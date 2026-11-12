Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat

Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.

A csütörtökön közzétett gyorsjelentés szerint a részvényesekre jutó nettó profit 2 százalékkal, 2,784 milliárd euróra mérséklődött a szeptemberrel zárult három hónapban az előző év azonos időszakában elért 2,847 milliárd euróról.

Ez az adat azonban még így is jókora meglepetést okozott, mivel

a piaci konszenzus előzetesen jóval alacsonyabb, 2,506 milliárd eurós értéket várt

a Reuter szerint. Az egyszeri tételektől tisztított alaptevékenységi nettó eredmény 1,2 százalékkal, 2,9 milliárd euróra nőtt, sőt az indiai vegyesvállalati részesedések eladásához kapcsolódó hatásokat kiszűrve a bővülés mértéke elérte a 3 százalékot.

A harmadik negyedévben a teljes üzleti volumen 44,4 milliárd eurót tett ki, ami 3 százalékos organikus növekedést jelent. Az üzemi eredmény 6,2 százalékkal, 4,7 milliárd euróra ugrott. A kedvező negyedéves számokat

elsősorban a vagyonkezelési üzletág kiemelkedő teljesítménye húzta a magasabb volumeneknek és marzsoknak köszönhetően,

de a vagyon- és felelősségbiztosítási szegmens stabil bővülése, valamint az élet- és egészségbiztosítási ágazat erős hozzájárulása is erős támaszt jelentett.

Az év első kilenc hónapját tekintve az Allianz a történetének legmagasabb működési eredményét érte el, miután az 7,8 százalékos emelkedéssel 14,1 milliárd euróra nőtt, miközben a teljes üzleti volumen 143 milliárd euróra rúgott. A részvényesekre jutó alaptevékenységi nettó nyereség ebben az időszakban 10,6 százalékkal, 9,3 milliárd euróra bővült, a tisztított egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 12,7 százalékkal, 24,15 euróra emelkedett. A vállalat pénzügyi stabilitását jelzi, hogy az évesített sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 20,1 százalék volt, a Szolvencia II tőkemegfelelési mutató pedig 219 százalékon állt, ami egyszázalékpontos javulás a 2025-ös év végi szinthez képest.

A vártnál erősebb teljesítmény nyomán a menedzsment javította az egész évre vonatkozó előrejelzését.

Az új iránymutatás szerint a 2026-os üzemi eredmény elérheti a 18,6 milliárd eurót,

míg korábban 17,4 milliárd eurós célszámot tűztek ki, egymilliárd eurós lehetséges eltéréssel. Emellett a cég azt is közölte, hogy szeptember végével hiánytalanul lezárta a még februárban meghirdetett, 2,5 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programját.

A rekordot döntő kilenchavi számokat értékelve a vállalat vezérigazgatója, Oliver Bäte kiemelte, hogy az eredmények a stratégia fegyelmezett végrehajtását tükrözik. Hozzátette, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben, amikor sokak számára egyre nehezebbé válik a biztosítási és nyugdíjcélú megoldások megfizetése, a csoport a méretére és szakértelmére támaszkodva igyekszik elérhető termékeket kínálni az ügyfeleknek.

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