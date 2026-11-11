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Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők
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Jól kezdi a napot a magyar tőzsde, az OTP-re figyelnek a befektetők

Portfolio
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Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos pluszban van. A befektetők kiemelten figyelik ma az OTP-t, a cég ugyanis ma hajnalban tette közzé negyedéves számait. A bankpapír 0,9 százalékos pluszban van a jelentés után.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos pluszban van, így jelenleg 145 745 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,3 százalékot emelkedett, az OTP árfolyama 0,9 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,8 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Gránit Bank indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az ANY is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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