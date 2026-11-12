Eltűnt a Waberer’s profitja, jövőre nagy fordulatot vár a menedzsment

Kétszámjegyű árbevétel-növekedés mellett tovább csökkent a Waberer’s üzemi eredménye a harmadik negyedévben, a nettó profit pedig részben a forint ingadozása miatt gyakorlatilag eltűnt. A logisztikai üzletág jövedelmezőségét továbbra is a raktárfejlesztések elmaradása és a nemzetközi fuvarozás átalakításának átmeneti költségei terhelik, miközben a biztosítási szegmens egyre nagyobb részt vállal a csoport eredményéből. A menedzsment az idei évre a tavalyinál alacsonyabb profitot vár, 2027-re azonban jelentős javulással számol, amit a fuvarozás átszervezése, az áremelések és az újonnan elnyert logisztikai megbízások alapozhatnak meg.

Nőtt a bevétel, de tovább szűkültek a marzsok

A Waberer’s árbevétele 228,1 millió euró volt a harmadik negyedévben, ami 11,1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 205,4 millió euróhoz képest. A bővülést elsősorban a nemzetközi fuvarozásban végrehajtott áremelések, valamint a biztosítási üzletág növekedése támogatta. Az első kilenc hónapban a csoport bevétele 10 százalékkal, 663 millió euróra emelkedett.

A bevételnövekedésből ezúttal is kevés jutott el az eredménysorokig. A közvetlen költségek 12 százalékkal emelkedtek, elsősorban a magasabb üzemanyag- és sofőrköltségek miatt, miközben az értékcsökkenési leírás közel 15 százalékkal nőtt.

Az EBITDA 2,3 százalékkal, 27,9 millió euróra emelkedett, az EBIT azonban 12,9 százalékkal, 10,8 millió euróra csökkent. A jövedelmezőség romlása a marzsokon is látszik, az EBITDA-marzs 13,3-ról 12,2 százalékra, az EBIT-marzs pedig 6,1-ről 4,8 százalékra szűkült.

Az első kilenc hónapban a konszolidált EBIT 37,4 millió eurót ért el, ami 9,8 százalékkal marad el a tavalyi eredménytől. A mintegy 4 millió eurós elmaradás nagyságrendileg megfelel a külső ügyfelek számára végzett raktárfejlesztések kieső eredményének.

Eltűnt a nettó profit

A Waberer’s nettó eredménye az egy évvel korábbi 11,2 millió euróról mindössze 0,3 millió euróra zuhant a harmadik negyedévben, ami 97,6 százalékos visszaesést jelent. Az eredményromlás jelentős részét ezúttal is a forint árfolyamának változása magyarázza.

A pénzügyi eredmény az egy évvel korábbi 0,5 millió eurós nyereség után 7,5 millió eurós veszteséget mutatott. Ezen belül a devizaárfolyamok változásából származó, pénzmozgással nem járó átértékelési eredmény 3,9 millió eurós veszteség volt, szemben a tavalyi harmadik negyedévben elszámolt 3,9 millió eurós nyereséggel.

Az árfolyamhatás kiszűrésével számított nettó profit 7,3 millió euróról 4,2 millió euróra csökkent, ami 42,6 százalékos visszaesés.

A nettó eredmény romlásában a gyengébb üzemi teljesítmény és a magasabb adóteher is szerepet játszott. A harmadik negyedévben az adóráfordítás 1,7 millió euróról 2,9 millió euróra emelkedett, miközben az adózás előtti eredmény 12,8 millió euróról 3,2 millió euróra esett.

Az első kilenc hónapban a csoport nettó eredménye 26,2 millió euró volt, ami 18,4 százalékkal marad el a tavalyi szinttől. A nem realizált árfolyamhatások nélkül számított kilenchavi eredmény ennél nagyobb mértékben, 26,7 százalékkal, 18,4 millió euróra csökkent.

Továbbra is nyomás alatt a logisztika

A logisztikai szegmens árbevétele 8,6 százalékkal, 179,6 millió euróra nőtt a harmadik negyedévben. A növekedést elsősorban a nemzetközi fuvarozás támogatta, ahol a magasabb üzemanyagárakat követő automatikus díjkorrekciók és a fuvarozói kapacitások csökkenése miatt végrehajtott áremelések is megjelentek a bevételekben.

A magasabb fuvardíjak ellensúlyozták a flotta méretének mintegy 4 százalékos csökkenését. A szerződéses logisztikai tevékenység bevétele 6,1 százalékkal, 73,7 millió euróra nőtt, a nemzetközi fuvarozás és a multimodális szolgáltatások együttes árbevétele pedig 11,5 százalékkal, 113,9 millió euróra emelkedett.

