Felpattantak és erősen zártak az USA-ban a tech papírok

Emelkedéssel zártak az amerikai részvénypiacok szerdán, miután a mesterséges intelligencia-szektor szereplőinek kedvező hírei enyhítették a befektetők technológiai papírokkal kapcsolatos aggodalmait. A CoreWeave meggyőző üzleti kilátásai és az Nvidia árfolyamának stabilizálódása nyomán az S&P 500 és a Nasdaq index is több mint egy százalékkal erősödött.

A felhőalapú számítástechnikával foglalkozó CoreWeave részvényei több mint 20 százalékot ugrottak, miután a vállalat közölte, hogy korrigált alapon 2028 első felére nyereségessé válhat. A cég ezzel sikeresen nyugtatta meg a piacot afelől, hogy az erős kereslet és az ügyfelek elköteleződése biztos alapot nyújt a hitelből finanszírozott terjeszkedéshez. A kedvező hangulat más MI-infrastruktúrában érdekelt vállalatokra, köztük a Nebius Groupra és az Applied Digitalra is átterjedt, így a félvezetőipari index is emelkedéssel zárt.

Az Nvidia papírjai szintén drágultak, megszakítva a két napig tartó súlyos esést. A chipgyártó piaci kapitalizációja az előző két kereskedési napon mintegy 430 milliárd dollárral zuhant, mivel a befektetők aggódni kezdtek amiatt, hogy Jensen Huang vezérigazgató kapcsolatban állt egy kínai kémkedéssel gyanúsított üzletasszonnyal. Az elmúlt napok piaci volatilitásához az is hozzájárult, hogy a múlt heti amerikai félidős választásokon aratott elsöprő demokrata győzelem után sokan a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozásától tartanak.

Az S&P 500 1,29 százalékkal 7617,84 pontra,

a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite pedig 1,59 százalékkal 25 464,57 pontra erősödött.

A Dow Jones ipari átlag 0,47 százalékos pluszban, 52 476,92 ponton fejezte be a kereskedést,

miközben a piaci félelemindexként ismert VIX zsinórban a negyedik napja csökkent.

A Bank of America elemzői rámutattak, hogy az intézményi befektetők már a múlt heti eladási hullám idején is vásárolták a részvényeket ETF-eken keresztül.

A részvénypiaci optimizmust ugyanakkor árnyalja a vártnál magasabb keddi inflációs adat, amely szinte biztossá tette a jövő havi kamatemelést. A CME FedWatch adatai szerint a kereskedők már teljes mértékben beáraztak egy legalább 25 bázispontos szigorítást a következő kamatdöntő ülésre, de 12,7 százalékos esélyt látnak egy 50 bázispontos emelésre is, miután több jegybankár is jelezte, hogy a Fed nyitott a határozottabb fellépésre az áremelkedés megfékezése érdekében. A veteránok napja miatt az amerikai kötvénypiac szerdán zárva tartott.