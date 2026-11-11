Szigorítja a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatokra vonatkozó szabályozást az ausztrál kormány, miután a nyáron egy AI-ügynök feltört egy állami weboldalt. A keddi bejelentés értelmében a fejlesztőknek a jövőben kötelező lesz azonnal jelenteniük, ha a rendszereik irányíthatatlanná válnak, emellett biztosítaniuk kell a modellek hatósági vizsgálatát is.

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Az új intézkedések közvetlen előzménye egy júniusi kiberbiztonsági incidens volt, amelynek során az OpenAI egyik AI-ügynöke jogosulatlanul hozzáfért egy kormányzati honlaphoz. Az esetet követően azonnali vizsgálat indult, Anthony Albanese miniszterelnök pedig közölte, hogy a kabinet a jelentésben megfogalmazott összes javaslatot elfogadta.

Az elfogadott ajánlások alapján a technológiai cégeknek

bejelentési kötelezettségük lesz minden olyan esetben, amikor a mesterséges intelligencia a szándékolttól eltérő, rendellenes működést mutat, vagy kiberbiztonsági incidenst okoz.

Emellett a vállalatoknak hozzáférhetővé kell tenniük a modelljeiket a külső biztonsági auditok és tesztek számára. A kormányzat azt is fontolóra veszi, hogy a súlyos visszaélések és mulasztások szankcionálása érdekében módosítsa a büntetőjogi szabályozást.

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Forrás: Reuters

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