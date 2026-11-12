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Jön az állami ingyenpénz: akár 12 millió forintos támogatást kaphatnak a magyar cégek
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Jön az állami ingyenpénz: akár 12 millió forintos támogatást kaphatnak a magyar cégek

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Összesen 30,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kap több mint 3300 hazai mikro- és kisvállalkozás digitális fejlesztésekre a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) két pályázatán. Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló program célja a legkisebb cégek technológiai felzárkózása és versenyképességük növelése - közölte a Tudományos és Technológiai minisztérium.
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Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.
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A nyertes cégek vállalkozásonként

3 és 12 millió forint közötti összeget fordíthatnak informatikai beruházásokra, akár 90 százalékos támogatási intenzitás mellett.

A források elosztása földrajzilag elkülönül, így a Budapesten kívüli cégek számára kiírt pályázaton 3100 vállalkozás összesen 28,7 milliárd forinthoz jut, míg a fővárosi székhelyű mikro- és kisvállalkozások közül több mint kétszázan közel 2 milliárd forintot kapnak.

A támogatásból a cégek

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  • korszerű számítógépeket és informatikai eszközöket vásárolhatnak,
  • weboldalakat és webáruházakat indíthatnak,
  • illetve vállalatirányítási, ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM), felhőalapú és kiberbiztonsági rendszereket vezethetnek be.
  • A digitálisan kevésbé fejlett vállalkozások számára lehetőség nyílik a mesterséges intelligenciára épülő megoldások alkalmazására is, emellett a beruházásokhoz szorosan kapcsolódó képzési és tanácsadási költségek szintén elszámolhatók.

A program alapfeltétele, hogy a bevont vállalkozások a beruházások eredményeként igazolhatóan magasabb digitális fejlettségi szintet érjenek el. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a döntés kapcsán bejelentette, hogy a szaktárca a közeljövőben egy új, a mostaninál nagyobb léptékű és átfogó kkv-digitalizációs stratégiát mutat be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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