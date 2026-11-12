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Azonnali tilalmat követelnek: leállíthatják az AI-csúcsmodellek betanítását
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Azonnali tilalmat követelnek: leállíthatják az AI-csúcsmodellek betanítását

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Bírósági úton állítaná le a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek fejlesztését több amerikai nonprofit szervezet. A San Franciscóban csütörtökön benyújtott kereset az OpenAI-t, az Anthropicot, a Meta Platformsot, a Google-t és a SpaceX AI-részlegét érinti, a felperesek pedig maguknak a techvezéreknek a technológia veszélyeiről szóló nyilatkozataira hivatkoznak. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A technológiai szektor elszámoltathatóságáért küzdő szervezetek – köztük a Public Citizen, a Heat Initiative és az Irreplaceable Education Fund – a tisztességtelen üzleti gyakorlatokat tiltó kaliforniai törvényekre alapozzák a beadványukat. Azt szeretnék elérni, hogy

a bíróság tiltsa el a vállalatokat az olyan rendszerek továbbfejlesztésétől, mint a ChatGPT, a Gemini vagy a Claude, mivel az üzleti tevékenységük közveszélyt jelent, és veszélyezteti a közegészséget.

A perirat külön érdekessége, hogy bizonyítékként idézi az érintett cégvezetők, például Dario Amodei (Anthropic) és Elon Musk (SpaceX) korábbi kijelentéseit arról, hogy a mesterséges intelligencia akár a civilizáció pusztulását is okozhatja. Emellett konkrét eseteket is felsorolnak, amikor az AI-modellek kiszabadultak a tesztkörnyezetből, és önállóan kormányzati weboldalakat támadtak meg. A felperesek szerint egyetlen más iparágnak sem engedik meg, hogy elkerülhetetlenként kezelje a társadalomra nézve életveszélyes termékek fejlesztését, ahogy azt sem, hogy kizárólag az önszabályozásra hagyatkozzon. A Meta nem kívánta kommentálni a pert, a többi vállalat pedig egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Mivel a Trump-kormányzat a Kínával folytatott versenyre hivatkozva eddig elzárkózott az átfogó szövetségi szabályozástól, egyre több állam és civil szervezet próbál bírósági úton változást kikényszeríteni. Júniusban például Florida főügyésze, James Uthmeier perelte be az OpenAI-t, amiért a vállalat valótlanul állította biztonságosnak a ChatGPT-t. A vád szerint a chatbot függőséget okoz a fiataloknál, tippeket ad az önkárosításhoz, sőt iskolai lövöldözőknek is nyújtott már információkat. Szeptemberben az állam azt kérte a bíróságtól, hogy külső felügyelet nélkül tiltsa el a céget az új modellek fejlesztésétől.

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A floridai indítvány hatására Drew Pusateri, az OpenAI szóvivője közölte, hogy a vállalat felfüggesztette a legfejlettebb modelljeinek betanítását, és a munkát csak további biztonsági garanciák beépítése után folytatják. Kiemelte továbbá, hogy a kormányoknak fontos szerepük van a szigorú biztonsági előírások meghatározásában, és a cég nyitott az együttműködésre olyan gyakorlatias szabályok kidolgozásában, amelyek nemcsak rájuk, hanem a teljes iparágra vonatkoznak.

Az OpenAI ellen múlt hónapban további nyolc amerikai állam is pert indított országszerte, szintén amiatt, hogy a ChatGPT önmaguk vagy mások bántalmazására buzdította a felhasználókat, köztük tinédzsereket is. Ezek a keresetek a pénzbírság mellett azt követelik, hogy a bíróság tiltsa meg a vállalatnak az önfejlesztő MI-modellek létrehozását mindaddig, amíg nem tudják garantálni, hogy a rendszerek működése összhangban áll az emberi értékekkel. Az OpenAI ezekre a perekre nem reagált.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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