Újra nőtt a kihasználtság, ismét javított előrejelzésén a Graphisoft Park

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A Graphisoft Park harmadik negyedévében ismét 95 százalékra emelkedett az irodapark kihasználtsága, a bérleti díjbevételek azonban kismértékben elmaradtak az egy évvel korábbitól. Az év első kilenc hónapjában közel 17 százalékkal nőtt a társaság normál üzletmenetből származó nyeresége, a menedzsment pedig ismét megemelte az idei profitvárakozását. A jövő évi kilátások már kedvezőtlenebbek, a Graphisoft Park 2027-re mintegy 11 százalékos profitcsökkenéssel számol.

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Ismét javult a kihasználtság

A Graphisoft Park harmadik negyedéves jelentésének egyik kedvező fejleménye, hogy a második negyedévben tapasztalt visszaesést követően ismét emelkedett az irodapark kihasználtsága.

A mutató június végén még 94 százalékon állt, szeptember végére azonban visszatért a 95 százalékos szintre, ami megegyezik az egy évvel korábbi értékkel.

A javuláshoz a meglévő bérlők területbővítései és új bérlők érkezése járult hozzá. A társaság az elmúlt időszakban több olyan szerződéshosszabbításról is beszámolt, amelyek során a bérlők kisebb területet vettek igénybe, az így felszabaduló irodák egy részét azonban sikerült újra bérbe adni.

A Graphisoft Park kihasználtsága ezzel továbbra is jelentősen meghaladja a budapesti irodapiac 87 százalékos átlagát. Az összesen 82 ezer négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező ingatlanpark kihasználtsága az elmúlt két évben jellemzően 94–96 százalék között alakult.

A szerződésállomány is stabil maradt. A súlyozott átlagos hátralévő bérleti idő, vagyis a WAULT 4,6 év volt szeptember végén, ami megegyezik a június végi értékkel. A jelenlegi bérlők első szerződéskötése óta eltelt átlagos idő továbbra is 17 év felett alakul.

Így alakultak a negyedéves számok

A Graphisoft Park bérletidíj-bevétele a harmadik negyedévben 4,37 millió euróról 4,35 millió euróra csökkent, ami 0,5 százalékos visszaesésnek felel meg.

Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor továbbra is növekedést ért el a társaság, a bérleti díjbevétel 13,07 millió euróról 13,29 millió euróra emelkedett, ami 1,6 százalékos javulás. A bevételeket a magas kihasználtság és a bérleti szerződésekben szereplő indexálások támogatták.

Az egyéb nettó bevétel a harmadik negyedévben 111 ezer euróról 169 ezer euróra nőtt. A növekedéshez a bérlők által finanszírozott bérleménykialakítások és felújítások járultak hozzá. Az első kilenc hónapban 341 ezer euróról 666 ezer euróra emelkedett ez a bevételi sor, amelyet a szerződések lejárata előtti területcsökkentésekért fizetett egyszeri kompenzációk is javítottak.

A működési költségek a harmadik negyedévben 390 ezer euróról 427 ezer euróra emelkedtek, ami közel 9,5 százalékos növekedést jelent. A költségeket az inflációs díjemelések és a forint erősödése is befolyásolta.

Az első kilenc hónapban ugyanakkor 1,64 millió euróról 1,48 millió euróra, 9,4 százalékkal csökkentek a működési költségek. A különbség elsősorban abból adódik, hogy a tavalyi eredményt még a déli fejlesztési terület értékesítéséhez és a vezetőváltáshoz kapcsolódó egyszeri ráfordítások terhelték.

Az EBITDA a harmadik negyedévben lényegében stagnált, 4,09 millió eurót tett ki, ami közel megegyezik az egy évvel korábbi értékkel.

Az év első kilenc hónapjában 11,78 millió euróról 12,47 millió euróra, közel 6 százalékkal emelkedett az EBITDA.

Az üzemi eredmény a harmadik negyedévben mintegy 2,6 millió euró volt a társaság pro forma számításai alapján. Az első kilenc hónapban 7,09 millió euróról 7,92 millió euróra emelkedett, ami közel 12 százalékos javulásnak felel meg.

A pénzügyi eredmény negyedéves alakulása már kedvezőtlenebb volt. A nettó kamatköltség 278 ezer euróról 294 ezer euróra nőtt, az egyéb pénzügyi eredmény pedig a tavalyi 15 ezer eurós nyereségből 56 ezer eurós veszteségbe fordult.

Az első kilenc hónapban ugyanakkor a nettó kamatköltség 885 ezer euróról 808 ezer euróra mérséklődött. A hiteltörlesztések következtében csökkenő tőketartozás és az osztalékfizetés előtt rendelkezésre álló magasabb pénzállomány javította a pénzügyi eredményt. A forint erősödése a forintban tartott eszközökön is nyereséget eredményezett.

A harmadik negyedéves pro forma adózott eredmény megközelítőleg 2,2 millió euró lehetett, ami kismértékben elmarad az egy évvel korábbi szinttől. Az első kilenc hónapban viszont 6,11 millió euróról 7,14 millió euróra emelkedett a normál üzletmenetből származó pro forma adózott eredmény, ami 16,9 százalékos növekedésnek felel meg.

A beszámoló szerinti IFRS-eredmény a harmadik negyedévben 3,17 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 16,24 millió euróval. A jelentős különbséget elsősorban a tavalyi déli telekértékesítésből származó 11,1 millió eurós egyszeri nyereség magyarázza.

Az első kilenc hónap IFRS szerinti adózott eredménye 12,66 millió euróra emelkedett a tavalyi 11,52 millió euróról.

