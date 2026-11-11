2°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Megszületett a javaslat: radikális fordulatot sürget a házigazda Törökország a klímacsúcson
Üzlet

Megszületett a javaslat: radikális fordulatot sürget a házigazda Törökország a klímacsúcson

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A villamosenergia-felhasználás arányának növeléséről és a fosszilis energiahordozók kivezetéséről egyeztetnek a világ vezetői a törökországi Antalyában zajló COP31 klímacsúcson. A közel kétszáz ország részvételével megrendezett konferencián a tárgyalófelek a korábban megrekedt klímavédelmi erőfeszítések újraindítására törekednek, miközben a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás továbbra sem csökken.

A tanácskozásra árnyékot vet egy múlt havi ENSZ-jelentés, amely szerint

a világ afelé halad, hogy átlépje a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöböt.

Laurent Fabius volt francia miniszterelnök, aki a 2015-ös párizsi csúcs elnöki tisztét is betöltötte, a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a politikai vezetők felszólalásai új lendületet adhatnak a tárgyalásoknak. Kiemelte, hogy az antalyai találkozón az új vállalások bejelentése mellett a gyakorlati megvalósításon van a fő hangsúly.

A szerdai és csütörtöki üléseken többek között az október végén újraválasztott brazil államfő, Luiz Inácio Lula da Silva, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Han Cseng kínai alelnök is felszólal. A történelem során a legtöbb káros anyagot kibocsátó Egyesült Államok azonban zsinórban másodszor marad távol az egyeztetésektől, miután Donald Trump elnök a 2025-ös hivatalba lépését követően kiléptette országát a nemzetközi klímaügyi együttműködésből.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Osztalékelőleget fizetne a DH Group

Milliárdos tőkeemeléssel vesz át egy űripari céget a 4iG

A házigazda Törökország azt szorgalmazza, hogy a zárónyilatkozat központi eleme az elektrifikáció legyen. A javaslat szerint 2035-re a jelenlegi bő húsz százalékról 35 százalékra kellene növelni a villamos energia részarányát a teljes globális végső energiafogyasztásban, ami elméletileg mérsékelné a közlekedésből, az iparból és az épületszektorból származó kibocsátást. A kritikusok ugyanakkor rámutatnak, hogy a tervezet nem írja elő a többletáram tiszta energiaforrásokból történő előállítását, így az intézkedés önmagában kevés a felmelegedés megfékezéséhez.

A szénről, a kőolajról és a földgázról való leválás átfogó terve továbbra is tisztázatlan, miután a tavalyi brazíliai csúcson sem sikerült konszenzust elérni a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentéséről. António Guterres ENSZ-főtitkár kedden arra sürgette az országokat, hogy ne kezeljék tabuként a kérdést, és álljanak elő világos ütemtervekkel. A folyamat előmozdítása érdekében a korábbi brazil COP-elnökség a közelmúltban közzétett egy útitervet, amely alapján az államoknak 2028-ig fel kellene mérniük és meg kellene tervezniük energiarendszereik átalakítását, hogy 2031-től közösen léphessenek fel a fosszilis energiahordozók kínálatának szűkítése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Beindult a veszélyes folyamat, rendkívüli forróságot hozhat a jövő év

Nem napelemekre, hanem árvízvédelmi szirénákra lett volna szüksége Nepálnak

Ez a gáz a szén-dioxidnál is jobban fűti a felmelegedést – Mégis alig történik valami a visszafogására

Azt hiszed, téged nem érint a tengerszint emelkedése, csak mert a szárazföld belsejében élsz?

A klímaváltozás szempontjából sorsdöntő eseményre készül a világ

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Lejtőre került a forint
Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility