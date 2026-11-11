Összeomlott a 4iG partnerének árfolyama, épp most veszíti el értékének ötödét a Rába új tulajdonosa

Az amszterdami tőzsdén jegyzett papírok árfolyama 20 százalékkal, 10,9 euróra esett, ami közel 3 milliárd euróval csökkentette a vállalat piaci kapitalizációját. A részvények így már kevesebb mint a felét érik a januári IPO során meghatározott 25 eurós árnak. Bár a tisztán védelmi profilú cégek történetének legnagyobb tőzsdei debütálása után a papírok még több mint 30 százalékot drágultak, a kezdeti lendületet kiábrándító pénzügyi eredmények és egy shortos elemzőcég jelentése törte meg. A mostani, összességében már 55 százalékos zuhanással

a CSG lett Európa legrosszabbul teljesítő nagy fegyvergyártója a tőzsdére lépése óta.

A cseh milliárdos, Michal Strnad irányítása alatt álló vállalat közölte, hogy az idei üzemi profitmarzsa a korábban jelzett 24–25 százalék helyett várhatóan csupán 21 százalék körül alakul. A harmadik negyedéves árbevétel az előző év azonos időszakához képest 12 százalékkal, 1,51 milliárd euróra csökkent, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Ennek ellenére a cég fenntartja a teljes évre vonatkozó, 7,4–7,6 milliárd eurós bevételi előrejelzését, mivel számításaik szerint mintegy 300 millió eurónyi elhalasztott tétel a negyedik negyedévben realizálódik majd.

Zdenek Jurak pénzügyi igazgató a sajtótájékoztatón azzal magyarázta a gyengébb jövedelmezőséget, hogy a kereslet a vártnál gyorsabban tolódott el a megnövelt hatótávolságú lőszerek felé. Ez a folyamat lenyomta a hagyományos lőszerek árát, ami rontotta a vállalat profitmarzsát. A pénzügyi vezető szerint a vertikális integráció jelenti a megoldást a korábbi nyereségszint visszaállítására, a nagyobb hatótávolságú lőszerek teljes egészében házon belüli gyártására való átállás pedig a tervek szerint 2027 végére fejeződik be.

A nehézségek ellenére a CSG rendelésállománya a tavaly év végi 15 milliárd euróról szeptember végére 18 milliárd euróra bővült, és a menedzsment a középtávú pénzügyi célkitűzésein sem változtatott. Michal Strnad, aki májusban a Hunterbrook elemzőcég jelentésére reagálva a részvények gyengélkedését a hadviselés átalakulásával és az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos várakozásokkal indokolta, most hangsúlyozta, hogy a cég továbbra is jó helyzetben van az európai védelmi piac hosszabb távú növekedésének kihasználásához.

Pavel Ryska, a prágai J&T Banka részvényelemzője szerint az árfolyam mostani zuhanása túlzott mértékű lehet. A szakértő úgy véli, a gyenge harmadik negyedéves számok elfedik a vállalat egyre szélesebb tevékenységi körét és a szárazföldi rendszerekkel foglalkozó üzletágának gyors növekedését. Hozzátette, hogy a régebbi lőszerek értékesítéséből fakadó bevételkiesés egyszeri tényezőnek bizonyulhat, ami nem gyakorol majd jelentős hatást a magasabb hozzáadott értéket képviselő, megnövelt hatótávolságú lőszerek jövőbeli eladásaira.

A Rábán keresztül szállt be a magyar védelmi iparba a CSG

A cseh csoport védelmi leányvállalata, a CSG Defence szeptemberben 36,55 százalékos közvetett részesedést szerzett a győri Rábában. Ehhez a Rába többségi tulajdonosában, a 4iG SDT EGY Zrt.-ben vásárolt 49 százalékos részesedést. A közös társaság 51 százaléka a 4iG védelmi leányvállalatánál maradt. Októberben Kristijan Fiketet, a Tatra Trucks vezérigazgatóját a Rába igazgatóságának alelnökévé választották.

A partnerség révén a Rába bekapcsolódhat a CSG többségi tulajdonában lévő Tatra exportprogramjába. A tervek szerint Győrben katonai járművekhez gyártanának tengelyeket, és Tatra T810-es teherautókat szerelnének össze külföldi piacokra. A 4iG szerint a teljes exportprogram értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.

A Magyar Honvédség számára külön keretmegállapodást kötöttek, amely öt év alatt legfeljebb kétezer nyolckerék-hajtású, nehéz Tatra teherautó hazai gyártását és összeszerelését teszi lehetővé. A tényleges darabszám az egyedi megrendelésektől függ. A 4iG a kapcsolódó megrendelések függvényében 100 milliárd forintos gyárfejlesztési programot is kilátásba helyezett.

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