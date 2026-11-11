Így építik AI-ügynökök a jövő vállalatait - Hol marad meg az ember szerepe és mire jók az agentek?

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A kódolásra specializálódott AI-ügynökök épp most alakítják át gyökeresen a szoftverfejlesztői munka tempóját és formáját, miközben a felelősség, a célok kijelölése és a fontos döntések jóváhagyása továbbra is emberi vagy szervezeti kérdés.

Ez a munkamegosztás lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy több figyelmet fordíthassanak a felhasználói igényekre, a rendszerek céljaira és a gyors kísérletezésre , így lényegesen rövidebb tanulási ciklusokat alakítva ki.

Kiss Gergely Attrecto, elnök; Signifer Csoport, igazgatósági tag Kiss Gergely tapasztalt technológiai vállalkozó, az Attrecto Zrt. digitális termékfejlesztő cég társalapítója. Több mint egy évtizedes nagyvállalati technológiai karrier után 2010-ben hozta létre az A … Tovább

Mi az az AI-ügynök?

Mielőtt megvizsgálnánk, miként képesek az AI-ügynökök felépíteni vagy működtetni egy egész vállalatot, fontos elhatárolni a fogalmat a megszokott megoldásoktól. Egy AI-ügynök több mint chatbot vagy a megfelelően megírt promptok, amelyek leveszik a munka nehezét a vállunkról.

A hagyományos chatbotok főként kommunikálnak és szöveget generálnak. Ezzel szemben egy AI-ügynök képes összetett feladatot felbontani (például egy negyedéves jelentés előkészítését), adatokat lekérni a rendszerekből, lépéseket végrehajtani és a visszacsatolások alapján javítani a saját működését.

Az AI-ügynök olyan szoftverrendszer, amely egy meghatározott cél érdekében képes önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat, döntéseket hozni, külső eszközöket használni, valamint az eredmények alapján módosítani a következő lépéseit.

Önállóságának mértéke a feladattól és a számára biztosított jogosultságoktól függ.

Hogyan dolgozik egy AI-ügynök?

Az AI-ügynökök működési logikája egy folyamatos visszacsatolási hurokra épül, amely akár percek alatt képes lefutni. A rendszer megtervezi a következő lépéseket, majd eszközöket használva végrehajtja őket. Az eredmények alapján folyamatosan felülvizsgálhatja a tervét. A folyamat a cél eléréséig, valamely előre meghatározott korlátig vagy egy emberi jóváhagyást igénylő döntési pontig tart. Eközben különféle külső szoftvereszközöket, adatbázisokat, API-kat vagy más ügynököket hív meg – például adatokat kér le a vállalatirányítási rendszerből, illetve kódot ír és futtat –, miközben végrehajtja a meghatározott műveleteket. A folyamat részeként a rendszer azonnal értékeli is a kapott eredményt: ha hibát észlel vagy hiányos adatot talál, módosítja a stratégiáját, és mindaddig ismétli ezt a korrekciós hurkot, amíg a cél teljesül, vagy amíg a folyamat egy pontján emberi jóváhagyást nem kér.

Hogyan kezdj bele?

A vállalati alkalmazásban is fokozatos fejlődésre számíthatunk. Ma még sok helyen egy-egy konkrét feladatra vezetnek be AI-ügynököket, de már megjelentek az együttműködő ügynökcsapatok is. Nálunk a szoftverfejlesztés mellett az üzletfejlesztésben is használunk ilyen rendszereket, és az ügyfeleinknél is egyre jelentősebb érdeklődést látunk.

Az AI-ügynökök működését igazán használat közben lehet megérteni, így érdemes kísérletezni velük, utánajárni, hogy a munkánk vagy vállalatunk működésében hol lehet hasznos. Érdemes először egy egyszerű, jól körülhatárolt feladatot választani, ahol könnyen ellenőrizhető az eredmény.

Az openAI Dots, a Meta Muse és az Claude Duet megoldások Európában még nem elérhetők, de ez bizonyára gyorsan megváltozik. Ugyanakkor már most is számos lehetőség van, például a Hermes Agent vagy az OpenClaw izgalmas belépési pontot jelenthetnek.

Mikor válhatnak autonómmá a vállalatok?

Az AI-ügynökök képesek más AI-ügynökökkel együttműködni. Létrehozhatnak olyan csapatokat, amelyekben különböző ügynökök más-más részfeladatot végeznek, de akár külső ügynököket vagy más intelligens rendszereket is bevonhatnak egy feladat megoldásába.

A teljes vállalati autonómia viszont más kérdés, és a vállalatok működéséből nem fog eltűnni az emberi irányítás. A vállalatoknak ugyanis továbbra is szükségük lesz arra, hogy valaki meghatározza a céljaikat, a prioritásaikat és a vállalható kockázatok mértékét. Az AI ezekben a kérdésekben rengeteget segíthet, elemezhet, alternatívákat dolgozhat ki és javaslatokat tehet. A végső célok és a vállalt felelősség meghatározása azonban továbbra is az emberekhez és az általuk létrehozott szervezetekhez fog kötődni.

Az viszont elképzelhető, hogy egy vállalaton belül egyre több munkafolyamat válik autonómmá. Az ügynökök maguk osztják fel a munkát, végrehajtják a feladatokat, ellenőrzik egymás eredményeit, és csak bizonyos döntési pontokon vagy kivételes helyzetekben fordulnak emberhez.

Így a vállalatok működése alapvetően átalakulhat, miközben az emberi irányítás szerepe is megváltozik.

Hol marad az emberi munkavégzés?

A stratégiaalkotásban továbbra is nagy szükség lesz az emberi intuícióra, tapasztalatra és ítélőképességre. A célok és prioritások meghatározása, a vállalható kockázatok megítélése, az erőforrások és a felelősségek elosztása mind olyan területek, ahol az emberi szerep meghatározó maradhat.

Van azonban egy másik, különösen fontos terület: a kivételkezelés.

Amikor AI-ügynökökkel dolgozunk, rendszeresen találkozunk olyan helyzetekkel, amelyekre a rendszer nincs megfelelően felkészítve. Az ügynök végzi a feladatát, majd elakad, hibázik, vagy olyan döntési helyzetbe kerül, amelyet nem tud biztonságosan megoldani. Ezekben az esetekben emberi beavatkozásra van szükség. Az ember értelmezi a helyzetet, döntést hoz, majd megindokolja, hogy miért éppen úgy járt el. Itt jön egy nagyon érdekes lehetőség. Ha ezeket a döntéseket és indoklásokat megfelelően visszacsatoljuk az ügynöki folyamatba, akkor a rendszer később már egyre több hasonló kivételt lesz képes önállóan kezelni. Így folyamatosan fejlődhet a működés.

A vállalatokban azonban továbbra is emberek dolgoznak együtt emberekkel, ügyfelekkel és partnerekkel. A személyes kapcsolatok ápolása, a bizalom megteremtése és fenntartása továbbra is rendkívül fontos emberi feladat marad. Az AI sok mindenben segíthet, de ezeknek a kapcsolatoknak az emberi jelentősége hosszú távon is megmarad.

Kinél marad a felelősség?

Az Organizational Singularity, azaz szervezeti szingularitás azt a lehetséges szervezeti átalakulást írja le, amelyben az AI-ügynökök radikálisan csökkentik a végrehajtás és a koordináció költségeit, és ezzel alapjaiban változtatják meg a vállalatok hagyományos működését.

Ebben az állapotban már kiemelten fontos átgondolni a jogi és etikai felelősségi köröket, főleg, ha az AI-ügynökök láncolata valamilyen hibát vét és az üzleti kárt okoz. Az Organizational Singularity koncepcióban van erre egy nagyon találó kifejezés, a fiduciary wedge. Ez lényegében azt a különbséget írja le, amely az AI egyre nagyobb végrehajtási képessége és az emberi, illetve szervezeti felelősség között fennmarad.

Képzeljük el, hogy AI-ügynökök képesek végigvinni egy teljes adminisztratív folyamatot. Megírnak egy szerződést, előkészítik a teljesítésigazolást, kiállítják a számlát, és elvégzik a kapcsolódó ügyintézést.

Ettől még bizonyos döntésekhez, dokumentumokhoz és jognyilatkozatokhoz szükség van egy ember vagy egy jogi személy jóváhagyására, illetve aláírására. Az adott ügyletért való felelősséget a jogszabályok, a szerződések és a szervezeti szerepek határozzák meg.

Ha az ügynökök hibája miatt kár keletkezik, egy vállalat nem intézheti el a kérdést azzal, hogy a nyolcadik AI-ügynöke rossz döntést hozott, ezért senki nem felelős. A felelősséget továbbra is a megfelelő emberekhez és szervezetekhez kell tudni rendelni.

Ez a kérdés az AI-ügynökök terjedésével egyre fontosabbá válik. Minél nagyobb önállóságot adunk ezeknek a rendszereknek, annál világosabban kell meghatároznunk, hogy ki milyen döntésekért felel, hol szükséges emberi jóváhagyás, és milyen módon lehet utólag ellenőrizni egy összetett ügynöki rendszer működését.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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