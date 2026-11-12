6°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat
Üzlet

Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.

A csütörtökön közzétett gyorsjelentés szerint a részvényesekre jutó nettó profit 2 százalékkal, 2,784 milliárd euróra mérséklődött a szeptemberrel zárult három hónapban az előző év azonos időszakában elért 2,847 milliárd euróról.

Ez az adat azonban még így is jókora meglepetést okozott, mivel

a piaci konszenzus előzetesen jóval alacsonyabb, 2,506 milliárd eurós értéket várt

a Reuter szerint. Az egyszeri tételektől tisztított alaptevékenységi nettó eredmény 1,2 százalékkal, 2,9 milliárd euróra nőtt, sőt az indiai vegyesvállalati részesedések eladásához kapcsolódó hatásokat kiszűrve a bővülés mértéke elérte a 3 százalékot.

Még több Üzlet

Azonnal tépik a Richtert a történelmi bejelentésre

Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A harmadik negyedévben a teljes üzleti volumen 44,4 milliárd eurót tett ki, ami 3 százalékos organikus növekedést jelent. Az üzemi eredmény 6,2 százalékkal, 4,7 milliárd euróra ugrott. A kedvező negyedéves számokat

elsősorban a vagyonkezelési üzletág kiemelkedő teljesítménye húzta a magasabb volumeneknek és marzsoknak köszönhetően,

de a vagyon- és felelősségbiztosítási szegmens stabil bővülése, valamint az élet- és egészségbiztosítási ágazat erős hozzájárulása is erős támaszt jelentett.

Az év első kilenc hónapját tekintve az Allianz a történetének legmagasabb működési eredményét érte el, miután az 7,8 százalékos emelkedéssel 14,1 milliárd euróra nőtt, miközben a teljes üzleti volumen 143 milliárd euróra rúgott. A részvényesekre jutó alaptevékenységi nettó nyereség ebben az időszakban 10,6 százalékkal, 9,3 milliárd euróra bővült, a tisztított egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 12,7 százalékkal, 24,15 euróra emelkedett. A vállalat pénzügyi stabilitását jelzi, hogy az évesített sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 20,1 százalék volt, a Szolvencia II tőkemegfelelési mutató pedig 219 százalékon állt, ami egyszázalékpontos javulás a 2025-ös év végi szinthez képest.

A vártnál erősebb teljesítmény nyomán a menedzsment javította az egész évre vonatkozó előrejelzését.

Az új iránymutatás szerint a 2026-os üzemi eredmény elérheti a 18,6 milliárd eurót,

míg korábban 17,4 milliárd eurós célszámot tűztek ki, egymilliárd eurós lehetséges eltéréssel. Emellett a cég azt is közölte, hogy szeptember végével hiánytalanul lezárta a még februárban meghirdetett, 2,5 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programját.

A rekordot döntő kilenchavi számokat értékelve a vállalat vezérigazgatója, Oliver Bäte kiemelte, hogy az eredmények a stratégia fegyelmezett végrehajtását tükrözik. Hozzátette, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben, amikor sokak számára egyre nehezebbé válik a biztosítási és nyugdíjcélú megoldások megfizetése, a csoport a méretére és szakértelmére támaszkodva igyekszik elérhető termékeket kínálni az ügyfeleknek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Másfél éves mélyponton az euró, szerdán is gyengül a forint
Felpattantak és erősen zártak az USA-ban a tech papírok
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility