Felpattantak és erősen zártak az USA-ban a tech papírok

A CoreWeave és az Nvidia repítette az S&P 500-at és a Nasdaqot.
Emelkedéssel zártak az amerikai részvénypiacok szerdán, miután a mesterséges intelligencia-szektor szereplőinek kedvező hírei enyhítették a befektetők technológiai papírokkal kapcsolatos aggodalmait. A CoreWeave meggyőző üzleti kilátásai és az Nvidia árfolyamának stabilizálódása nyomán az S&P 500 és a Nasdaq index is több mint egy százalékkal erősödött.
A felhőalapú számítástechnikával foglalkozó CoreWeave részvényei több mint 20 százalékot ugrottak, miután a vállalat közölte, hogy korrigált alapon 2028 első felére nyereségessé válhat. A cég ezzel sikeresen nyugtatta meg a piacot afelől, hogy az erős kereslet és az ügyfelek elköteleződése biztos alapot nyújt a hitelből finanszírozott terjeszkedéshez. A kedvező hangulat más MI-infrastruktúrában érdekelt vállalatokra, köztük a Nebius Groupra és az Applied Digitalra is átterjedt, így a félvezetőipari index is emelkedéssel zárt.
Az Nvidia papírjai szintén drágultak, megszakítva a két napig tartó súlyos esést. A chipgyártó piaci kapitalizációja az előző két kereskedési napon mintegy 430 milliárd dollárral zuhant, mivel a befektetők aggódni kezdtek amiatt, hogy Jensen Huang vezérigazgató kapcsolatban állt egy kínai kémkedéssel gyanúsított üzletasszonnyal. Az elmúlt napok piaci volatilitásához az is hozzájárult, hogy a múlt heti amerikai félidős választásokon aratott elsöprő demokrata győzelem után sokan a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozásától tartanak.
- Az S&P 500 1,29 százalékkal 7617,84 pontra,
- a technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite pedig 1,59 százalékkal 25 464,57 pontra erősödött.
- A Dow Jones ipari átlag 0,47 százalékos pluszban, 52 476,92 ponton fejezte be a kereskedést,
- miközben a piaci félelemindexként ismert VIX zsinórban a negyedik napja csökkent.
A Bank of America elemzői rámutattak, hogy az intézményi befektetők már a múlt heti eladási hullám idején is vásárolták a részvényeket ETF-eken keresztül.
A részvénypiaci optimizmust ugyanakkor árnyalja a vártnál magasabb keddi inflációs adat, amely szinte biztossá tette a jövő havi kamatemelést. A CME FedWatch adatai szerint a kereskedők már teljes mértékben beáraztak egy legalább 25 bázispontos szigorítást a következő kamatdöntő ülésre, de 12,7 százalékos esélyt látnak egy 50 bázispontos emelésre is, miután több jegybankár is jelezte, hogy a Fed nyitott a határozottabb fellépésre az áremelkedés megfékezése érdekében. A veteránok napja miatt az amerikai kötvénypiac szerdán zárva tartott.
Megemelte eredményvárakozását a német pénzügyi óriás
Rekorderedményről számolt be az idei év első kilenc hónapja után a német Allianz pénzügyi és biztosítási csoport, ezért a vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó eredményvárakozását.
Egyetlen hónap alatt tízmilliárdos bevételi ugrás: megindult a roham a tőzsdére készülő gigacégért
Bennfentes információk szerint már most többszörös a túljegyzés az Anthropic elsődleges nyilvános részvénykibocsátására, amely minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése lehet - írta meg a Bloomberg. A Claude chatbotot fejlesztő vállalat és társalapítói összesen akár 90,4 milliárd dollárnyi tőkét is bevonhatnak a nyilvános értékesítés és egy zártkörű kibocsátás révén, amivel még a SpaceX korábbi rekordját is felülmúlhatják.
Jön a hideg: hónapok óta nem látott csúcsra lőttek ki a gázárak az Egyesült Államokban
Kilenc hónapos csúcsra, mintegy 2 százalékkal emelkedtek az amerikai földgáz határidős árai szerdán. A drágulást elsősorban a következő két hétre előrejelzett hidegebb időjárás és a vártnál élénkebb kereslet fűtötte, de hozzájárult a cseppfolyósított földgázt előállító exportüzemek rekordközeli gázigénye, valamint az elmúlt hetekben visszaeső kitermelés is.
