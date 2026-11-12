Afrikai közös vadászat és milliárdos megbízások: gyanús részletek láttak napvilágot Merkely Béla útjáról

Merkely Béla egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan vadászaton vett részt, amelyen Jakus László, a Semmelweis Egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt – állítja a Telex. Az utazás körülményeiről – a már a múlt héten lemondott, január 1-jén távozó – rektor azt közölte, hogy szabadsága alatt, saját költségén vadászott.
A Telex szerint Merkely az évben október 18. és 29. között tartózkodott Ugandában, miközben a hivatalos program október 25–28. között zajlott. Az egyetem tájékoztatása szerint előtte szabadságon volt. Az intézménynek az utazás 2,6 millió forintjába került. A lap viszont állítja, eltéréseket talált az út időtartamáról kiadott adatokban, és nem kapott választ arra, ki fizette a rektor szállását.
A látogatás a kampalai Mulago Kórház fejlesztéséhez kapcsolódott. A Telex cikkével párhuzamosan, nem részletezett okból a Népszabadságnak megküldött egyetemi összefoglaló szerint a magyar kormány 798,1 millió forintot biztosított a beruházásra, amelyből 18 intenzív és 20 szubintenzív betegellátási hely felszerelése, valamint diagnosztikai és informatikai fejlesztés valósult meg. A munkát a helyi infrastruktúra hiányosságai és járványügyi nehézségek hátráltatták, a technikai átadásra 2022 októberében került sor.
A vadászaton részt vevő Jakus érdekeltsége, a Dintech nettó 16,2 millió forintos tanácsadói megbízást kapott a projektben. A Telex által megszerzett szerződést 2022 januárjában írták alá, de az előkészítő munka kezdetét 2021 júniusában határozták meg. Jakus szerint már ekkor dolgozott a fejlesztésen, az írásos megállapodás pedig a megvalósítás feltételeinek tisztázása után született meg. A lappal közölte, hogy szakmai tapasztalata miatt vonták be, és a megbízást ajánlatkérés előzte meg.
Jakus a Biotronik Hungária ügyvezetője is, és a cég a Telex összesítése szerint
2019–2026 között legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forintos szerződést kötött az egyetemmel.
A lap szerint a személyes és üzleti kapcsolatok összeférhetetlenségi kérdéseket vetnek fel. Jakus nem látott érdekütközést, a vadászatról pedig azt mondta, csak fotózni kísérte el a résztvevőket.
Merkely a Népszabadságnak – a Telex cikkének eredetileg tervezett megjelenése előtt elküldött válaszában – azt írta, hogy egyedül vadászott, a zsákmány fényképezésekor azonban jelen volt a projekt egyik tanácsadója. Állítása szerint a magánprogram kiadásairól számlával és nyugtával rendelkezik, ezeket azonban a lapnak nem mellékelte. Repülőjegyét az egyetem finanszírozta, mert a hivatalos tárgyalások az intézmény érdekeit szolgálták. A szerződéskötéseket és a projekt operatív feladatait közlése szerint a Klinikai Központ vezetése és a projektmenedzsment intézte.
A Népszabadság jelezte, hogy a rendelkezésére álló dokumentumokból a projekt teljes pénzügyi elszámolása nem állítható össze, ugyanakkor az adatok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből finanszírozták. A lap beszámolt arról is, hogy az egyetem megújult fenntartói kuratóriuma vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.
Mint arról beszámoltunk, Merkely november 5-én, a kuratóriummal kialakult bizalmi nehézségekre hivatkozva jelentette be, hogy január 1-jével távozik rektori posztjáról.
Címlapkép: Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben 2025. december 18-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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