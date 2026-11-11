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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
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Eséssel zártak kedden az amerikai tőzsdék, miután a vártnál magasabb októberi infláció növelte egy decemberi Fed-kamatemelés esélyét. Szerda reggel a CoreWeave erős gyorsjelentése adott lendületet az ázsiai technológiai részvényeknek, és az európai határidős jegyzések is emelkedést jeleznek a nyitásra. Itthon az OTP került a figyelem középpontjába, miután a bank a vártnál magasabb, 355 milliárd forintos adózott eredményről számolt be a harmadik negyedévben.
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Osztalékelőleget fizetne a DH Group

Összesen 1,25 milliárd forint osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága. A törzsrészvényenként 36,35 forintos előlegről a december 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés dönthet - derült ki a BÉT-en publikált közleményből.

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Osztalékelőleget fizetne a DH Group
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Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég

Korrigált alapon 2028 első felére válhat nyereségessé a CoreWeave. Az Nvidia által is támogatott, mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhőszolgáltatásokat nyújtó vállalat ezzel a bejelentéssel igyekezett megnyugtatni a befektetőket, miután az elmúlt hónapban több mint 40 százalékot zuhant a részvényeinek árfolyama. A piaci szereplők ugyanis komolyan aggódnak a hitelből finanszírozott adatközpont-építések megtérülése és az AI-lufi lehetséges kipukkadása miatt. A kedvező hírekre a cég papírjai 5 százalékkal erősödtek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

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Brutálisan nő a CoreWeave, megnyugtatta a befektetőket a cég
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MNB-vizsgálat indult az Alteónál

Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett közleményéből. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.

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MNB-vizsgálat indult az Alteónál
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Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet

Erős harmadik negyedévet zárt az OTP, a bank profitja az elemzői várakozásokat alaposan felülmúlta, de a negyedévben volt néhány egyszeri tétel, amire érdemes odafigyelni. Részletesen megnéztük, hogyan teljesítettek az OTP leánybankjai, mi hajtotta a bevételeket, hogyan alakultak a költségek, és mi történt a hitelezésben. Hozzuk a válaszokat arra az 5 fontos kérdésre, ami a befektetőket leginkább érdekelheti, például arra, hogy mi lesz az orosz bank sorsa, és milyen kilátásokkal számol a menedzsment az év hátralévő részében.

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Nagyot villantott az OTP, de van itt néhány érdekes részlet
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,59 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,84 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,73 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,15 százalékot emelkedhet, a CAC 0,63 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,82 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,66 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,46 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban Japánból a szerszámgépgyártók októberi rendeléseiről érkezik előzetes adat, Németország pedig közli a végleges októberi inflációs adatot. Az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések heti száma jelenik meg. Az MSCI közzéteszi novemberi indexfelülvizsgálatának eredményét, amelyből kiderül, változik-e a magyar részvények helye a nemzetközi indexekben.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 63,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 231,89 -0,3% 0,9% 1,1% 8,7% 10,3% 44,8%
S&P 500 7 520,93 -0,4% -0,6% -3,7% 9,9% 10,1% 61,9%
Nasdaq 27 740,8 -0,6% -1,6% -10,2% 9,9% 8,3% 73,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 459,58 2,9% -4,2% -12,4% 20,1% 18,8% 107,7%
Hang Seng 24 557,04 0,4% 4,4% 1,4% -4,2% -7,9% -1,8%
CSI 300 4 059,11 0,1% 1,3% -6,0% -12,3% -13,5% -15,8%
Európai részvényindexek              
DAX 26 347,45 0,3% 1,9% 5,0% 7,6% 10,0% 64,0%
CAC 8 278,59 0,6% 3,2% 6,1% 1,6% 2,8% 17,5%
FTSE 10 751,59 -0,3% 1,1% 1,9% 8,3% 9,9% 46,5%
FTSE MIB 51 755,08 0,7% 3,6% 4,0% 15,2% 17,9% 87,8%
IBEX 19 936,4 1,0% 6,0% 4,7% 15,2% 23,2% 118,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 586,41 -1,0% -1,0% 2,1% 30,2% 34,1% 170,8%
ATX 6 650,55 1,3% 4,0% 1,6% 24,9% 37,5% 71,4%
PX 2 675,54 0,7% 1,1% 3,8% -0,4% 8,6% 94,8%
Magyar blue chipek              
OTP 42 060 -1,7% 0,7% 4,4% 19,8% 28,2% 132,2%
Mol 4 782 -1,2% -5,3% -5,4% 62,7% 61,0% 78,6%
Richter 13 000 0,3% 0,0% 5,3% 31,8% 33,7% 51,2%
Magyar Telekom 2 926 0,1% -0,1% 14,2% 63,3% 64,0% 568,8%
Nyersanyagok              
WTI 89,62 1,4% -8,2% -3,7% 56,5% 47,1% 10,2%
Brent 92,58 0,0% -10,8% -11,7% 52,1% 44,4% 12,0%
Arany 4 036,98 -2,2% 2,6% -3,5% -6,7% -1,3% 117,7%
Devizák              
EURHUF 364,3 0,5% -0,1% -0,4% -5,1% -5,0% 0,2%
USDHUF 326,4484 0,8% 0,3% 0,0% -0,1% -1,7% 3,5%
GBPHUF 435,5200 0,4% -0,4% 1,0% -1,2% -0,4% 2,6%
EURUSD 1,1160 -0,3% -0,3% -0,3% -5,0% -3,4% -3,1%
USDJPY 158,1200 0,0% -0,2% -0,2% 0,9% 2,7% 38,8%
GBPUSD 1,3335 -0,5% -0,6% 0,8% -0,9% 1,4% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 697,94 -2,1% -4,7% -10,7% -16,9% -30,5% 13,5%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,28 1,3% 0,0% -5,3% 14,7% 25,0% -1 424,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,35 0,1% -3,4% -8,5% -22,2% -22,0% 35,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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