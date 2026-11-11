4°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Osztalékelőleget fizetne a DH Group
Üzlet

Osztalékelőleget fizetne a DH Group

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Összesen 1,25 milliárd forint osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága. A törzsrészvényenként 36,35 forintos előlegről a december 1-jére összehívott rendkívüli közgyűlés dönthet - derült ki a BÉT-en publikált közleményből.

Részvényenként 36,35 forintos, összesen 1,25 milliárd forint értékű osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága.

Az előterjesztésről a részvényesek a december 1-jei rendkívüli közgyűlésen döntenek.

A kifizetés pontos időpontját az igazgatóság egy későbbi időpontban határozza meg. Az osztalékelőleg alapját a vállalat szeptember végén lezárt, anyavállalati szintű közbenső mérlege adja, amelyet a felügyelőbizottság elfogadásra javasolt, az Ernst & Young pedig auditált.

A társaság egyedi adózott eredménye az év első kilenc hónapjában hat százalékkal, 3,6 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az osztalékfizetésre emellett 2,6 milliárd forint szabad eredménytartalék is rendelkezésre áll.

Még több Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége

Az AI alaposan megdobta a Siemens Energy számait, megtripláznák az osztalékot

A most javasolt összeg kétharmaddal magasabb a tavaly megszavazott 750 millió forintos előlegnél. Akkor a határozatban törzsrészvényenként 21,81 forint szerepelt, a saját részvények figyelembevétele után ténylegesen 21,96 forintot fizettek ki decemberben. A 2025-ös üzleti év után járó osztalék fennmaradó részét, törzsrészvényenként bruttó 36,51 forintot, idén júniusban fizette ki a társaság.

A decemberi közgyűlésen a részvényesek elé kerül az igazgatóság beszámolója a sajátrészvény-vásárlásokról is. A vállalat április 29. óta 31 377 darab saját részvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügyletek keretében, összesen 41,3 millió forint értékben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Mínuszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility