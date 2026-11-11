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Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar
Üzlet

Súlyos figyelmeztetést adott ki a Mercedes-Benz vezére: tíz éven belül leépülhet a német ipar

MTI
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Mélyreható változásokat sürget a németországi termelés versenyképességének javítása érdekében Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, aki szerint csökkenteni kell a munkaerőköltségeket és növelni kell a termelékenységet.

A vállalatvezető a Süddeutsche Zeitung berlini rendezvényén úgy fogalmazott, hogy a konszern nem látszatmegállapodást akar kötni a jelenleg zajló egyeztetéseken sem az üzemi tanácsokkal, sem az ágazati bértárgyalások keretében.

Källenius szerint Németország hosszú távú ipari versenyképessége forog kockán.

Úgy vélte, amennyiben a szereplők nem hajlandók érdemi változtatásokra, tíz év múlva a jelenleginél jóval kisebb lesz az ipari tevékenység az országban.

A vezérigazgató a nemzetközi költségszintek összehasonlításával érzékeltette álláspontját. Elmondása szerint ha Németország költségszintjét 100-nak vesszük, akkor Magyarország körülbelül 30-as, Románia 20-as, Kína pedig 10-20 közötti szintet képvisel. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szintén magas költségű Egyesült Államok mutatója hozzávetőleg 80. Hangsúlyozta azonban: "nem az a cél, hogy Németország kelet-közép-európai országok szintjére süllyedjen", ugyanakkor szerinte a német költségszint amerikai szinthez való közelítése reális cél lehet.

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A Mercedes-Benz vezetője nyitottnak mutatkozott az IG Metall szakszervezet egyik javaslatára is: a kezdeményezés szerint a vállalatok meghatározott időre eltérhetnének egyes kollektív szerződéses előírásoktól, amennyiben ezért cserébe beruházásokat vállalnak jövőbeni termékek fejlesztésére, valamint garanciát adnak a munkahelyek és a képzések fenntartására.

Källenius hangsúlyozta, hogy a Mercedes-Benz Németország egyik legnagyobb ipari beruházója, és továbbra is elkötelezett a belföldi gyártás mellett. Hozzátette, hogy a vállalat kész tárgyalni olyan megállapodásokról, amelyek a beruházások és a németországi telephelyek hosszú távú jövőjét biztosítják.

A német autógyártó az elmúlt években az értékesítés és a nyereség csökkenésével szembesült, ezért költségcsökkentő intézkedéseket vezetett be. A vállalat vezetése nemrég azt is felvetette, hogy a munkaórák költségének mérsékléséhez azonos bérezés mellett több munkaidőre lenne szükség. A javaslat tiltakozásokat váltott ki a munkavállalók körében.

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