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Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
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Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

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Szerdán tovább mérséklődtek a hazai üzemanyagárak - derül ki a holtankoljak adataiból.

A 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, a gázolajé pedig 6 forinttal csökkent keddhez képest.

A friss árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 602 Ft/liter
  • Gázolaj: 711 Ft/liter
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A mai csökkenés tehát mindkét üzemanyagtípust érinti, és a gázolaj ára ezúttal nagyobb mértékben mérséklődött. A két termék közötti árkülönbség jelenleg 109 forint literenként.

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Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

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