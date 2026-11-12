Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak

Mozgalmas napjuk volt ma a tőzsdei befektetőknek, külfödön Jensen Huang távozása borzolta a kedélyeket, itthon pedig a Richter jelentkezett reggel egy fontos bejelentéssel, miszerint partnerségre lép a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval. A Richter árfolyama jelentősebbet emelkedett a hírre, jól telljesített még a Telekom is, az OTP és a Mol esése viszont mínuszba húzta a BUX indexet.

Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma,

előbbié 3,3 százalékkal, utóbbié 2,1 százalékkal, eközben az OTP és a Mol árfolyama esett, előbbi 1,3, utóbbi 2,6 százalékot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,9 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 4,5 százalékkal esett. A legjobban ma az Akko részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 4,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, szintén 10 milliárd forint feletti forgalommal, valamint a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio