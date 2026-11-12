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Azonnal tépik a Richtert a történelmi bejelentésre
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Azonnal tépik a Richtert a történelmi bejelentésre

Portfolio
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Jensen Huang újabb botránya borzolja ma reggel a kedélyeket a tőzsdéken, az Nvidia árfolyama nagyot esett zárás után, az amerikai határidős indexek is mínuszba fordultak és az ázsiai részvénypiacokon is többnyire esések látszanak. Európa azonban ellenállónak tűnik ma reggel, a határidős indexek alapján emelkedéssel kezdődhet a kereskedés.

Itthon a Richter nagy bejelentésével indul a nap, miszerint partnerségre lép a cég a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amely részesedést is szerez a Richterben. A hírre több mint 2 százalékot ugrott a gyógyszergyártó árfolyama a csütörtöki kereskedés első perceiben.
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Kis mínuszban a BUX

A nyitást után vegyes képet festenek a blue chipek. Az OTP 0,5, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. Eközben a Richter 1,8, a Telekom papírjai pedig 0,3 százalékos pluszban vannak.

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A BUX ezzel 0,2 százalékos esésben van, amivel nemzetközi összevetésben alulteljesítő a magyar index.

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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)

Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.

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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)
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Tépik a Richtert

A nyitást követően már 3,2 százalékos pluszban, 13 570 forinton van a Richter árfolyama. Ezzel a gyógyszergyártó beállította korábbi történelmi csúcsát, amelyet még augusztus 25-én ért el.

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Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban

Salamon János után a Rostás Árpád érdekeltségébe tartozó Gránit-részvények átruházása is lezárult, így a MagNet Bankba nemrég beszálló három, összehangoltan eljáró tulajdonos helyébe egyedül Fáy Zsolt cége lépett.

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Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban
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Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei

Csütörtök reggel tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A légitársaság számai vegyes képet mutatnak: miközben a nyári időszakban már javult a jövedelmezőség, az első félév egészében jelentősen visszaesett a profit. A menedzsment ugyanakkor biztató fejleményekről számolt be.

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Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei
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Leépítésbe kezdett a Polymarket

Átfogó szervezeti átalakítás keretében munkavállalókat bocsátott el és külsős szerződéseket mondott fel a Polymarket. A leépítés híre egy kiszivárgott belső levél nyomán látott napvilágot, a személyi változások hátterében pedig a felső vezetés megújulása és az egyre élesedő piaci verseny áll - számolt be a Fox Business.

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Leépítésbe kezdett a Polymarket
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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás

Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.

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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás
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Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat

Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.

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Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Szerdán jó hangulatban telt a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, míg a Hang Seng 1,2 százalékot esett.
  • Ezzel szemben az európai tőzsdék pluszban nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX 0,9 százalék pluszban kezdhet, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,8 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones közel stagnálhat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős indexek esésében az Nvidia is szerepet játszik ma, a részvény több mint 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, miután Jensen Huang újabb botrányba keveredett, és már a leváltásáról beszélnek.

Mi várható makro fronton?

Ma megjelenik a brit GDP harmadik negyedéves első becslése. Az Egyesült Államokban az új munkanélkülisegély-kérelmek heti számát és az októberi szövetségi költségvetési egyenleget közlik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 486,49 0,5% -1,6% 1,6% 9,2% 9,5% 46,1%
S&P 500 7 619,38 1,3% -0,9% -2,5% 11,3% 11,3% 63,9%
Nasdaq 28 374,25 2,3% -0,2% -8,1% 12,4% 11,1% 77,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 248,59 1,3% -1,5% -11,3% 21,7% 20,5% 109,2%
Hang Seng 24 315,92 -1,0% 1,7% 0,4% -5,1% -8,9% -3,7%
CSI 300 4 075,71 0,4% -0,6% -5,6% -12,0% -12,4% -16,8%
Európai részvényindexek              
DAX 26 662,77 1,2% 0,9% 6,3% 8,9% 10,7% 65,8%
CAC 8 332,87 0,7% 1,9% 6,8% 2,3% 2,2% 18,0%
FTSE 10 835,47 0,8% 0,1% 2,7% 9,1% 9,5% 46,7%
FTSE MIB 51 946,54 0,4% 1,8% 4,4% 15,6% 16,9% 88,0%
IBEX 20 027,9 0,5% 3,4% 5,2% 15,7% 22,2% 120,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 591,91 1,4% -0,7% 3,5% 32,0% 36,7% 176,2%
ATX 6 738,85 1,3% 3,4% 3,0% 26,5% 38,7% 71,5%
PX 2 645,41 -1,1% -1,6% 2,7% -1,5% 6,5% 92,5%
Magyar blue chipek              
OTP 42 500 1,0% -0,4% 5,5% 21,1% 32,8% 130,1%
Mol 4 950 3,5% -2,9% -2,1% 68,4% 63,9% 94,1%
Richter 13 150 1,2% 1,9% 6,5% 33,3% 33,3% 53,0%
Magyar Telekom 2 920 -0,2% 0,0% 14,0% 62,9% 63,9% 572,8%
Nyersanyagok              
WTI 89,62 0,0% 0,0% -3,7% 56,5% 47,1% 9,8%
Brent 91,62 0,0% -3,3% -12,7% 50,6% 40,6% 10,5%
Arany 4 004,57 -0,8% -1,0% -4,3% -7,4% -2,6% 115,2%
Devizák              
EURHUF 364,7750 0,1% 0,6% -0,2% -5,0% -5,3% 0,0%
USDHUF 328,7298 0,7% 1,9% 0,7% 0,6% -1,1% 3,4%
GBPHUF 436,9851 0,3% 0,5% 1,4% -0,8% 0,0% 2,4%
EURUSD 1,1097 -0,6% -1,2% -0,9% -5,5% -4,3% -3,3%
USDJPY 158,6900 0,0% 0,2% 0,2% 1,2% 3,1% 39,2%
GBPUSD 1,3283 -0,4% -1,4% 0,4% -1,2% 0,8% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 915 0,3% -8,1% -10,5% -16,7% -28,2% 14,0%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,3 0,4% 1,0% -5,0% 15,2% 25,9% -1 527,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,45 1,8% -1,3% -6,8% -20,7% -21,9% 40,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

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Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített

Az egy évvel korábbit 14%-kal meghaladó, 1,14 milliárd eurós nyereséggel és erős pénzügyi eredményekkel zárta a harmadik negyedévet a belga KBC Csoport. A pénzintézet nettó kamat- és díjbevételei egyaránt növekedtek éves összevetésben, miközben a hitelezési volumen bővült, a költséghatékonyság pedig javult. A nemzetközi piacok üzletág is jól teljesített, és a régiós szinten elért 280 millió eurós nettó eredményből a magyarországi érdekeltség, a K&H vette ki a legnagyobb részt 150 millió eurós negyedéves profittal.

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Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített
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Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek

A Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang vezérigazgató leváltására készül, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről. A hírek hatására azonnal esni kezdett az árfolyam.

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Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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