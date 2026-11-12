Generáltervező vállalatot vett az AKKO

Lezárta az Aspectus Architect Zrt. felvásárlását az AKKO Invest, amivel a vállalat az ingatlanszolgáltatási tevékenységét bővíti.

A társaság nyáron megújított stratégiája szerint az AKKO öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevételt céloz meg. A növekedési tervek között szerepel a generáltervezési, BIM-alapú projekt-előkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, energetikai és technológiai szolgáltatások erősítése, részben organikus fejlesztésekkel, részben akvizíciókkal.

Az 1999-ben alapított Aspectus építészeti és belsőépítészeti tervezéssel foglalkozik, projektjeit jellemzően generáltervezőként viszi végig a koncepciótól a megvalósulásig. A cég 2025-ben közel 600 millió forint árbevételt és közel 60 millió forint EBITDA-t ért el, jelenleg 21 főt foglalkoztat. Referenciái között szerepelnek többek között a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található ibis és TRIBE szállodák, a Duna-parti Ericsson és Evosoft székházak, a Római Park és Kassák Terrace lakóparkok, a kisvárdai stadion, valamint az East Gate PRO ipari-logisztikai park.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images