Azonnal tépik a Richtert a történelmi bejelentésre

A nyitást után vegyes képet festenek a blue chipek. Az OTP 0,5, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. Eközben a Richter 1,8, a Telekom papírjai pedig 0,3 százalékos pluszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A BUX ezzel 0,2 százalékos esésben van, amivel nemzetközi összevetésben alulteljesítő a magyar index.