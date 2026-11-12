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Hatalmas tőzsdei kibocsátás készülődik: hatszoros túljegyzés az Anthropic papírjaira
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Hatalmas tőzsdei kibocsátás készülődik: hatszoros túljegyzés az Anthropic papírjaira

Portfolio
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Hatalmas a befektetői érdeklődés az Anthropic tőzsdei bevezetése iránt, a felkínált részvényekre ugyanis nagyjából hatszoros túljegyzés érkezett - számolt be csütörtök este a Bloomberg. A Claude mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő vállalat összesen több mint kilencvenmilliárd dollárnyi tőkét készül bevonni, amivel a SpaceX-et is megelőzve minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását hajthatja végre.
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A benyújtott dokumentumok alapján a cég és társalapítói a nyilvános kibocsátás során akár 64,4 milliárd dollárt, egy ezzel párhuzamos zártkörű tőkeemelés keretében pedig további 26 milliárd dollárt vonhatnak be. A folyamatban részt vevő bankárok már jelezték a potenciális vásárlóknak, hogy az Anthropic a meglévő befektetőit részesíti előnyben, így az újonnan belépők közül sokan a vártnál kisebb részvénycsomaghoz juthatnak majd hozzá.

A papírok iránti kiugró kereslet éles ellentétben áll azzal, ahogyan a befektetők jelenleg az Nvidiához viszonyulnak. A chipgyártó részvényeitől sokan elfordultak, miután a vezérigazgatót, Jensen Huangot elmozdították a posztjáról több napvilágra került viszonya miatt, amelyek egyike egy kínai kémkedéssel gyanúsított nőhöz fűzte.

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Ennek ellenére a két vállalat szoros stratégiai partnerségben áll, hiszen az Anthropic több tízmilliárd dollár értékben kötött szerződéseket a legfejlettebb chipek beszerzésére, az Nvidia pedig a zártkörű tőkeemelés részeként mintegy tízmilliárd dollár értékben vásárol részvényeket az AI-fejlesztő cégben.

Az Anthropic több rendezvénnyel is igyekszik tovább növelni a befektetői kedvet, pénteken például egy élőben közvetített beszélgetést tartanak a vállalatot vezető Dario Amodei és Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója részvételével.

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A társaság körülbelül 1400 milliárd dolláros piaci kapitalizációt céloz meg, ami némileg elmarad az előzetes piaci várakozásoktól.

Ez a visszafogottabb árazás bevett gyakorlatnak számít a tőzsdei bevezetések hivatalos kezdetekor, a vállalatok ugyanis így alapozzák meg, hogy az erős kereslet felfelé hajtsa a végső kibocsátási árat a kereskedés indulása előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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