Megszületett a javaslat: radikális fordulatot sürget a házigazda Törökország a klímacsúcson

A villamosenergia-felhasználás arányának növeléséről és a fosszilis energiahordozók kivezetéséről egyeztetnek a világ vezetői a törökországi Antalyában zajló COP31 klímacsúcson. A közel kétszáz ország részvételével megrendezett konferencián a tárgyalófelek a korábban megrekedt klímavédelmi erőfeszítések újraindítására törekednek, miközben a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás továbbra sem csökken.

A tanácskozásra árnyékot vet egy múlt havi ENSZ-jelentés, amely szerint

a világ afelé halad, hogy átlépje a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöböt.

Laurent Fabius volt francia miniszterelnök, aki a 2015-ös párizsi csúcs elnöki tisztét is betöltötte, a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a politikai vezetők felszólalásai új lendületet adhatnak a tárgyalásoknak. Kiemelte, hogy az antalyai találkozón az új vállalások bejelentése mellett a gyakorlati megvalósításon van a fő hangsúly.

A szerdai és csütörtöki üléseken többek között az október végén újraválasztott brazil államfő, Luiz Inácio Lula da Silva, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Han Cseng kínai alelnök is felszólal. A történelem során a legtöbb káros anyagot kibocsátó Egyesült Államok azonban zsinórban másodszor marad távol az egyeztetésektől, miután Donald Trump elnök a 2025-ös hivatalba lépését követően kiléptette országát a nemzetközi klímaügyi együttműködésből.

A házigazda Törökország azt szorgalmazza, hogy a zárónyilatkozat központi eleme az elektrifikáció legyen. A javaslat szerint 2035-re a jelenlegi bő húsz százalékról 35 százalékra kellene növelni a villamos energia részarányát a teljes globális végső energiafogyasztásban, ami elméletileg mérsékelné a közlekedésből, az iparból és az épületszektorból származó kibocsátást. A kritikusok ugyanakkor rámutatnak, hogy a tervezet nem írja elő a többletáram tiszta energiaforrásokból történő előállítását, így az intézkedés önmagában kevés a felmelegedés megfékezéséhez.

A szénről, a kőolajról és a földgázról való leválás átfogó terve továbbra is tisztázatlan, miután a tavalyi brazíliai csúcson sem sikerült konszenzust elérni a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentéséről. António Guterres ENSZ-főtitkár kedden arra sürgette az országokat, hogy ne kezeljék tabuként a kérdést, és álljanak elő világos ütemtervekkel. A folyamat előmozdítása érdekében a korábbi brazil COP-elnökség a közelmúltban közzétett egy útitervet, amely alapján az államoknak 2028-ig fel kellene mérniük és meg kellene tervezniük energiarendszereik átalakítását, hogy 2031-től közösen léphessenek fel a fosszilis energiahordozók kínálatának szűkítése érdekében.

Forrás: Reuters

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