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Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére
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Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére

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Elon Musk megtiszteltetésnek venné, ha alkalmazhatná az Nvidia jelenleg komoly támadások kereszttüzében álló vezérigazgatóját, Jensen Huangot. A kijelentés azután hangzott el, hogy sajtóértesülések szerint a chipgyártó igazgatótanácsa a cégvezető menesztésére készül egy kirobbant házasságtörési és nemzetbiztonsági botrány miatt - számolt be a CNBC.

A SpaceX alapítója és a Tesla vezérigazgatója szerda este az X közösségi oldalon reagált a kialakult helyzetre. Amikor a Zerohedge pénzügyi blog egy bejegyzésben felvetette, hogy vegye fel Huangot, Musk mindössze annyit válaszolt, hogy

Az megtiszteltetés lenne.

A megjegyzés közvetlen előzménye, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa rendkívüli ülést hívott össze, amelyen Huang vállalaton belüli jövőjéről döntenek, miután kideürlt, hogy a cégvezetőnek még egy házasságon kívüli viszonya volt, mégpedig az Nvidia egyik felsővezetőjével. A hírek hatására a vállalat részvényei több mint 8 százalékot zuhantak a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

A technológiai óriás és vezetője a hétvége óta szerepel a címlapokon, miután Huang elismerte, hogy viszonya volt Alice Huanggal. A helyzet súlyosságát az adja, hogy az amerikai hírszerzés szerint az üzletasszonyt a kínai Állambiztonsági Minisztérium szervezte be. A New York Times által idézett, a hírszerzési jelentéseket ismerő források szerint a nő kifejezetten azt a feladatot kapta, hogy információkat gyűjtsön a vezérigazgatóról.

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Bár Jensen Huang a botrány kirobbanása utáni első munkanapján igyekezett úgy tenni az irodában, mintha minden a megszokott kerékvágásban haladna, egyre többen követelik a távozását.

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Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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