A költségek viszont gyorsabban nőttek a bevételnél. A szegmens közvetlen költségei 9,7 százalékkal emelkedtek, amit elsősorban az üzemanyagárak és a sofőrköltségek növekedése magyaráz.

A logisztikai EBITDA 7,2 százalékkal, 18,3 millió euróra csökkent, az EBIT pedig 5,5 millió euróról mindössze 2 millió euróra esett, ami közel 65 százalékos visszaesés. Az EBIT-marzs ezzel 3,3 százalékról 1,1 százalékra szűkült. A gyengébb eredmény mögött továbbra is két meghatározó tényező áll.

A tavalyi évben még profitot termelő, külső ügyfelek számára végzett raktárfejlesztési tevékenységből 2026-ban nem származott új eredmény, miután a tervezett beruházásokat a megrendelők későbbre halasztották. A hagyományos szerződéses logisztikai tevékenység kilenchavi EBIT-je ugyanakkor a tavalyi szinten alakult.

A másik jelentős költségtényező a lengyelországi LINK leányvállalat átalakítása. A Waberer’s megszünteti a lengyel társaság saját flottás fuvarozási tevékenységét, és a vállalatot teljes egészében az alvállalkozókra épülő szállítmányozás felé állítja át. A saját flottás nemzetközi fuvarozás irányítása Magyarországra kerül, míg a szállítmányozási tevékenység magyar és lengyel központtal működik tovább. Az átszervezés egyszeri költségei már megjelentek az idei eredményben. A nemzetközi fuvarozási üzletág az első kilenc hónapban 2,5 millió eurós EBIT-veszteséget termelt.

A menedzsment szerint ugyanakkor az elmúlt hónapokban javultak az árazási feltételek. A csökkenő fuvarozói kapacitások miatt további áremeléseket sikerült végrehajtani, amelyek hatása a negyedik negyedévtől, illetve különösen 2027-ben jelentkezhet az eredményben.

Az átalakulás másik fontos eleme az alvállalkozókra épülő szállítmányozás térnyerése. Ez a tevékenység már a nemzetközi fuvarozási árbevétel 35 százalékát adja, miközben az árbevétel és az EBIT is javult.

Egyre nagyobb súlya van a biztosításnak

A biztosítási üzletág továbbra is a Waberer’s legfontosabb profitforrása. A szegmens árbevétele euróban számolva 21,1 százalékkal, 48,4 millió euróra emelkedett a harmadik negyedévben. A növekedés egy része a forint erősödéséből származott, hiszen a biztosítási tevékenység teljes egészében forintalapú. Forintban számolva 11 százalékos volt a bevételbővülés.

Az üzletág növekedését elsősorban a készülékbiztosítási portfólió bővülése támogatta, miközben az életbiztosítási termékek értékesítése is hozzájárult a teljesítményhez.

A biztosítási szolgáltatási eredmény 16,2 százalékkal, 6,2 millió euróra emelkedett, a befektetési és pénzügyi eredmény pedig 3,4 millió euróról 4,6 millió euróra nőtt. A szegmens EBIT-je 28,6 százalékkal, 8,9 millió euróra emelkedett, ami a teljes csoport harmadik negyedéves üzemi eredményének mintegy 82 százalékát adta. Ez jelentős növekedés a második negyedéves 72 százalékos részesedéshez képest. A biztosítási EBIT-marzs 17,3 százalékról 18,4 százalékra javult, ami az erősebb biztosítási szolgáltatási és befektetési eredménynek köszönhető.

A biztosítási szerződések száma ugyanakkor 2,3 százalékkal, 964 ezerre csökkent. Ezen belül az életbiztosítási szerződések száma 214 ezerről 218 ezerre emelkedett, míg a nem-életbiztosítási állomány 772 ezerről 746 ezerre mérséklődött.

A bruttó díjelőírás 297 millió euróról 281 millió euróra csökkent. Az életbiztosítási területen 186 millió euróról 137 millió euróra esett vissza a mutató, amit részben ellensúlyozott a nem-életbiztosítási üzletág 111 millió euróról 144 millió euróra történő növekedése.

A nem-életbiztosítási portfólió jövedelmezősége javult. A nettó kombinált hányad az első kilenc hónapban 86,2 százalékról 85,6 százalékra mérséklődött, amit a kedvezőbb kárhányad is támogatott.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások piacán továbbra is intenzív árverseny zajlik, ezért a Waberer’s a magasabb eredménytartalmú ügyfelek megszerzésére koncentrál. A lakásbiztosításoknál a díjemelési moratórium júliusi megszűnése és az elmaradó viharkárok is kedvezően hatottak az eredményre.

