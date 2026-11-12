Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam

Vasárnap borult a bili. Először
A botrány vasárnap vette kezdetét,
amikor Huang beismerte, hogy viszonyt folytatott a Megaspeed nevű felhőalapú szolgáltató egyik vezetőjével, Alice Huanggal. Nem egy egyszerű házasságtörési ügy volt, hiszen lapértesülések szerint a nő Kínának kémkedhetett. Az amerikai hírszerzés szerint az üzletasszony a kínai titkosszolgálat embere volt, bár Peking ezt határozottan cáfolta. Magát a Megaspeedet, amely hivatalos partnerként elsőbbségi hozzáférést élvezett az Nvidia termékeihez, Washington azért is vizsgálja, mert a gyanú szerint az amerikai exportkorlátozásokat kijátszva segített Kínának fejlett AI-chipekhez jutni. Az Nvidia igazgatótanácsa a hónap elején külső jogi szakértők bevonásával belső vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a vezérigazgató idegen titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e, ám akkor még bizalmat szavaztak neki.
A helyzetet tovább súlyosbította a New York Times szerdai cikke, amelyből kiderült, hogy a vezérigazgatónak egy másik házasságon kívüli kapcsolata is volt Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével, aki a vállalati hierarchiában közvetlenül Huang alá tartozik.
A lapértesülések után összeült az igazgatótanács, hogy döntsön a vezérigazgató eltávolításáról.
Ezt követően ma, nem sokkal az amerikai tőzsde nyitása előtt bejelentette lemondását jensen Huang.
A 63 éves társalapító az igazgatótanácsban sem maradhat, noha mintegy 3,61 százalékos részesedésével ő a vállalat negyedik legnagyobb részvényese.
Jensen Huang mint "Mr. AI."
Az Nvidiát 1993-ban alapította Jensen Huang tajvani-amerikai villamosmérnök, Chris Malachowsky és Curtis Priem. Huang korábban az LSI Logicnál dolgozott, illetve mikroprocesszor-tervező volt az AMD-nél, míg társai a Sun Microsystemsnél, illetve az IBM-nél és a Sunnál szereztek tapasztalatot.
Az Nvidia eredetileg a csúcskategóriás videokártyákat kereső játékosok körében volt ismert, ám a párhuzamos számításokra képes chipjei a mesterséges intelligencia alapjává és az amerikai–kínai technológiai verseny stratégiai eszközévé váltak. Ez a folyamat a világ legértékesebb, négyezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalatává tette a céget, Huangot pedig valóságos sztárrá emelte, akinek egyetlen szava is képes volt megmozgatni a tőzsdei árfolyamokat. Irányítása alatt az Nvidia a hatalmasra duzzadt készpénzállományát visszaforgatta az iparágba, finanszírozva a felhőszolgáltatókat, a beszállítókat és a legnagyobb kutatólaborokat.
Mit lehet tudni az ideiglenes vezetőről?
Az Nvidia ideiglenes vezérigazgatójának kinevezett Colette Kress 2013 szeptemberében csatlakozott a chipgyártóhoz alelnökként és pénzügyi igazgatóként. Korábban 13 éven át dolgozott a Microsoftnál, valamint a Cisco üzleti technológiai és operációs pénzügyi részlegénél töltött be pénzügyi vezetői pozíciót. A vállalat közlése szerint Kress az ideiglenes vezérigazgatói feladatok ellátása mellett továbbra is megtartja ügyvezető alelnöki és pénzügyi igazgatói pozícióját, amíg ki nem nevezik az Nvidia állandó vezetőjét.
Hullámokat vet a tőzsdén
A vezetőváltás egy olyan időszakban éri a szektort, amikor a technológiai óriások növekvő adósságállománya és gyorsuló pénzégetése miatt a befektetők egyébként is egyre szkeptikusabban figyelik az AI-részvények megtérülését.
Az Nvidia árfolyama zuhan, a nyitást követő percekben 14 százalékos mínuszban állt az árfolyam, már "csak" 8,6 százalékos az esés.
Ezzel csak a mai kereskedésben mintegy 400 milliárd dollárral csökkent az Nvidia piaci kapitalizációja.
Október eleje óta több mint 30 százalékos mínuszban áll a részvény.
Az Nvidia nagy súlya miatt esik a Nasdaq is, 1 százalék feletti csökkenéssel kezdte a kereskedést, ami mostanra 0,5 százalékra szelidült.
Forrás: Reuters
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