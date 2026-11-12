Itthon a Richter, külföldön Jensen Huang tartja lázban a befektetőket - Mutatjuk, mi történik a piacokon

A Siemens akkor is folytatja együttműködését az Nvidiával, ha a chipgyártó igazgatótanácsa Jensen Huang vezérigazgató leváltása mellett dönt – jelentette ki Roland Busch, a német ipari óriás vezérigazgatója a csütörtöki gyorsjelentést követően.

Busch hangsúlyozta, hogy a két vállalat közös projektjeiben számos munkatárs vesz részt, így az együttműködés nem függ egyetlen vezető személyétől.

A Siemens vezére szerint ráadásul a média túlságosan Jensen Huang személyére összpontosít, miközben valójában két nagyvállalat közötti stratégiai partnerségről van szó.

A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy sajtóértesülések szerint az Nvidia igazgatótanácsa Huang leváltását mérlegeli a vezérigazgató körül kirobbant botrányok miatt.

(Reuters)