Az életbiztosítási üzletágban a Magyar Posta Életbiztosító a második negyedév végén 9 százalékos piaci részesedéssel a hatodik legnagyobb hazai szereplő volt, az egyszeri díjas életbiztosítások piacán pedig a második helyet foglalta el.

Jelentősen csökkent az eladósodottság

A Waberer’s nettó pénzügyi adóssága szeptember végén 115 millió euró volt, ami jelentős csökkenés a június végi 182,9 millió euróhoz és a tavaly év végi 157,6 millió euróhoz képest.

A nettó tőkeáttétel az év végi 1,3-szoros szintről 1-szeresre mérséklődött.

Az adósság csökkenése elsősorban a készpénzállomány növekedésével függ össze. A társaság szeptember végén 304,5 millió euró pénzeszközzel rendelkezett, szemben a tavaly év végi 180,2 millió euróval. A javulásban a működésből származó pénztermelés és a biztosítási üzletág befektetési portfóliójának átrendezése játszott meghatározó szerepet.

A társaság egy alternatív eladósodottsági mutatót is bemutatott. Ha a számítás a biztosítói tevékenységhez kapcsolódó, szabályozói tőkekövetelményeken felüli likvid eszközöket veszi figyelembe, akkor a nettó pénzügyi adósság 224 millió euró, a nettó tőkeáttétel pedig 1,9-szeres lenne. Ez a számítás jobban érzékelteti, hogy a konszolidált készpénzállomány egy része a biztosítási tevékenységhez kötődik, így annak teljes összege nem tekinthető szabadon felhasználható vállalati likviditásnak.

A márciusban kibocsátott 100 millió eurós kötvényből befolyt összeget a társaság szeptember végéig nem használta fel beruházások finanszírozására, ezért a tranzakció önmagában nem növelte a nettó eladósodottságot.

Konkrét eredményvárakozást adott a menedzsment, jövőre jöhet a fordulat

A Waberer’s a harmadik negyedéves jelentésben már számszerű előrejelzést fogalmazott meg az idei évre.

A menedzsment 2026-ra 50–55 millió euró közötti konszolidált EBIT-et vár, ami elmarad a tavaly elért 58 millió eurós eredménytől.

A várható visszaesést elsősorban a külső ügyfelek számára végzett raktárfejlesztések elmaradása és a lengyel LINK leányvállalat átalakításához kapcsolódó egyszeri költségek magyarázzák. A két tényező együttes éves eredményhatása megközelítheti a 10 millió eurót.

A logisztikai és biztosítási alaptevékenység eredményét ugyanakkor továbbra is a tavalyi szintre várja a társaság.

A menedzsment 2027-re már jelentős eredménynövekedéssel számol. A várakozásokat elsősorban a nemzetközi fuvarozás átszervezése, a javuló fuvardíjak és az új szerződéses logisztikai megbízások alapozzák meg. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató szerint a nemzetközi fuvarozás átalakítása és a végrehajtott áremelések 2027-ben 10 millió eurót meghaladó eredményjavulást hozhatnak az érintett tevékenységben.

A konkrét 2027-es eredményvárakozást a társaság a jövő év első negyedévében tervezi közzétenni.

Új autóipari megbízások és nemzetközi terjeszkedés

A harmadik negyedéves jelentésben a cég több olyan fejlesztésről is beszámolt, amely a következő években támogathatja a Waberer’s eredményét. A társaság októberben jelentős, 3+2 éves szerződéses logisztikai tendert nyert az egyik legnagyobb magyarországi autógyárban. A megbízás keretében a Waberer’s egy korábbi autóipari ügyfelénél végez majd gyártástámogató logisztikai tevékenységet, amelynek eredményhatása 2027 második negyedévétől jelenhet meg.

A társaság a raktárlogisztikai üzletágban is új megbízást szerzett. Egy közel tíz éve kiszolgált, elektronikai iparban működő nemzetközi ügyfelével kötött megállapodás alapján 2028 közepétől az ügyfél ausztriai raktárlogisztikai tevékenységét is átveszi. Ehhez kapcsolódóan a Waberer’s Sopron térségében vásárolt fejlesztési területet, ahol új logisztikai központot épít. A beruházás a tervek szerint még 2026 végén elindulhat.

Az új szerződések a következő években a logisztikai üzletág eredménytermelését támogathatják, különösen annak fényében, hogy az idei évben a külső ügyfelek számára végzett raktárfejlesztések elmaradása jelentős profitkiesést okozott.

