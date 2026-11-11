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MNB-vizsgálat indult az Alteónál
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MNB-vizsgálat indult az Alteónál

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Helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Alteónál november 10-én, egy hivatalból indított célvizsgálat keretében – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett közleményéből. A jegybank többek között a vállalat pénzügyi beszámolóit és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítését vizsgálja.

A közlemény szerint az MNB célvizsgálata arra irányul, hogy

az Alteo a vonatkozó tőkepiaci és számviteli jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette-e el a 2025. üzleti évre vonatkozó éves jelentését,

valamint az annak részét képező – az IFRS szerint készített – 2025. pénzügyi évre vonatkozó konszolidált és egyedi pénzügyi beszámolóit, továbbá annak vizsgálatára is sor kerül, hogy a társaság a jogszabályoknak megfelelően teljesítette-e rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeit 2024. január 1. napjától kezdődően, valamint hogy közzétételei jogszabályilag megalapozottak-e.

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Az Alteo közölte, hogy teljeskörűen együttműködik a jegybankkal, és a vizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot, adatot és információt rendelkezésre bocsátotta. A társaság hangsúlyozta, hogy

a célvizsgálat megindítása önmagában nem jelenti jogszabálysértés megállapítását.

A vállalat jelenleg nem rendelkezik olyan információval, amely alapján megalapozott következtetést lehetne levonni az eljárás várható eredményéről vagy esetleges következményeiről, írják.

Az Alteo jelezte, hogy a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatos, jogszabályok szerint kötelezően közzéteendő, illetve a befektetői döntések szempontjából lényeges fejleményekről tájékoztatni fogja a piacot.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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