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Nincs elég pénz, leállítja a központi gyárának modernizációs projektjét a Volkswagen
Üzlet

Nincs elég pénz, leállítja a központi gyárának modernizációs projektjét a Volkswagen

MTI
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Leállítja a termelés korszerűsítését célzó, "Gamechanger" néven ismert projektjét a Volkswagen a wolfsburgi gyárában, miután a vállalat vezetése költségcsökkentési okokra hivatkozva felülvizsgálta beruházási terveit.

A vállalat üzemi tanácsa szerdán közölte,

hogy a konszern igazgatósága azonnali hatállyal döntött a program megszüntetéséről.

A Volkswagen szóvivője megerősítette, hogy a gyártási koncepció a korábban tervezett formában nem valósul meg.

A társaság szerint a vállalat nehéz gazdasági helyzete miatt valamennyi beruházását felülvizsgálja. Ennek részeként elálltak egy nagyméretű öntészeti központ megépítésétől a wolfsburgi törzsgyárban. A cég ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az SSP nevű, új generációs elektromosjármű-platform fejlesztése változatlanul folytatódik, és továbbra is cél a jövőbeli modellek gyártásának egyszerűbbé, hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele.

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A menedzsment és az üzemi tanács még 2024 végén állapodott meg arról, hogy a wolfsburgi üzemet a következő generációs elektromos modellek gyártására készítik fel. A tervek között szerepelt a nagyméretű alumíniumöntési technológia bevezetése, amely az iparági várakozások szerint jelentősen csökkentheti a gyártási költségeket és az alkatrészek számát.

Az átalakítás révén a gyár a tervek szerint az SSP-platformra épülő modelleket, köztük az elektromos Golfot és az elektromos T-Roc-ot gyártotta volna. A megállapodás részeként a hagyományos, belső égésű motorral szerelt Golf gyártását Mexikóba helyeznék át.

Daniela Cavallo, a vállalat központi üzemi tanácsának elnöke élesen bírálta a döntést. Véleménye szerint a lépés súlyosan sérti a 2024 végi bér- és foglalkoztatási megállapodást, és azt jelzi, hogy a konszern feladja technológiai vezető szerepre vonatkozó törekvéseit a gyártási folyamatok területén.

A szakszervezeti vezető szerint a vállalatnál fordulat következett be, és a hosszú távú versenyképesség helyett a rövid távú nyereségességi szempontok kerültek előtérbe.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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