Sorra rontják az elemzők a jövő évi profitvárakozásokat, komoly lassulás jöhet

A Bloomberg Intelligence adatai szerint
a szakértők már négy egymást követő héten csökkentették a vezető amerikai részvényindexre vonatkozó jövő évi várakozásaikat.
Jelenleg 20 százalékos profitbővülést vetítenek előre 2027-re, ami jelentős lassulást jelent az idei évre várt 30 százalékos növekedéshez képest. A lefelé történő módosításokra annak ellenére kerül sor, hogy a piaci kapitalizáció több mint 80 százalékát lefedő eddigi jelentések alapján az index valamennyi szektora felülmúlta az előzetes várakozásokat. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 33 százalékkal nőtt az energetikai és a technológiai óriások vezetésével, ami még a második negyedéves 32 százalékos ütemet is meghaladja.
A Bank of America (BofA) stratégái, Savita Subramanian és Victoria Roloff szerint a vállalati előrejelzések összességében biztatóak, a demokraták félidős választási térnyerése azonban késleltetheti a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kiadásokat, amelyek az elmúlt három évben a profitnövekedés legfőbb motorjai voltak. A szektor jövőbeli szabályozásával és az adatközpontokra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdések csak fokozták az elszabaduló AI-költségek miatti aggodalmakat, ami eladási hullámot indított el a technológiai részvények piacán. Vivek Arya, a BofA elemzője rámutatott arra, hogy ha a politikai változások miatt jövőre visszafogják a beruházási kiadásokat (capex), az első negyedévben tovább csökkenhetnek a profitvárakozások. A bank számításai szerint az AI-beruházások 20 százalékos visszavágása akár 8 százalékkal is csökkentheti az S&P 500 egy részvényre jutó eredményét.
Az új fejlesztések ütemét más tényezők is lassíthatják. Atif Malik, a Citigroup elemzője szerint az engedélyezési csúszások, az adatközpontok építésével szembeni helyi ellenállás, valamint a kifejezetten AI-kiszolgálásra szakosodott új generációs felhőszolgáltatókkal kapcsolatos óvatosság egyaránt fékezőerőt jelent. A UBS stratégái szerint az adatközpontok lassabb kiépítése nemcsak magukat a technológiai vállalatokat érintené, hanem begyűrűzne a berendezésgyártókhoz, az energiaszolgáltatókhoz, sőt az ingatlan- és a munkaerőpiacra is, ami gátolná, hogy a piaci emelkedés szélesebb bázisra támaszkodjon.
A technológiai szektoron kívül sem sokkal derűsebb a kép, különösen a lakossági fogyasztásra építő vállalatoknál. Bár az ágazat profitvárakozásai az iráni háború kezdete óta meglepően jól tartották magukat, a vámvisszatérítésekből származó lendület nagyrészt kifulladt, a 2027-es előrejelzések módosítása pedig elmaradt a szélesebb piaci átlagtól. Mindezek miatt a BofA szerint az infláció és a kamatszint lesz a két döntő tényező.
A kiskereskedelmi szektor állapotáról a Walmart és a Target jövő heti gyorsjelentései adnak majd pontosabb képet, megmutatva, hogyan birkóznak meg a vásárlók az inflációval, és miként tudják az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok enyhíteni az árnyomást. Szintén a jövő héten teszi közzé számait az Nvidia, amelynél a Citigroup elemzője szerint a legnagyobb kockázatot már nem a nagyrészt lekötött 2027-es kereslet jelenti, hanem az, hogy mennyire láthatók előre a 2028-as megrendelések, és milyen ütemben tudják teljesíteni a meglévő rendelésállományt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Radikális lépésre szánta el magát Európa legerősebb országa: kitiltanak bizonyos drónokat, itt az indoklás
Potenciális biztonsági kockázatnak minősülnek.
Fordulat a magyar boltokban: kilábaltunk a válságból, de elhúzott mellettünk a régió
Mi történt a kiskereskedelemben?
Kimondta a republikánus képviselő: süllyedő hajó a Republikánus Párt, ahol mindenki a fedélzeten marad
A Titanichoz hasonlította Massie saját pártját.
Fordulat: Putyin kész tárgyalóasztalhoz ülni az európai nagyhatalom vezetőjével
Akár már decemberben.
Annyi eső érkezik, hogy biztosra veszik egy tiszai árhullám kialakulását
Közepes méretű lesz.
Hatalmas a roham a magyar ipari ingatlanokért: az autóipari óriások fűtik a piacot
Megugrott a kereslet az ipari ingatlanok iránt az első kilenc hónapban a CBRE adatai szerint.
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Gyakorlati, hasznos, érthető
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.