Elég volt a szállítási leállásokból: felbontotta egyik gigantikus LNG-szerződését az Orlen, inkább az USA felé fordulnak
Felmondta egyik hosszú távú, cseppfolyósított földgázra vonatkozó szállítási szerződését a lengyel Orlen a katari állami energiaipari vállalattal, a QatarEnergyvel. Az iráni háború kirobbanása óta ez az első ismert eset, hogy egy vásárló a hónapok óta tartó szállítási fennakadások miatt egyoldalúan kihátrál a katari exportőrrel kötött megállapodásából - írta a Wall Street Journal.
Erős napja volt a magyar tőzsdének, nagyot ment a Mol
Pozitív hangulatot lehetett ma látni a nemzetközi piacokon, ebből pedig a magyar tőzsde is ki tudta venni a részét. A BUX index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, a blue chipek pedig szinte kivétel nélkül emelkedtek. Az erősödést a Mol vezette, amely az iráni feszültségek erősödése nyomán emelkedő olajárakkal párhuzamosan 3,5 százalékos pluszban zárt, de a hajnalban jelentő OTP is emelkedett a friss számokat követően.
Fordulat a 4iG Távközlési Holding élén: egyszerre két csúcspozíciót tölt majd be a One vezérigazgatója
November 10-i hatállyal vezetőváltás történt a 4iG Távközlési Holding Zrt. élén, a távozó Tábori Tamás helyét Bányai Tamás vette át a vezérigazgatói székben - olvasható a vállalat BÉT-közzétételében.
A Mol és az OTP húzza a magyar tőzsdét
A tegnapi egyszázalékos esés után ma visszakapaszkodott a BUX, amely délutánra 1,3 százalékos pluszba került. A fordulatot ugyanaz a két nagypapír vezeti, amely tegnap lefelé húzta az indexet. A Mol emelkedése az olajárak felpattanásával párhuzamosan a déli másfél százalékról 3 százalékra gyorsult, az OTP pedig 1,4 százalékos pluszban van. Az OTP ma tette közzé gyorsjelentését, a bank negyedéves profitja 8 százalékkal múlta felül az elemzői várakozásokat.
Megszólalt a Fed legpontosabb jóslója: jöhet az 50 bázispontos emelés?
Estek a tőzsdék, nagyot esett az arany árfolyama, az amerikai tízéves kötvényhozam pedig ismét 5% fölé emelkedett, miután Christopher Waller, a Fed egyik meghatározó döntéshozója jelezte, hogy rosszabb inflációs adat esetén decemberben akár 50 bázispontos kamatemelés is jöhet. A vártnál kedvezőtlenebb inflációs adat meg is érkezett, a piac pedig úgy kezdett árazni, mintha a döntés már megszületett volna, erre a dollár jelentősen erősödött. Az összkép azonban alig változott, hiszen a maginfláció évek óta stabil, az olaj ára néhány hét alatt 20%-ot esett, a gazdaság pedig a mesterséges intelligenciához kötődő beruházásokon kívül szinte mindenhol lassul. Elemzésünk szerint a december 8–9-i ülésen legfeljebb 25 bázispontos emelés várható, mivel októberben még a legszigorúbb döntéshozók sem kértek dupla lépést. Ha a Fed végül nem lép nagyot, a kétéves hozam és a dollár mostani túlreagálása részben visszarendeződhet.
A technológiai részvények húzzák az amerikai tőzsdéket
A Nasdaq 1,54 százalékkal emelkedett a nyitást követő percekben, az S&P 500 pedig 0,98 százalékos pluszban van. A Dow Jones alig mozdult, 0,08 százalékkal került feljebb.
A technológiai részvényeknek a CoreWeave gyorsjelentése adott lendületet. Az AI-felhőszolgáltató részvénye 15 százalékot emelkedett, miután a cég a vártnál magasabb negyedéves bevételt közölt és megemelte idei előrejelzését. A vezetés a beruházások finanszírozásáról is igyekezett megnyugtatni a befektetőket, a következő három hónapban ugyanis mintegy 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőlegre és letétre számít.
Az Nvidia is pluszban van, a CEO-botrány miatti eladási hullámot követően ma 3,6 százalékos emelkedéssel kezdett a papír.
Sorra rontják az elemzők a jövő évi profitvárakozások, komoly lassulás jöhet
Bár az amerikai vállalatok kimagasló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezont zárnak, az elemzők sorra rontják az S&P 500 indexben szereplő cégek jövő évi eredményvárakozásait. A borúlátás hátterében a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtorpanásától való félelem, valamint a félidős választásokon elért demokrata előretörés következményei állnak - jelentette a Bloomberg.
Kilőtt a CoreWeave a nyitás előtt
A CoreWeave részvénye 17,2 százalékos pluszban is volt a nyitás előtti kereskedésben, miután az AI-felhőszolgáltató a vártnál erősebb negyedéves bevételt jelentett és megemelte idei előrejelzését. A bevétel éves alapon 168 százalékkal, 3,66 milliárd dollárra nőtt, szemben a 3,54 milliárdos elemzői várakozással. A cég az idei év egészére már 13–13,3 milliárd dolláros bevételt vár.
Az elmúlt hetekben a megugró hitelköltségek miatt került nyomás alá a részvény, így a befektetők a beruházások finanszírozására is figyeltek. A CoreWeave a következő három hónapban mintegy 9 milliárd dollárnyi ügyfélelőlegre és letétre számít. A vezetés szerint a meglévő ügyfélszerződésekből befolyó pénz fedezheti az adósságtörlesztést, így a cég egyelőre nem tervez újabb fedezetlen kötvénykibocsátást. A jelentés után a Nebius és az IREN részvényei is emelkedtek a nyitás előtt.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: ez lehet az Nvidia-botrány legnagyobb nyertese!
Rég nem látott korrekciót hozott a piacokra az amerikai félidős választások eredménye, ezt követően pedig az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang körül kibontakozó, egyre nagyobb hullámokat vető botrány is alaposan felforgatta az árfolyamokat az elmúlt napokban. Most egy olyan részvényt mutatunk, amely az egyik, ha nem a legnagyobb nyertese lehet az elmúlt napok eseményeinek.
Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar
Mélyreható változásokat sürget a németországi termelés versenyképességének javítása érdekében Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki szerint csökkenteni kell a munkaerőköltségeket és növelni kell a termelékenységet.
Nincs elég pénz, leállítja a központi gyárának modernizációs projektjét a Volkswagen
Leállítja a termelés korszerűsítését célzó, "Gamechanger" néven ismert projektjét a Volkswagen a wolfsburgi gyárában, miután a vállalat vezetése költségcsökkentési okokra hivatkozva felülvizsgálta beruházási terveit.
Életjeleket mutat az Nvidia, felpattant az árfolyam a nagy zuhanás után
Kétnapos zuhanás után szerdán, a nyitás előtti kereskedésben ismét erősödni kezdett az Nvidia részvényárfolyama. A világ legértékesebb technológiai vállalatát súlyos botrány rázta meg, miután kiderült, hogy Jensen Huang vezérigazgató viszonyt folytatott egy feltételezett kínai kémmel. Az ügy tisztázására a cég független jogi vizsgálatot indított, az elemzők pedig a lehetséges üzleti következményeket mérlegelik - tudósított a CNBC.
Olvadnak a pluszok
Mérséklődött az emelkedés az európai tőzsdéken. A Stoxx 600 már csak 0,30 százalékos pluszban van, a német DAX pedig 0,63 százalékkal emelkedik, miután korábban még 1 százalék feletti pluszban járt. A londoni FTSE 100 0,41, a párizsi CAC 40 0,33 százalékos emelkedésben van.
Összeomlott a 4iG partnerének árfolyama, épp most veszíti el értékének ötödét a Rába új tulajdonosa
Januári tőzsdei bevezetése óta nem látott mélypontra zuhant a CSG árfolyama, miután az európai védelmi ipari vállalat csökkentette az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait. A bejelentés újabb csapást mért azokra a befektetőkre, akik a védelmi kiadások gyors növekedésében bízva vásároltak a részvényekből, amelyek értéke mostanra a kibocsátási ár felére zuhant - írta a Bloomberg. A hírnek hazai vonatkozása is van, hiszen a CSG a 4iG partnere, valamint a Rába kisebbségi tulajdonosa.
Mérséklődik az OTP emelkedése
A nyitástól távolodva mérséklődött az OTP emelkedése, a bankpapír már csak mindössze 0,3 százalékos pluszban van a hajnali gyorsjelentés után.
A forgalom közben egyáltalán nem kiemelkedő, sőt, valamivel elmarad az átlagtól.
Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára
Kéthavi mélypontjuk közelében stabilizálódtak az olajárak szerdán, mivel a piaci szereplők egyfelől az amerikai–izraeli és az iráni erők közötti háború enyhülésében bíznak, másfelől viszont továbbra is aggódnak a Hormuzi-szorosban zajló támadások miatt. Emellett a növekvő amerikai készletek és az orosz–ukrán konfliktus legújabb fejleményei is alakítják a piaci hangulatot.
Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége
Az Alphabet mintegy 3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő forrást kíván bevonni története első, hongkongi és szingapúri dollárban denominált kötvénykibocsátásával. A technológiai óriás a hónap eleji, a mesterségesintelligencia-szektort érintő globális tőzsdei eladási hullám után méri fel az ázsiai befektetők étvágyát, a befolyó összeget pedig elsősorban a növekvő infrastrukturális beruházásainak finanszírozására fordítja majd.
Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot
Több mint háromszorosára emelné osztalékát, és a profitmarzs növekedésére számít 2027-ben a Siemens Energy. A német energetikai vállalat sikereit elsősorban az egyesült államokbeli adatközpontok rohamos terjedése fűti. Ez folyamatosan magas keresletet biztosít a cég gázturbinái és hálózati berendezései iránt, miközben a korábban komoly gondokkal küzdő szélerőműves üzletág is fontos mérföldkőhöz érkezett.
Visszavágta az OTP célárát a Concorde
A Concorde 53 640 forintról 52 200 forintra csökkentette az OTP részvényeire vonatkozó, 2027 végére szóló célárát, a vételi ajánlást azonban továbbra is fenntartotta. A bank harmadik negyedéves, az elemzői várakozásokat meghaladó eredményét jelentősen befolyásolták az egyszeri tételek, a jövőbeli kilátásokat pedig a tervezett balti terjeszkedés és az oroszországi leánybank esetleges eladása formálja a leginkább.
Pluszban az OTP a jelentés után
Erős negyedévet zárt az OTP. A 355 milliárd forintos adózott profit 7 százalékkal nőtt éves alapon, és 8 százalékkal haladta meg a várakozásokat. A működési eredmény megfelelt a konszenzusnak, a profitmeglepetést főként egy 39 milliárd forintos egyszeri adóelőny hozta. Az adózás előtti eredmény közel 4 százalékkal elmaradt a várttól, részben a szlovén devizahitelekhez kapcsolódó 29 milliárd forintos céltartalék miatt.
A teljesítő hitelállomány az év első kilenc hónapjában 12 százalékkal bővült, a nettó kamatmarzs a harmadik negyedévben 4,63 százalék volt. A menedzsment változatlanul 15 százalék körüli éves hitelnövekedéssel számol. Az orosz jelenlét felülvizsgálata év végéig lezárulhat, kivonulásról egyelőre nincs döntés.
A jelentést követően az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban van.
Emelkednek az európai tőzsdék
Jól indult a kereskedés Európában, a Stoxx 600 index 0,7 százalékkal emelkedik, a német DAX 1,1 százalékos pluszban van. A reggeli hangulatot a CoreWeave vártnál jobb gyorsjelentése is javította, amely után az ázsiai technológiai részvények erősödtek.
A londoni FTSE 100 0,79, a párizsi CAC 40 0,77 százalékkal került feljebb. Milánóban az FTSE MIB 0,84 százalékkal emelkedik, a madridi IBEX 35 0,55 százalékos pluszban van.
Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos pluszban van. A befektetők kiemelten figyelik ma az OTP-t, a cég ugyanis ma hajnalban tette közzé negyedéves számait. A bankpapír 0,9 százalékos pluszban van a jelentés után.
Osztalékelőleget fizetne a DH Group
Összesen 1,25 milliárd forint osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága. A törzsrészvényenként 36,35 forintos előlegről a december 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés dönthet - derült ki a BÉT-en publikált közleményből.
Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég
Korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé a CoreWeave. Az Nvidia által is támogatott, mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalat ezzel a bejelentéssel igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miután az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot zuhant a részvényeinek árfolyama. A piaci szereplők ugyanis komolyan aggódnak a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és az AI-lufi lehetséges kipukkadása miatt. A kedvező hírekre a cég papírjai 5 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
MNB-vizsgálat indult az Alteónál
Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett közleményéből. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.
Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet
Erős harmadik negyedévet zárt az OTP, a bank profitja az elemzői várakozásokat alaposan felülmúlta, de a negyedévben volt néhány egyszeri tétel, amire érdemes odafigyelni. Részletesen megnéztük, hogyan teljesítettek az OTP leánybankjai, mi hajtotta a bevételeket, hogyan alakultak a költségek, és mi történt a hitelezésben. Hozzuk a válaszokat arra az 5 fontos kérdésre, ami a befektetőket leginkább érdekelheti, például arra, hogy mi lesz az orosz bank sorsa, és milyen kilátásokkal számol a menedzsment az év hátralévő részében.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,73 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,63 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,82 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,46 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból a szerszámgépgyártók októberi rendeléseiről érkezik előzetes adat, Németország pedig közli a végleges októberi inflációs adatot. Az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések heti száma jelenik meg. Az MSCI közzéteszi novemberi indexfelülvizsgálatának eredményét, amelyből kiderül, változik-e a magyar részvények helye a nemzetközi indexekben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 63,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 231,89
|-0,3%
|0,9%
|1,1%
|8,7%
|10,3%
|44,8%
|S&P 500
|7 520,93
|-0,4%
|-0,6%
|-3,7%
|9,9%
|10,1%
|61,9%
|Nasdaq
|27 740,8
|-0,6%
|-1,6%
|-10,2%
|9,9%
|8,3%
|73,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 459,58
|2,9%
|-4,2%
|-12,4%
|20,1%
|18,8%
|107,7%
|Hang Seng
|24 557,04
|0,4%
|4,4%
|1,4%
|-4,2%
|-7,9%
|-1,8%
|CSI 300
|4 059,11
|0,1%
|1,3%
|-6,0%
|-12,3%
|-13,5%
|-15,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 347,45
|0,3%
|1,9%
|5,0%
|7,6%
|10,0%
|64,0%
|CAC
|8 278,59
|0,6%
|3,2%
|6,1%
|1,6%
|2,8%
|17,5%
|FTSE
|10 751,59
|-0,3%
|1,1%
|1,9%
|8,3%
|9,9%
|46,5%
|FTSE MIB
|51 755,08
|0,7%
|3,6%
|4,0%
|15,2%
|17,9%
|87,8%
|IBEX
|19 936,4
|1,0%
|6,0%
|4,7%
|15,2%
|23,2%
|118,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 586,41
|-1,0%
|-1,0%
|2,1%
|30,2%
|34,1%
|170,8%
|ATX
|6 650,55
|1,3%
|4,0%
|1,6%
|24,9%
|37,5%
|71,4%
|PX
|2 675,54
|0,7%
|1,1%
|3,8%
|-0,4%
|8,6%
|94,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 060
|-1,7%
|0,7%
|4,4%
|19,8%
|28,2%
|132,2%
|Mol
|4 782
|-1,2%
|-5,3%
|-5,4%
|62,7%
|61,0%
|78,6%
|Richter
|13 000
|0,3%
|0,0%
|5,3%
|31,8%
|33,7%
|51,2%
|Magyar Telekom
|2 926
|0,1%
|-0,1%
|14,2%
|63,3%
|64,0%
|568,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,62
|1,4%
|-8,2%
|-3,7%
|56,5%
|47,1%
|10,2%
|Brent
|92,58
|0,0%
|-10,8%
|-11,7%
|52,1%
|44,4%
|12,0%
|Arany
|4 036,98
|-2,2%
|2,6%
|-3,5%
|-6,7%
|-1,3%
|117,7%
|Devizák
|EURHUF
|364,3
|0,5%
|-0,1%
|-0,4%
|-5,1%
|-5,0%
|0,2%
|USDHUF
|326,4484
|0,8%
|0,3%
|0,0%
|-0,1%
|-1,7%
|3,5%
|GBPHUF
|435,5200
|0,4%
|-0,4%
|1,0%
|-1,2%
|-0,4%
|2,6%
|EURUSD
|1,1160
|-0,3%
|-0,3%
|-0,3%
|-5,0%
|-3,4%
|-3,1%
|USDJPY
|158,1200
|0,0%
|-0,2%
|-0,2%
|0,9%
|2,7%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3335
|-0,5%
|-0,6%
|0,8%
|-0,9%
|1,4%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 697,94
|-2,1%
|-4,7%
|-10,7%
|-16,9%
|-30,5%
|13,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,28
|1,3%
|0,0%
|-5,3%
|14,7%
|25,0%
|-1 424,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,35
|0,1%
|-3,4%
|-8,5%
|-22,2%
|-22,0%
|35,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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