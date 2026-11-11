Újabb kötvénykibocsátásra készül a Google anyacége

Az Alphabet mintegy 3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő forrást kíván bevonni története első, hongkongi és szingapúri dollárban denominált kötvénykibocsátásával. A technológiai óriás a hónap eleji, a mesterségesintelligencia-szektort érintő globális tőzsdei eladási hullám után méri fel az ázsiai befektetők étvágyát, a befolyó összeget pedig elsősorban a növekvő infrastrukturális beruházásainak finanszírozására fordítja majd.

A belső folyamatokat ismerő források szerint a tranzakció értéke biztosan eléri majd a 2,2 milliárd dollárt. A vállalat a hongkongi sorozat esetében legalább 8 milliárd hongkongi dolláros, a szingapúri kibocsátásnál pedig minimum 1,5 milliárd szingapúri dolláros alsó határral számol, bár a végleges keretösszeget, az árazást és a pontos időzítést még nem határozták meg.

A Reuters által megismert kibocsátási feltételek alapján a hongkongi dollárban jegyzett papírokat két-, öt- és tízéves, míg a szingapúri kötvényeket két-, öt-, tíz- és harmincéves futamidővel kínálhatják a befektetőknek. A folyamatot globális koordinátorként a HSBC és a JPMorgan irányítja. A hongkongi kibocsátásban a Bank of China, az ICBC és a Standard Chartered, a szingapúri tranzakcióban pedig a DBS, az OCBC és az UOB pénzintézetek működnek még közre.

Az újabb forrásbevonás hátterében az áll, hogy a cég egyre többet költ adatközpontokra és a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges számítási infrastruktúrára.

Az Alphabet legutóbbi pénzügyi jelentése alapján a szeptember végével zárult kilenc hónapban már 45 milliárd dollár értékben bocsátott ki amerikai dollárban, további 35,8 milliárd dollár értékben pedig egyéb devizákban denominált kötvényeket általános vállalati célokra.

A cég az utóbbi hetekben is rendkívül aktív volt a tőkepiacokon, a múlt héten ugyanis 6 milliárd euró értékben értékesített euróban denominált kötvényeket, augusztusban pedig 25 milliárd amerikai dollárnyi, valamint 5,5 milliárd ausztrál dollárnyi adósságpapírt bocsátott ki. A kötvénypiaci forrásbevonás a szektor többi nagyvállalatára is jellemző, a múlt héten a Meta 15 milliárd, az Oracle pedig 10 milliárd dollárnyi kötvényt értékesített az Egyesült Államokban.

Forrás: Reuters

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