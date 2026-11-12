A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén

Jó a hangulat az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, emelkedik a BUX index is, amit a Richter és a Telekom emelkedése segít elsősorban.

Fél és egy százalék közötti pluszokat látunk az európai tőzsdéken, a magyar piacon a kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Richter árfolyama 2 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,6 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben az OTP árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 1,4 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Zwack és a PannErgy vezeti a sort 4,5 illetve 4,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House áll.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma a Richter papírjaiban van,

eddig 6,03 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még az OTP, a Magyar Telekom, a Mol és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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