9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
Üzlet

Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mozgalmas napjuk volt ma a tőzsdei befektetőknek, külfödön Jensen Huang távozása borzolta a kedélyeket, itthon pedig a Richter jelentkezett reggel egy fontos bejelentéssel, miszerint partnerségre lép a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval. A Richter árfolyama jelentősebbet emelkedett a hírre, jól telljesített még a Telekom is, az OTP és a Mol esése viszont mínuszba húzta a BUX indexet.

Ma a BUX-index 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma,

előbbié 3,3 százalékkal, utóbbié 2,1 százalékkal, eközben az OTP és a Mol árfolyama esett, előbbi 1,3, utóbbi 2,6 százalékot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,9 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 4,5 százalékkal esett. A legjobban ma az Akko részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 4,8 százalékkal került feljebb.

Még több Üzlet

Nagy esésben az Nvidia, ezt az egész piac megérezte

Történelmi áttörést értek el az agykutatók: új sejttípust fedeztek fel az emberi agyban

Generáltervező vállalatot vett az AKKO

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, szintén 10 milliárd forint feletti forgalommal, valamint a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Hiába az Otthon Start-hajrá: egyre lassabb a lakáseladás, nő az alku

Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés

Súlyosbodik a helyzet, lehet le kell állítani Szerbia egyetlen olajfinomítóját

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Nagy esésben az Nvidia, ezt az egész piac megérezte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility