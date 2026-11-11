Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Erős negyedévet zárt az OTP. A 355 milliárd forintos adózott profit 7 százalékkal nőtt éves alapon, és 8 százalékkal haladta meg a várakozásokat. A működési eredmény megfelelt a konszenzusnak, a profitmeglepetést főként egy 39 milliárd forintos egyszeri adóelőny hozta. Az adózás előtti eredmény közel 4 százalékkal elmaradt a várttól, részben a szlovén devizahitelekhez kapcsolódó 29 milliárd forintos céltartalék miatt.

A teljesítő hitelállomány az év első kilenc hónapjában 12 százalékkal bővült, a nettó kamatmarzs a harmadik negyedévben 4,63 százalék volt. A menedzsment változatlanul 15 százalék körüli éves hitelnövekedéssel számol. Az orosz jelenlét felülvizsgálata év végéig lezárulhat, kivonulásról egyelőre nincs döntés.

A jelentést követően az OTP árfolyama 1 százalékos pluszban van.