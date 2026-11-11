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Milliárdos tőkeemeléssel vesz át egy űripari céget a 4iG
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Milliárdos tőkeemeléssel vesz át egy űripari céget a 4iG

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A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. adásvételi szerződést kötött a Remred Zrt. fennmaradó 55 százalékos részesedésének megszerzésére. A tranzakció lezárása után a 4iG S&D a magyar űrtechnológiai vállalat kizárólagos tulajdonosává válhat - áll a BÉT-en publikált közleményben.

A 4iG űr-és védelmi ipari leányvállalata adásvételi szerződést írt alá a Remred Zrt. jegyzett tőkéjének 55 százalékát megtestesítő részvények megszerzéséről az eddigi tulajdonos Space Oddity Kft.-vel.

A vételár 5 000 056 forint,

és a tranzakció eredményeként a 4iG S&D 100 százalékos tulajdonosává válhat a Remrednek.

A Remred egy magyar űrtechnológiai vállalat, amely kutatóintézeti tapasztalatra építve fejleszt űridőjárási és sugárzásvédelmi berendezéseket. A cég a 4iG csoport tagjaként Martonvásáron hozta létre a Remtech űrtechnológiai központot, amely kisműholdak gyártására, összeszerelésére és tesztelésére alkalmas.

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A szerződés aláírásával párhuzamosan a 4iG S&D 7,2 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést hajt végre a Remredben. A társaság közlése szerint ez a lépés a céltársaság folyamatos működését, valamint a folyamatban lévő projektek végrehajtását biztosítja.

A 4iG közleménye szerint a forrásbevonás többek között a MoonRAD és a HUSAT programban végzett fejlesztéseit finanszírozza. A MoonRAD keretében az Európai Űrügynökség (ESA) a Remredet kérte fel egy nemzetközi konzorcium vezetésére. A konzorcium egy, mintegy 300 kilogrammos műholdat fejleszt, amely Hold körüli pályán kommunikációs és navigációs feladatokat lát majd el, valamint az űridőjárást is megfigyeli. A Remred alacsony Föld körüli pályára szánt földmegfigyelő műholdakat is fejleszt, ebben partnere a belga Aerospacelab, az Európai Unió IRIS műholdas kommunikációs rendszerének egyik fő műholdgyártója. A földmegfigyelő műholdak a martonvásári Remtech űrtechnológiai központban készülnek majd, amelynek befejezéséhez a tőkeemelés szintén forrást biztosít. A várhatóan 2027 januárjában megnyíló létesítményben a Remred egy helyszínen végezheti a kisműholdak gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését.

A tranzakció zárására csak a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzése, illetve az adásvételi szerződésben rögzített további zárási feltételek teljesülése után kerülhet sor.

A tulajdonosi szerkezet átalakítása a Remred szakmai irányítását nem érinti. Sárhegyi István a Remred igazgatóságának elnöke marad, és a 4iG Nyrt. alelnökeként továbbra is felel a csoport űripari stratégiájának megvalósításáért, valamint a nemzetközi partnerségeinek koordinálásáért.

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