A menedzsment ugyanakkor a bizonytalan gazdasági környezet miatt továbbra is óvatos a beruházásokkal. Az elmúlt negyedévekben nem indítottak jelentős, előzetes bérlői megállapodás nélküli raktárfejlesztéseket, és új akvizíciókra sem került sor.

A társaság a következő években a magyarországi autóipari beruházások felfutásától és a logisztikai kereslet élénkülésétől vár további növekedést. A 2027-ben életbe lépő adóváltozások ugyanakkor a menedzsment szerint több millió euróval növelik a csoport éves adóterhét.

A vezetés várakozása szerint az organikus bővülés és a nemzetközi fuvarozás átalakítása révén a csoport 2027-ben és 2028-ban ismét rekord eredményt érhet el.

Diszkonttal forog a részvény

Ami a Waberer's részvényeinek árazását illeti, továbbra is jelentős diszkonttal forognak a papírok az európai szektortársakhoz képest. Mivel a cég tevékenységi köre jelentős kibővült az elmúlt időszakban a részvények értékeltségét a logisztikai és a biztosítási szektor szereplőivel egyaránt érdemes összevetni. Az összehasonlítást viszont nehezíti, hogy a két szektor értékeltségét eltérő tényezők határozzák meg. A logisztikai cégeknél a növekedési kilátások és a beruházási igények, a biztosítóknál pedig a tőkehatékonyság, a sajáttőke-arányos megtérülés és az eredménytermelés kiszámíthatósága kerül előtérbe.

A 2026-os eredményvárakozások alapján a Waberer’s részvényei mindössze 5,4-es P/E-rátán forognak, miközben a nagy európai logisztikai vállalatok többségénél 15–30 közötti szorzókat láthatunk. A DHL 16,7-es, a DSV 23,4-es, a Kuehne+Nagel pedig 25-ös P/E-n forog. A vizsgált társaságok közül egyedül a Moller-Maersk árazása közelíti meg a magyar vállalatét, nagyjából 6-os szorzóval. A különbség egy részét a növekedési kilátások magyarázhatják. A versenytársak esetében a piac lényegesen gyorsabb eredménybővüléssel számol, ami indokolhatja a magasabb értékeltséget. Az elemzői várakozások alapján a Waberer's egy részvényre jutó eredménye 2025 és 2027 között átlagosan évi 4,9 százalékos ütemben emelkedhet, szemben a logisztikai versenytársak 21,7 százalékos átlagával.

Az EV/EBITDA alapján szintén jelentős az árazási különbség. A Waberer’s EBITDA-ja 2025 és 2027 között átlagosan évi 9,8 százalékkal növekedhet, miközben a vállalat 2026-os EV/EBITDA mutatója 2,3-as. Ez jelentősen elmarad a logisztikai szektortársak 8,4-es átlagától, ráadásul több szereplőnél a várható EBITDA-növekedés is elmarad a Waberer’sétől.

A különbség a biztosítási szektorral összevetve is látványos. Az európai biztosítók átlagosan 12,7-es P/E-rátán forognak, miközben a Waberer’s 5,4-es szorzója ehhez képest közel 58 százalékos diszkontot jelent. A magyar társaság 4,9 százalékos várható éves EPS-növekedése ugyan elmarad a szektortársak 7,7 százalékos átlagától, a különbség azonban jóval kisebb, mint amit az értékeltségi mutatók alapján láthatunk.

Még érdekesebb képet mutat a saját tőkéhez viszonyított értékeltség. A Waberer’s idei évre várt, közel 17 százalékos sajáttőke-arányos megtérülése mellett mindössze 0,8 körüli P/BV-mutatón forog. Ezzel szemben az európai biztosítók átlagosan kétszeres könyv szerinti értéken forognak, miközben a szektor 16,8 százalékos átlagos sajáttőke-arányos megtérülése gyakorlatilag megegyezik a Waberer’s 17 százalékos mutatójával.

A jelentős diszkont mögött több tényező is állhat. A Waberer’s jóval kisebb, kevésbé likvid vállalat nemzetközi versenytársainál, a logisztikai üzletág jövedelmezőségét továbbra is nyomás alatt tartja a gyenge európai ipari konjunktúra, a tulajdonosi háttérhez kapcsolódó bizonytalanság pedig szintén befolyásolhatja az árazást.

Az elemzők mindenesetre továbbra is jelentős felértékelődési potenciált látnak a részvényben, a vállalatot követő három hazai elemzőház célárainak átlaga 6987 forint, ami 71,7 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamszintet. Mindhárom elemzőház vételre ajánlja a részvényt.

Az árfolyam ennek ellenére továbbra is csökkenő trendben halad, idén összesen 22 százalékot esett a részvény.

Címlapkép forrása: Akos Stiller