Azonnal tépik a Richtert a történelmi bejelentésre

Itthon a Richter nagy bejelentésével indul a nap, miszerint partnerségre lép a cég a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amely részesedést is szerez a Richterben. A hírre több mint 2 százalékot ugrott a gyógyszergyártó árfolyama a csütörtöki kereskedés első perceiben.
Kis mínuszban a BUX
A nyitást után vegyes képet festenek a blue chipek. Az OTP 0,5, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. Eközben a Richter 1,8, a Telekom papírjai pedig 0,3 százalékos pluszban vannak.
A BUX ezzel 0,2 százalékos esésben van, amivel nemzetközi összevetésben alulteljesítő a magyar index.
Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)
Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.
Tépik a Richtert
A nyitást követően már 3,2 százalékos pluszban, 13 570 forinton van a Richter árfolyama. Ezzel a gyógyszergyártó beállította korábbi történelmi csúcsát, amelyet még augusztus 25-én ért el.
Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban
Salamon János után a Rostás Árpád érdekeltségébe tartozó Gránit-részvények átruházása is lezárult, így a MagNet Bankba nemrég beszálló három, összehangoltan eljáró tulajdonos helyébe egyedül Fáy Zsolt cége lépett.
Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei
Csütörtök reggel tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A légitársaság számai vegyes képet mutatnak: miközben a nyári időszakban már javult a jövedelmezőség, az első félév egészében jelentősen visszaesett a profit. A menedzsment ugyanakkor biztató fejleményekről számolt be.
Leépítésbe kezdett a Polymarket
Átfogó szervezeti átalakítás keretében munkavállalókat bocsátott el és külsős szerződéseket mondott fel a Polymarket. A leépítés híre egy kiszivárgott belső levél nyomán látott napvilágot, a személyi változások hátterében pedig a felső vezetés megújulása és az egyre élesedő piaci verseny áll - számolt be a Fox Business.
Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás
Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.
Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat
Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Szerdán jó hangulatban telt a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, míg a Hang Seng 1,2 százalékot esett.
- Ezzel szemben az európai tőzsdék pluszban nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX 0,9 százalék pluszban kezdhet, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,8 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones közel stagnálhat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős indexek esésében az Nvidia is szerepet játszik ma, a részvény több mint 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, miután Jensen Huang újabb botrányba keveredett, és már a leváltásáról beszélnek.
Mi várható makro fronton?
Ma megjelenik a brit GDP harmadik negyedéves első becslése. Az Egyesült Államokban az új munkanélkülisegély-kérelmek heti számát és az októberi szövetségi költségvetési egyenleget közlik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 486,49
|0,5%
|-1,6%
|1,6%
|9,2%
|9,5%
|46,1%
|S&P 500
|7 619,38
|1,3%
|-0,9%
|-2,5%
|11,3%
|11,3%
|63,9%
|Nasdaq
|28 374,25
|2,3%
|-0,2%
|-8,1%
|12,4%
|11,1%
|77,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 248,59
|1,3%
|-1,5%
|-11,3%
|21,7%
|20,5%
|109,2%
|Hang Seng
|24 315,92
|-1,0%
|1,7%
|0,4%
|-5,1%
|-8,9%
|-3,7%
|CSI 300
|4 075,71
|0,4%
|-0,6%
|-5,6%
|-12,0%
|-12,4%
|-16,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 662,77
|1,2%
|0,9%
|6,3%
|8,9%
|10,7%
|65,8%
|CAC
|8 332,87
|0,7%
|1,9%
|6,8%
|2,3%
|2,2%
|18,0%
|FTSE
|10 835,47
|0,8%
|0,1%
|2,7%
|9,1%
|9,5%
|46,7%
|FTSE MIB
|51 946,54
|0,4%
|1,8%
|4,4%
|15,6%
|16,9%
|88,0%
|IBEX
|20 027,9
|0,5%
|3,4%
|5,2%
|15,7%
|22,2%
|120,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 591,91
|1,4%
|-0,7%
|3,5%
|32,0%
|36,7%
|176,2%
|ATX
|6 738,85
|1,3%
|3,4%
|3,0%
|26,5%
|38,7%
|71,5%
|PX
|2 645,41
|-1,1%
|-1,6%
|2,7%
|-1,5%
|6,5%
|92,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 500
|1,0%
|-0,4%
|5,5%
|21,1%
|32,8%
|130,1%
|Mol
|4 950
|3,5%
|-2,9%
|-2,1%
|68,4%
|63,9%
|94,1%
|Richter
|13 150
|1,2%
|1,9%
|6,5%
|33,3%
|33,3%
|53,0%
|Magyar Telekom
|2 920
|-0,2%
|0,0%
|14,0%
|62,9%
|63,9%
|572,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,62
|0,0%
|0,0%
|-3,7%
|56,5%
|47,1%
|9,8%
|Brent
|91,62
|0,0%
|-3,3%
|-12,7%
|50,6%
|40,6%
|10,5%
|Arany
|4 004,57
|-0,8%
|-1,0%
|-4,3%
|-7,4%
|-2,6%
|115,2%
|Devizák
|EURHUF
|364,7750
|0,1%
|0,6%
|-0,2%
|-5,0%
|-5,3%
|0,0%
|USDHUF
|328,7298
|0,7%
|1,9%
|0,7%
|0,6%
|-1,1%
|3,4%
|GBPHUF
|436,9851
|0,3%
|0,5%
|1,4%
|-0,8%
|0,0%
|2,4%
|EURUSD
|1,1097
|-0,6%
|-1,2%
|-0,9%
|-5,5%
|-4,3%
|-3,3%
|USDJPY
|158,6900
|0,0%
|0,2%
|0,2%
|1,2%
|3,1%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3283
|-0,4%
|-1,4%
|0,4%
|-1,2%
|0,8%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 915
|0,3%
|-8,1%
|-10,5%
|-16,7%
|-28,2%
|14,0%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,3
|0,4%
|1,0%
|-5,0%
|15,2%
|25,9%
|-1 527,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,45
|1,8%
|-1,3%
|-6,8%
|-20,7%
|-21,9%
|40,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
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