Emelkedett a nettó eszközérték

A független értékbecslő szeptember végén 213,58 millió euróra becsülte a Graphisoft Park teljes ingatlanállományának értékét. Ez lényegében megegyezik a június végi 213,65 millió euróval, és 1,2 százalékkal haladja meg a tavaly év végi 211,07 millió eurós értéket.

Az ingatlanállomány értékét a magas kihasználtság és a hosszú távú bérleti szerződések támasztják alá. Az értékbecslő továbbra is átlagosan 8,1 százalék körüli hozamelvárással számolt.

A valós nettó eszközérték a második negyedév végi 158,44 millió euróról 162,31 millió euróra emelkedett, az egy részvényre jutó érték pedig 15,71 euróról 16,10 euróra nőtt. Ez 2,5 százalékos negyedéves javulást jelent. A tavaly év végi 16,61 eurós értéktől ugyanakkor továbbra is elmarad a mutató, elsősorban a májusban kifizetett, összesen 18,45 millió eurós osztalék miatt.

A hitelállomány az év végi 66,75 millió euróról szeptember végére 64,4 millió euróra mérséklődött, ami az ingatlanvagyon értékének mintegy 30 százaléka. A készpénzállomány a június végi 6,41 millió euróról 9,72 millió euróra emelkedett, miután a harmadik negyedévben 5,24 millió euró működési cash flow keletkezett.

A társaság hiteleinek kamatai a kamatcsere-ügyleteknek köszönhetően szinte teljes egészében rögzítettek, az átlagos kamatláb az első kilenc hónapban 2,74 százalék volt.

Ismét emelték az idei profitvárakozást

A Graphisoft Park menedzsmentje a harmadik negyedéves eredmények alapján ismét javította az idei évre vonatkozó előrejelzését. A pro forma adózott eredményre adott prognózist a korábbi 8,7 millió euróról 9 millió euróra emelték. A társaság az első negyedéves jelentésében 8,1 millió euróról 8,4 millió euróra, a második negyedév után pedig 8,7 millió euróra javította a várakozását, így az év elejéhez képest összesen 900 ezer euróval került feljebb az idei profitcél. A mostani emeléshez a stabil bérleti díjbevételek és a vártnál kedvezőbb pénzügyi eredmény járult hozzá.

Az éves bérletidíj-bevételre adott előrejelzés 17,5 millió euróról 17,6 millió euróra, az egyéb nettó bevételre vonatkozó prognózis pedig 600 ezer euróról 700 ezer euróra emelkedett.

Az EBITDA az új előrejelzés szerint 16,3 millió euró lehet a tavalyi 15,77 millió euró után, az üzemi eredmény pedig 9,55 millió euróról 10,2 millió euróra nőhet.

A nettó pénzügyi költségre vonatkozó várakozás 1,2 millió euróról 1,1 millió euróra javult.

A 9 millió eurós pro forma profit több mint 8 százalékkal haladná meg a tavalyi 8,31 millió eurós, normál üzletmenetből származó eredményt.

A menedzsment a 2027-es évre ugyanakkor már visszafogottabb várakozásokat fogalmazott meg.

A bérleti díjbevétel a tervek szerint 17,6 millió euró maradhat, az EBITDA 15,9 millió euróra, a pro forma adózott eredmény pedig 8 millió euróra csökkenhet, ami az idei évre várt profithoz képest mintegy 11 százalékos visszaesést jelentene.

A profitcsökkenés hátterében több tényező áll. A társaság a lejáró bérleti szerződések és a változó területigények miatt üresedési kockázattal számol, miközben a 2026-ban realizált egyszeri bérlői kompenzációk jövőre már hiányoznak az eredményből.

A finanszírozási költségek emelkedése szintén nyomást helyezhet a profitra. A Graphisoft Park az idén lejáró, kedvezményes NHP-hitelt piaci kamatozású finanszírozással váltja ki, ami 2027-ben várhatóan 450 ezer euró többletkamatot jelent.

A refinanszírozás hátterében az áprilisi közgyűlés döntése áll, amelynek értelmében a társaság a tavalyi telekértékesítésből származó rendkívüli nyereséget osztalékként fizette ki a részvényeseknek. A Graphisoft Park májusban törzsrészvényenként 1,83 euró osztalékot fizetett.

Fontos információkat közöltek a további fejlesztésekről

A gyorsjelentésben a Graphisoft Park az északi fejlesztési terület kármentesítésével kapcsolatos új fejleményekről is beszámolt. Az Alkotmánybíróság október 20-án megsemmisítette azt a jogszabályi rendelkezést, amely lehetővé tette a korábbi kármentesítési határidők eltörlését. A döntés következtében ismét jogi jelentősége lehet annak, hogy a szennyezés felszámolására kötelezett MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. elmulasztotta a 2024. december 31-i határidőt.

A társaság kedvező fejleményként értékeli a határozatot, a tényleges kármentesítési munkák megkezdésének időpontja azonban továbbra sem ismert.

Az északi terület rendezése jelentős hosszú távú fejlesztési lehetőséget nyithatna meg.

Az érintett ingatlanon és a kapcsolódó műemléki területeken további 42 ezer négyzetméter bérbeadható terület kialakítására lenne lehetőség.

A déli területen előkészített 4 ezer négyzetméteres fejlesztéssel együtt így összesen 46 ezer négyzetméterrel bővülhetne az irodapark, ami a jelenlegi 82 ezerről 128 ezer négyzetméterre növelné a teljes bérbeadható területet.

A déli fejlesztés előkészítése már megtörtént, az építkezés megindításáról a társaság a tényleges bérlői igények és a beruházási költségek alapján dönthet.

Oldalazik az árfolyam

A Graphisoft Park árfolyama az év eleji emelkedést követően gyakorlatilag hónapok óta 15-16 euró környékén oldalazik, idén összesen 9,3 százalékot emelkedett az árfolyam.

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