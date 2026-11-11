Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Osztalékelőleget fizetne a DH Group
Összesen 1,25 milliárd forint osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága. A törzsrészvényenként 36,35 forintos előlegről a december 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés dönthet - derült ki a BÉT-en publikált közleményből.
Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég
Korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé a CoreWeave. Az Nvidia által is támogatott, mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalat ezzel a bejelentéssel igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miután az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot zuhant a részvényeinek árfolyama. A piaci szereplők ugyanis komolyan aggódnak a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és az AI-lufi lehetséges kipukkadása miatt. A kedvező hírekre a cég papírjai 5 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
MNB-vizsgálat indult az Alteónál
Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett közleményéből. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.
Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet
Erős harmadik negyedévet zárt az OTP, a bank profitja az elemzői várakozásokat alaposan felülmúlta, de a negyedévben volt néhány egyszeri tétel, amire érdemes odafigyelni. Részletesen megnéztük, hogyan teljesítettek az OTP leánybankjai, mi hajtotta a bevételeket, hogyan alakultak a költségek, és mi történt a hitelezésben. Hozzuk a válaszokat arra az 5 fontos kérdésre, ami a befektetőket leginkább érdekelheti, például arra, hogy mi lesz az orosz bank sorsa, és milyen kilátásokkal számol a menedzsment az év hátralévő részében.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,73 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,63 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,82 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,46 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japánból a szerszámgépgyártók októberi rendeléseiről érkezik előzetes adat, Németország pedig közli a végleges októberi inflációs adatot. Az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések heti száma jelenik meg. Az MSCI közzéteszi novemberi indexfelülvizsgálatának eredményét, amelyből kiderül, változik-e a magyar részvények helye a nemzetközi indexekben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 63,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 231,89
|-0,3%
|0,9%
|1,1%
|8,7%
|10,3%
|44,8%
|S&P 500
|7 520,93
|-0,4%
|-0,6%
|-3,7%
|9,9%
|10,1%
|61,9%
|Nasdaq
|27 740,8
|-0,6%
|-1,6%
|-10,2%
|9,9%
|8,3%
|73,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 459,58
|2,9%
|-4,2%
|-12,4%
|20,1%
|18,8%
|107,7%
|Hang Seng
|24 557,04
|0,4%
|4,4%
|1,4%
|-4,2%
|-7,9%
|-1,8%
|CSI 300
|4 059,11
|0,1%
|1,3%
|-6,0%
|-12,3%
|-13,5%
|-15,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 347,45
|0,3%
|1,9%
|5,0%
|7,6%
|10,0%
|64,0%
|CAC
|8 278,59
|0,6%
|3,2%
|6,1%
|1,6%
|2,8%
|17,5%
|FTSE
|10 751,59
|-0,3%
|1,1%
|1,9%
|8,3%
|9,9%
|46,5%
|FTSE MIB
|51 755,08
|0,7%
|3,6%
|4,0%
|15,2%
|17,9%
|87,8%
|IBEX
|19 936,4
|1,0%
|6,0%
|4,7%
|15,2%
|23,2%
|118,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 586,41
|-1,0%
|-1,0%
|2,1%
|30,2%
|34,1%
|170,8%
|ATX
|6 650,55
|1,3%
|4,0%
|1,6%
|24,9%
|37,5%
|71,4%
|PX
|2 675,54
|0,7%
|1,1%
|3,8%
|-0,4%
|8,6%
|94,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 060
|-1,7%
|0,7%
|4,4%
|19,8%
|28,2%
|132,2%
|Mol
|4 782
|-1,2%
|-5,3%
|-5,4%
|62,7%
|61,0%
|78,6%
|Richter
|13 000
|0,3%
|0,0%
|5,3%
|31,8%
|33,7%
|51,2%
|Magyar Telekom
|2 926
|0,1%
|-0,1%
|14,2%
|63,3%
|64,0%
|568,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,62
|1,4%
|-8,2%
|-3,7%
|56,5%
|47,1%
|10,2%
|Brent
|92,58
|0,0%
|-10,8%
|-11,7%
|52,1%
|44,4%
|12,0%
|Arany
|4 036,98
|-2,2%
|2,6%
|-3,5%
|-6,7%
|-1,3%
|117,7%
|Devizák
|EURHUF
|364,3
|0,5%
|-0,1%
|-0,4%
|-5,1%
|-5,0%
|0,2%
|USDHUF
|326,4484
|0,8%
|0,3%
|0,0%
|-0,1%
|-1,7%
|3,5%
|GBPHUF
|435,5200
|0,4%
|-0,4%
|1,0%
|-1,2%
|-0,4%
|2,6%
|EURUSD
|1,1160
|-0,3%
|-0,3%
|-0,3%
|-5,0%
|-3,4%
|-3,1%
|USDJPY
|158,1200
|0,0%
|-0,2%
|-0,2%
|0,9%
|2,7%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3335
|-0,5%
|-0,6%
|0,8%
|-0,9%
|1,4%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 697,94
|-2,1%
|-4,7%
|-10,7%
|-16,9%
|-30,5%
|13,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,28
|1,3%
|0,0%
|-5,3%
|14,7%
|25,0%
|-1 424,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,35
|0,1%
|-3,4%
|-8,5%
|-22,2%
|-22,0%
|35,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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