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Sorra rontják az elemzők a jövő évi profitvárakozásokat, komoly lassulás jöhet
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Sorra rontják az elemzők a jövő évi profitvárakozásokat, komoly lassulás jöhet

Portfolio
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Bár az amerikai vállalatok kimagasló harmadik negyedéves gyorsjelentési szezont zárnak, az elemzők sorra rontják az S&P 500 indexben szereplő cégek jövő évi eredményvárakozásait. A borúlátás hátterében a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtorpanásától való félelem, valamint a félidős választásokon elért demokrata előretörés következményei állnak - jelentette a Bloomberg.

A Bloomberg Intelligence adatai szerint

a szakértők már négy egymást követő héten csökkentették a vezető amerikai részvényindexre vonatkozó jövő évi várakozásaikat.

Jelenleg 20 százalékos profitbővülést vetítenek előre 2027-re, ami jelentős lassulást jelent az idei évre várt 30 százalékos növekedéshez képest. A lefelé történő módosításokra annak ellenére kerül sor, hogy a piaci kapitalizáció több mint 80 százalékát lefedő eddigi jelentések alapján az index valamennyi szektora felülmúlta az előzetes várakozásokat. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 33 százalékkal nőtt az energetikai és a technológiai óriások vezetésével, ami még a második negyedéves 32 százalékos ütemet is meghaladja.

A Bank of America (BofA) stratégái, Savita Subramanian és Victoria Roloff szerint a vállalati előrejelzések összességében biztatóak, a demokraták félidős választási térnyerése azonban késleltetheti a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kiadásokat, amelyek az elmúlt három évben a profitnövekedés legfőbb motorjai voltak. A szektor jövőbeli szabályozásával és az adatközpontokra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdések csak fokozták az elszabaduló AI-költségek miatti aggodalmakat, ami eladási hullámot indított el a technológiai részvények piacán. Vivek Arya, a BofA elemzője rámutatott arra, hogy ha a politikai változások miatt jövőre visszafogják a beruházási kiadásokat (capex), az első negyedévben tovább csökkenhetnek a profitvárakozások. A bank számításai szerint az AI-beruházások 20 százalékos visszavágása akár 8 százalékkal is csökkentheti az S&P 500 egy részvényre jutó eredményét.

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Az új fejlesztések ütemét más tényezők is lassíthatják. Atif Malik, a Citigroup elemzője szerint az engedélyezési csúszások, az adatközpontok építésével szembeni helyi ellenállás, valamint a kifejezetten AI-kiszolgálásra szakosodott új generációs felhőszolgáltatókkal kapcsolatos óvatosság egyaránt fékezőerőt jelent. A UBS stratégái szerint az adatközpontok lassabb kiépítése nemcsak magukat a technológiai vállalatokat érintené, hanem begyűrűzne a berendezésgyártókhoz, az energiaszolgáltatókhoz, sőt az ingatlan- és a munkaerőpiacra is, ami gátolná, hogy a piaci emelkedés szélesebb bázisra támaszkodjon.

A technológiai szektoron kívül sem sokkal derűsebb a kép, különösen a lakossági fogyasztásra építő vállalatoknál. Bár az ágazat profitvárakozásai az iráni háború kezdete óta meglepően jól tartották magukat, a vámvisszatérítésekből származó lendület nagyrészt kifulladt, a 2027-es előrejelzések módosítása pedig elmaradt a szélesebb piaci átlagtól. Mindezek miatt a BofA szerint az infláció és a kamatszint lesz a két döntő tényező.

A kiskereskedelmi szektor állapotáról a Walmart és a Target jövő heti gyorsjelentései adnak majd pontosabb képet, megmutatva, hogyan birkóznak meg a vásárlók az inflációval, és miként tudják az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok enyhíteni az árnyomást. Szintén a jövő héten teszi közzé számait az Nvidia, amelynél a Citigroup elemzője szerint a legnagyobb kockázatot már nem a nagyrészt lekötött 2027-es kereslet jelenti, hanem az, hogy mennyire láthatók előre a 2028-as megrendelések, és milyen ütemben tudják teljesíteni a meglévő rendelésállományt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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