Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar

A vállalatvezető a Süddeutsche Zeitung berlini rendezvényén úgy fogalmazott, hogy a konszern nem látszatmegállapodást akar kötni a jelenleg zajló egyeztetéseken sem az üzemi tanácsokkal, sem az ágazati bértárgyalások keretében.
Källenius szerint Németország hosszú távú ipari versenyképessége forog kockán.
Úgy vélte, amennyiben a szereplők nem hajlandók érdemi változtatásokra, tíz év múlva a jelenleginél jóval kisebb lesz az ipari tevékenység az országban.
A vezérigazgató a nemzetközi költségszintek összehasonlításával érzékeltette álláspontját. Elmondása szerint ha Németország költségszintjét 100-nak vesszük, akkor Magyarország körülbelül 30-as, Románia 20-as, Kína pedig 10-20 közötti szintet képvisel. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szintén magas költségű Egyesült Államok mutatója hozzávetőleg 80. Hangsúlyozta azonban: "nem az a cél, hogy Németország kelet-közép-európai országok szintjére süllyedjen", ugyanakkor szerinte a német költségszint amerikai szinthez való közelítése reális cél lehet.
A Mercedes-Benz vezetője nyitottnak mutatkozott az IG Metall szakszervezet egyik javaslatára is: a kezdeményezés szerint a vállalatok meghatározott időre eltérhetnének egyes kollektív szerződéses előírásoktól, amennyiben ezért cserébe beruházásokat vállalnak jövőbeni termékek fejlesztésére, valamint garanciát adnak a munkahelyek és a képzések fenntartására.
Källenius hangsúlyozta, hogy a Mercedes-Benz Németország egyik legnagyobb ipari beruházója, és továbbra is elkötelezett a belföldi gyártás mellett. Hozzátette, hogy a vállalat kész tárgyalni olyan megállapodásokról, amelyek a beruházások és a németországi telephelyek hosszú távú jövőjét biztosítják.
A német autógyártó az elmúlt években az értékesítés és a nyereség csökkenésével szembesült, ezért költségcsökkentő intézkedéseket vezetett be. A vállalat vezetése nemrég azt is felvetette, hogy a munkaórák költségének mérsékléséhez azonos bérezés mellett több munkaidőre lenne szükség. A javaslat tiltakozásokat váltott ki a munkavállalók körében.
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