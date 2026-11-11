Osztalékelőleget fizetne a DH Group

Részvényenként 36,35 forintos, összesen 1,25 milliárd forint értékű osztalékelőleg kifizetését javasolja a DH Group igazgatósága.
Az előterjesztésről a részvényesek a december 1-jei rendkívüli közgyűlésen döntenek.
A kifizetés pontos időpontját az igazgatóság egy későbbi időpontban határozza meg. Az osztalékelőleg alapját a vállalat szeptember végén lezárt, anyavállalati szintű közbenső mérlege adja, amelyet a felügyelőbizottság elfogadásra javasolt, az Ernst & Young pedig auditált.
A társaság egyedi adózott eredménye az év első kilenc hónapjában hat százalékkal, 3,6 milliárd forintra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az osztalékfizetésre emellett 2,6 milliárd forint szabad eredménytartalék is rendelkezésre áll.
A most javasolt összeg kétharmaddal magasabb a tavaly megszavazott 750 millió forintos előlegnél. Akkor a határozatban törzsrészvényenként 21,81 forint szerepelt, a saját részvények figyelembevétele után ténylegesen 21,96 forintot fizettek ki decemberben. A 2025-ös üzleti év után járó osztalék fennmaradó részét, törzsrészvényenként bruttó 36,51 forintot, idén júniusban fizette ki a társaság.
A decemberi közgyűlésen a részvényesek elé kerül az igazgatóság beszámolója a sajátrészvény-vásárlásokról is. A vállalat április 29. óta 31 377 darab saját részvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügyletek keretében, összesen 41,3 millió forint értékben.
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