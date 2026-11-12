Hatalmas tőzsdei kibocsátás készülődik: hatszoros túljegyzés az Anthropic papírjaira

A benyújtott dokumentumok alapján a cég és társalapítói a nyilvános kibocsátás során akár 64,4 milliárd dollárt, egy ezzel párhuzamos zártkörű tőkeemelés keretében pedig további 26 milliárd dollárt vonhatnak be. A folyamatban részt vevő bankárok már jelezték a potenciális vásárlóknak, hogy az Anthropic a meglévő befektetőit részesíti előnyben, így az újonnan belépők közül sokan a vártnál kisebb részvénycsomaghoz juthatnak majd hozzá.
A papírok iránti kiugró kereslet éles ellentétben áll azzal, ahogyan a befektetők jelenleg az Nvidiához viszonyulnak. A chipgyártó részvényeitől sokan elfordultak, miután a vezérigazgatót, Jensen Huangot elmozdították a posztjáról több napvilágra került viszonya miatt, amelyek egyike egy kínai kémkedéssel gyanúsított nőhöz fűzte.
Ennek ellenére a két vállalat szoros stratégiai partnerségben áll, hiszen az Anthropic több tízmilliárd dollár értékben kötött szerződéseket a legfejlettebb chipek beszerzésére, az Nvidia pedig a zártkörű tőkeemelés részeként mintegy tízmilliárd dollár értékben vásárol részvényeket az AI-fejlesztő cégben.
Az Anthropic több rendezvénnyel is igyekszik tovább növelni a befektetői kedvet, pénteken például egy élőben közvetített beszélgetést tartanak a vállalatot vezető Dario Amodei és Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója részvételével.
A társaság körülbelül 1400 milliárd dolláros piaci kapitalizációt céloz meg, ami némileg elmarad az előzetes piaci várakozásoktól.
Ez a visszafogottabb árazás bevett gyakorlatnak számít a tőzsdei bevezetések hivatalos kezdetekor, a vállalatok ugyanis így alapozzák meg, hogy az erős kereslet felfelé hajtsa a végső kibocsátási árat a kereskedés indulása előtt.
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