos pluszban van a jelentés után.
Osztalékelőleget fizetne a DH Group
Összesen 1,25 milliárd forint osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága. A törzsrészvényenként 36,35 forintos előlegről a december 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés dönthet - derült ki a BÉT-en publikált közleményből.
Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég
Korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé a CoreWeave. Az Nvidia által is támogatott, mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalat ezzel a bejelentéssel igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miután az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot zuhant a részvényeinek árfolyama. A piaci szereplők ugyanis komolyan aggódnak a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és az AI-lufi lehetséges kipukkadása miatt. A kedvező hírekre a cég papírjai 5 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
MNB-vizsgálat indult az Alteónál
Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett közleményéből. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.
Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet
Erős harmadik negyedévet zárt az OTP, a bank profitja az elemzői várakozásokat alaposan felülmúlta, de a negyedévben volt néhány egyszeri tétel, amire érdemes odafigyelni. Részletesen megnéztük, hogyan teljesítettek az OTP leánybankjai, mi hajtotta a bevételeket, hogyan alakultak a költségek, és mi történt a hitelezésben. Hozzuk a válaszokat arra az 5 fontos kérdésre, ami a befektetőket leginkább érdekelheti, például arra, hogy mi lesz az orosz bank sorsa, és milyen kilátásokkal számol a menedzsment az év hátralévő részében.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,73 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,63 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,82 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,46 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból a szerszámgépgyártók októberi rendeléseiről érkezik előzetes adat, Németország pedig közli a végleges októberi inflációs adatot. Az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések heti száma jelenik meg. Az MSCI közzéteszi novemberi indexfelülvizsgálatának eredményét, amelyből kiderül, változik-e a magyar részvények helye a nemzetközi indexekben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 63,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 231,89
|-0,3%
|0,9%
|1,1%
|8,7%
|10,3%
|44,8%
|S&P 500
|7 520,93
|-0,4%
|-0,6%
|-3,7%
|9,9%
|10,1%
|61,9%
|Nasdaq
|27 740,8
|-0,6%
|-1,6%
|-10,2%
|9,9%
|8,3%
|73,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 459,58
|2,9%
|-4,2%
|-12,4%
|20,1%
|18,8%
|107,7%
|Hang Seng
|24 557,04
|0,4%
|4,4%
|1,4%
|-4,2%
|-7,9%
|-1,8%
|CSI 300
|4 059,11
|0,1%
|1,3%
|-6,0%
|-12,3%
|-13,5%
|-15,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 347,45
|0,3%
|1,9%
|5,0%
|7,6%
|10,0%
|64,0%
|CAC
|8 278,59
|0,6%
|3,2%
|6,1%
|1,6%
|2,8%
|17,5%
|FTSE
|10 751,59
|-0,3%
|1,1%
|1,9%
|8,3%
|9,9%
|46,5%
|FTSE MIB
|51 755,08
|0,7%
|3,6%
|4,0%
|15,2%
|17,9%
|87,8%
|IBEX
|19 936,4
|1,0%
|6,0%
|4,7%
|15,2%
|23,2%
|118,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 586,41
|-1,0%
|-1,0%
|2,1%
|30,2%
|34,1%
|170,8%
|ATX
|6 650,55
|1,3%
|4,0%
|1,6%
|24,9%
|37,5%
|71,4%
|PX
|2 675,54
|0,7%
|1,1%
|3,8%
|-0,4%
|8,6%
|94,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 060
|-1,7%
|0,7%
|4,4%
|19,8%
|28,2%
|132,2%
|Mol
|4 782
|-1,2%
|-5,3%
|-5,4%
|62,7%
|61,0%
|78,6%
|Richter
|13 000
|0,3%
|0,0%
|5,3%
|31,8%
|33,7%
|51,2%
|Magyar Telekom
|2 926
|0,1%
|-0,1%
|14,2%
|63,3%
|64,0%
|568,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,62
|1,4%
|-8,2%
|-3,7%
|56,5%
|47,1%
|10,2%
|Brent
|92,58
|0,0%
|-10,8%
|-11,7%
|52,1%
|44,4%
|12,0%
|Arany
|4 036,98
|-2,2%
|2,6%
|-3,5%
|-6,7%
|-1,3%
|117,7%
|Devizák
|EURHUF
|364,3
|0,5%
|-0,1%
|-0,4%
|-5,1%
|-5,0%
|0,2%
|USDHUF
|326,4484
|0,8%
|0,3%
|0,0%
|-0,1%
|-1,7%
|3,5%
|GBPHUF
|435,5200
|0,4%
|-0,4%
|1,0%
|-1,2%
|-0,4%
|2,6%
|EURUSD
|1,1160
|-0,3%
|-0,3%
|-0,3%
|-5,0%
|-3,4%
|-3,1%
|USDJPY
|158,1200
|0,0%
|-0,2%
|-0,2%
|0,9%
|2,7%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3335
|-0,5%
|-0,6%
|0,8%
|-0,9%
|1,4%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 697,94
|-2,1%
|-4,7%
|-10,7%
|-16,9%
|-30,5%
|13,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,28
|1,3%
|0,0%
|-5,3%
|14,7%
|25,0%
|-1 424,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,35
|0,1%
|-3,4%
|-8,5%
|-22,2%
|-22,0%
|35,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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