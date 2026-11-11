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Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?
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Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Portfolio
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Eséssel zártak kedden az amerikai tőzsdék, miután a vártnál magasabb októberi infláció növelte egy decemberi Fed-kamatemelés esélyét. Szerda reggel a CoreWeave erős gyorsjelentése adott lendületet az ázsiai technológiai részvényeknek, és az európai piacokon is kedvező hangulat látszik. Itthon az OTP került a figyelem középpontjába, miután a bank a vártnál magasabb, 355 milliárd forintos adózott eredményről számolt be a harmadik negyedévben - az árfolyam pluszban van a jelentés után.
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Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar

Mélyreható változásokat sürget a németországi termelés versenyképességének javítása érdekében Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki szerint csökkenteni kell a munkaerőköltségeket és növelni kell a termelékenységet.

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Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar
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Nincs elég pénz, leállítja a központi gyárának modernizációs projektjét a Volkswagen

Leállítja a termelés korszerűsítését célzó, "Gamechanger" néven ismert projektjét a Volkswagen a wolfsburgi gyárában, miután a vállalat vezetése költségcsökkentési okokra hivatkozva felülvizsgálta beruházási terveit.

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Nincs elég pénz, leállítja a központi gyárának modernizációs projektjét a Volkswagen
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Életjeleket mutat az Nvidia, felpattant az árfolyam a nagy zuhanás után

Kétnapos zuhanás után szerdán, a nyitás előtti kereskedésben ismét erősödni kezdett az Nvidia részvényárfolyama. A világ legértékesebb technológiai vállalatát súlyos botrány rázta meg, miután kiderült, hogy Jensen Huang vezérigazgató viszonyt folytatott egy feltételezett kínai kémmel. Az ügy tisztázására a cég független jogi vizsgálatot indított, az elemzők pedig a lehetséges üzleti következményeket mérlegelik - tudósított a CNBC.

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Életjeleket mutat az Nvidia, felpattant az árfolyam a nagy zuhanás után
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Olvadnak a pluszok

Mérséklődött az emelkedés az európai tőzsdéken. A Stoxx 600 már csak 0,30 százalékos pluszban van, a német DAX pedig 0,63 százalékkal emelkedik, miután korábban még 1 százalék feletti pluszban járt. A londoni FTSE 100 0,41, a párizsi CAC 40 0,33 százalékos emelkedésben van.

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Összeomlott a 4iG partnerének árfolyama, épp most veszíti el értékének ötödét a Rába új tulajdonosa

Januári tőzsdei bevezetése óta nem látott mélypontra zuhant a CSG árfolyama, miután az európai védelmi ipari vállalat csökkentette az idei évre vonatkozó eredményvárakozásait. A bejelentés újabb csapást mért azokra a befektetőkre, akik a védelmi kiadások gyors növekedésében bízva vásároltak a részvényekből, amelyek értéke mostanra a kibocsátási ár felére zuhant - írta a Bloomberg. A hírnek hazai vonatkozása is van, hiszen a CSG a 4iG partnere, valamint a Rába kisebbségi tulajdonosa.

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Összeomlott a 4iG partnerének árfolyama, épp most veszíti el értékének ötödét a Rába új tulajdonosa
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Mérséklődik az OTP emelkedése

A nyitástól távolodva mérséklődött az OTP emelkedése, a bankpapír már csak mindössze 0,3 százalékos pluszban van a hajnali gyorsjelentés után.

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A forgalom közben egyáltalán nem kiemelkedő, sőt, valamivel elmarad az átlagtól.

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Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára

Kéthavi mélypontjuk közelében stabilizálódtak az olajárak szerdán, mivel a piaci szereplők egyfelől az amerikai–izraeli és az iráni erők közötti háború enyhülésében bíznak, másfelől viszont továbbra is aggódnak a Hormuzi-szorosban zajló támadások miatt. Emellett a növekvő amerikai készletek és az orosz–ukrán konfliktus legújabb fejleményei is alakítják a piaci hangulatot.

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Nagy esés után stabiliálódik az olaj ára
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Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége

Az Alphabet mintegy 3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő forrást kíván bevonni története első, hongkongi és szingapúri dollárban denominált kötvénykibocsátásával. A technológiai óriás a hónap eleji, a mesterségesintelligencia-szektort érintő globális tőzsdei eladási hullám után méri fel az ázsiai befektetők étvágyát, a befolyó összeget pedig elsősorban a növekvő infrastrukturális beruházásainak finanszírozására fordítja majd.

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Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége
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Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot

Több mint háromszorosára emelné osztalékát, és a profitmarzs növekedésére számít 2027-ben a Siemens Energy. A német energetikai vállalat sikereit elsősorban az egyesült államokbeli adatközpontok rohamos terjedése fűti. Ez folyamatosan magas keresletet biztosít a cég gázturbinái és hálózati berendezései iránt, miközben a korábban komoly gondokkal küzdő szélerőműves üzletág is fontos mérföldkőhöz érkezett.

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Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot
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Visszavágta az OTP célárát a Concorde

A Concorde 53 640 forintról 52 200 forintra csökkentette az OTP részvényeire vonatkozó, 2027 végére szóló célárát, a vételi ajánlást azonban továbbra is fenntartotta. A bank harmadik negyedéves, az elemzői várakozásokat meghaladó eredményét jelentősen befolyásolták az egyszeri tételek, a jövőbeli kilátásokat pedig a tervezett balti terjeszkedés és az oroszországi leánybank esetleges eladása formálja a leginkább.

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Visszavágta az OTP célárát a Concorde
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Pluszban az OTP a jelentés után

Erős negyedévet zárt az OTP. A 355 milliárd forintos adózott profit 7 százalékkal nőtt éves alapon, és 8 százalékkal haladta meg a várakozásokat. A működési eredmény megfelelt a konszenzusnak, a profitmeglepetést főként egy 39 milliárd forintos egyszeri adóelőny hozta. Az adózás előtti eredmény közel 4 százalékkal elmaradt a várttól, részben a szlovén devizahitelekhez kapcsolódó 29 milliárd forintos céltartalék miatt.

A teljesítő hitelállomány az év első kilenc hónapjában 12 százalékkal bővült, a nettó kamatmarzs a harmadik negyedévben 4,63 százalék volt. A menedzsment változatlanul 15 százalék körüli éves hitelnövekedéssel számol. Az orosz jelenlét felülvizsgálata év végéig lezárulhat, kivonulásról egyelőre nincs döntés.

A jelentést követően az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban van.

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Emelkednek az európai tőzsdék

Jól indult a kereskedés Európában, a Stoxx 600 index 0,7 százalékkal emelkedik, a német DAX 1,1 százalékos pluszban van. A reggeli hangulatot a CoreWeave vártnál jobb gyorsjelentése is javította, amely után az ázsiai technológiai részvények erősödtek.

A londoni FTSE 100 0,79, a párizsi CAC 40 0,77 százalékkal került feljebb. Milánóban az FTSE MIB 0,84 százalékkal emelkedik, a madridi IBEX 35 0,55 százalékos pluszban van.

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Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos pluszban van. A befektetők kiemelten figyelik ma az OTP-t, a cég ugyanis ma hajnalban tette közzé negyedéves számait. A bankpapír 0,9 százalékos pluszban van a jelentés után.

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Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők
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Osztalékelőleget fizetne a DH Group

Összesen 1,25 milliárd forint osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága. A törzsrészvényenként 36,35 forintos előlegről a december 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés dönthet - derült ki a BÉT-en publikált közleményből.

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Osztalékelőleget fizetne a DH Group
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Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég

Korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé a CoreWeave. Az Nvidia által is támogatott, mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalat ezzel a bejelentéssel igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miután az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot zuhant a részvényeinek árfolyama. A piaci szereplők ugyanis komolyan aggódnak a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és az AI-lufi lehetséges kipukkadása miatt. A kedvező hírekre a cég papírjai 5 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

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Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég
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MNB-vizsgálat indult az Alteónál

Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett közleményéből. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.

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MNB-vizsgálat indult az Alteónál
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Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet

Erős harmadik negyedévet zárt az OTP, a bank profitja az elemzői várakozásokat alaposan felülmúlta, de a negyedévben volt néhány egyszeri tétel, amire érdemes odafigyelni. Részletesen megnéztük, hogyan teljesítettek az OTP leánybankjai, mi hajtotta a bevételeket, hogyan alakultak a költségek, és mi történt a hitelezésben. Hozzuk a válaszokat arra az 5 fontos kérdésre, ami a befektetőket leginkább érdekelheti, például arra, hogy mi lesz az orosz bank sorsa, és milyen kilátásokkal számol a menedzsment az év hátralévő részében.

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Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,73 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,63 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,82 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,46 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban Japánból a szerszámgépgyártók októberi rendeléseiről érkezik előzetes adat, Németország pedig közli a végleges októberi inflációs adatot. Az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések heti száma jelenik meg. Az MSCI közzéteszi novemberi indexfelülvizsgálatának eredményét, amelyből kiderül, változik-e a magyar részvények helye a nemzetközi indexekben.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 63,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 231,89 -0,3% 0,9% 1,1% 8,7% 10,3% 44,8%
S&P 500 7 520,93 -0,4% -0,6% -3,7% 9,9% 10,1% 61,9%
Nasdaq 27 740,8 -0,6% -1,6% -10,2% 9,9% 8,3% 73,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 459,58 2,9% -4,2% -12,4% 20,1% 18,8% 107,7%
Hang Seng 24 557,04 0,4% 4,4% 1,4% -4,2% -7,9% -1,8%
CSI 300 4 059,11 0,1% 1,3% -6,0% -12,3% -13,5% -15,8%
Európai részvényindexek              
DAX 26 347,45 0,3% 1,9% 5,0% 7,6% 10,0% 64,0%
CAC 8 278,59 0,6% 3,2% 6,1% 1,6% 2,8% 17,5%
FTSE 10 751,59 -0,3% 1,1% 1,9% 8,3% 9,9% 46,5%
FTSE MIB 51 755,08 0,7% 3,6% 4,0% 15,2% 17,9% 87,8%
IBEX 19 936,4 1,0% 6,0% 4,7% 15,2% 23,2% 118,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 586,41 -1,0% -1,0% 2,1% 30,2% 34,1% 170,8%
ATX 6 650,55 1,3% 4,0% 1,6% 24,9% 37,5% 71,4%
PX 2 675,54 0,7% 1,1% 3,8% -0,4% 8,6% 94,8%
Magyar blue chipek              
OTP 42 060 -1,7% 0,7% 4,4% 19,8% 28,2% 132,2%
Mol 4 782 -1,2% -5,3% -5,4% 62,7% 61,0% 78,6%
Richter 13 000 0,3% 0,0% 5,3% 31,8% 33,7% 51,2%
Magyar Telekom 2 926 0,1% -0,1% 14,2% 63,3% 64,0% 568,8%
Nyersanyagok              
WTI 89,62 1,4% -8,2% -3,7% 56,5% 47,1% 10,2%
Brent 92,58 0,0% -10,8% -11,7% 52,1% 44,4% 12,0%
Arany 4 036,98 -2,2% 2,6% -3,5% -6,7% -1,3% 117,7%
Devizák              
EURHUF 364,3 0,5% -0,1% -0,4% -5,1% -5,0% 0,2%
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GBPHUF 435,5200 0,4% -0,4% 1,0% -1,2% -0,4% 2,6%
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Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,28 1,3% 0,0% -5,3% 14,7% 25,0% -1 424,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,35 0,1% -3,4% -8,5% -22,2% -22,0% 35,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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