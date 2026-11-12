Felülvizsgálja stratégiáját az Opus Global

A vállalat tájékoztatása szerint a stratégiai felülvizsgálat célja, hogy az Opus

a megváltozott makrogazdasági és iparági környezethez igazítsa működési és befektetési prioritásait.

A társaság a folyamat során a belső hatékonyság javítására és a fegyelmezett tőkeallokációra kíván fókuszálni. Az Opus közleményében kiemelte, hogy a felülvizsgálat célja a fenntartható növekedés biztosítása, valamint a hosszú távú részvényesi értékteremtés támogatása.

A társaság várhatóan a 2027. évi éves rendes közgyűlésig ad részletes tájékoztatást a frissített stratégiai keretrendszerről és a felülvizsgált célkitűzésekről.

Az Opus Global bevétele csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt három évben, elsősorban az építőipari szegmens gyengélkedése következtében.

Az EBITDA viszonylag stabilan alakult az energetikai üzletág megnövekedett súlyának és stabil eredménytermelésének köszönhetően.

Az Opus Global árfolyama nagyot esett idén, már a magyarországi országgyűlési választások előtt egy hónappal megkezdődött a mélyrepülés, mostanáig az év eleje óta közel 65 százalékot zuhant a papír.