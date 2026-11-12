Különadó, lakásbiztosítási kampány, új stratégiai célok: hogyan tovább, magyar biztosítók?

Elindult a párbeszéd az új kormánnyal, a biztosítók különadója azonban marad, hiszen az extraprofitadót 2027-re is lényegében változatlan formában hosszabbították meg, a kisebb biztosítók kedvezményének az eltörlésével. A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) elnöke, Holló Bence szerint az adóemelés rövid távon nem jelenik meg a díjakban, a kiszámíthatatlan adókörnyezet viszont rontja a szektor versenyképességét. Úgy látja, a lakásbiztosítási kampány elérte célját, a folytatása azonban már káros lehet, mert a túlzott árverseny az úgynevezett "protection gaphez" vezethet. A szövetség a nyugdíjbiztosítási adókedvezmény értékkövetését, az élet- és egészségbiztosítások erősítését, valamint az EU által elvárt szanálási alap minél kisebb tőkelekötéssel járó hazai kialakítását szorgalmazza. A mesterséges intelligencia egyre több feladatot vesz át a biztosítóknál, a piaci és szabályozási témák mellett erről is kérdeztük a MABISZ-elnököt.

Portfolio: Milyen a szakmai párbeszéd az új kormánnyal? Elmondhatják Önök is, mint a bankok, hogy a párbeszéd minősége érdemben javult, de a konkrétumok szintjén nem történt egyelőre előrelépés?

Holló Bence: Kiépültek a kommunikációs csatornák, jó párbeszéd alakult ki, meghallgatják a javaslatainkat. Az új kormányzat hosszú gazdasági és politikai feladatlistával indult, ezért nem vártam néhány hónapon belül forradalmi változásokat a biztosítási szektorban. Igyekszünk alkalmazkodni a teljesen új felépítésű kormányzati struktúrához: nemcsak a Pénzügyminisztériummal, hanem többek között a Belügyminisztériummal, az Agrárminisztériummal és az Egészségügyi Minisztériummal is felvettük a kapcsolatot.

Hiába kérték hosszú ideje, a bankokhoz hasonlóan a biztosítók különadóit sem tervezi csökkenteni kormány, sőt 10%-kal 250 milliárd forintra még emeli is. Mennyire csalódott most a szektor?

Nem örömteli a helyzet, hiszen a szektor és a MABISZ évek óta az extraprofitadó kivezetését szorgalmazza. A tehernövekedés részben az adóalap bővüléséből, részben a kisbiztosítók adóterheinek emelkedéséből fakad. Ez utóbbit leszámítva az extraprofitadó rendszere érdemben nem változott, de nem is vezették ki: 2027-re lényegében az idei szabályokat hosszabbították meg. Álláspontunk szerint az extraprofitadó kivezetése elengedhetetlen, mert a szektor adóterhelése magas, és ez a rezsim nem tartható fenn korlátlan ideig. Állampapír-vásárlással a teher valamennyire menedzselhető, de a biztosítók mozgástere nem végtelen. Legalább ilyen fontos a kiszámíthatóság: hosszú távon tervezünk, ezért nekünk, az ügyfeleinknek, sőt a szabályozónak is az lenne az érdeke, hogy ne minden év végén derüljön ki, milyen adóstruktúra várható a következő évben.

A jelenlegi rendszer versenyképességi hátrányt is okoz, főleg a vállalati vagyonbiztosításoknál, ahol érezhető elszívó hatás jelentkezik külföldről.

Hogy fogadták a MABISZ-ban, hogy a kis biztosítók sávos adókedvezményét eltörlik?

A biztosítási adóban eltörölt kisbiztosítói kedvezmény adóemelést jelent, amit a szektor egésze kedvezőtlennek tart. A MABISZ közös adóügyi álláspontja továbbra is a különadó kivezetése, mert egy egyenlőtlen feltételeket teremtő adórendszerben nehéz szövetségi konszenzust kialakítani. A kisebb szereplők védelme – az uniós versenyerősítési törekvésekkel összhangban – indokolt lehet, de a tőkeerős biztosítók stabilitása is fontos, hiszen méretük miatt egyes vagyonelemek biztosításában és piacokon különleges szerepet töltenek be.

A biztosítás a gazdaság nélkülözhetetlen, de sokszor láthatatlan fogaskereke.

A tartósan kiszámíthatatlan működési környezet hosszabb távon káros a hazai biztosítási szektor versenyképességére nézve és gátja lesz a szektor fejlődésének. A biztosítók mindig partnerei voltak a kormányzatnak, de a 2022-es különadó óta az ágazat Szolvencia 2-es alapon mért tőkemegtérülése jócskán elmarad a kockázatmentes hozamszinttől. Valódi extraprofit nem keletkezett, miközben a szektor extra vállalásokat is tett, például a lakásbiztosítások 2026. június 30-án megszűnt önkéntes díjstopját, vagy a bajba került babaváró hitelesek kártalanítási alapjához való hozzájárulást.

Megjelent a médiában olyan elemzői vélemény, amely szerint az adóterhek növekedése az ügyfelek díjaiban fog lecsapódni. Valóban visszatérhet a magasabb infláció a piacra?

Rövid távon a biztosítók nem képesek, és nem is fogják tovább hárítani az adóemelést. A termékek szabályozása eltérő, az árazási mozgástér pedig szűk - részben verseny-, részben szabályozói okokból. Közvetlenül tehát nem igaz, hogy az adóemelés megjelenik a díjakban. Hosszú távon persze, ha a szektor adóterhelése jelentősen nő, az hosszabb távon, valamilyen módon beépül az árakba. Ez azonban hosszabb folyamat, közeli veszélyt nem látok. A meglévő portfóliót jellemzően nem lehet átárazni, az új értékesítésnél pedig verseny van. A fogyasztói árat végső soron nem pusztán a költségek, hanem a piaci verseny határozza meg.

Ha már infláció: június 30-án lejárt az önkéntes díjkorlátozásuk a lakásbiztosítások esetében. Mit okozott a korlátozás a piacon a kivezetés előtt és után?

A piac működését és a szabályozói környezetet ismerve nem számítok visszapattanásra, mert ez technikailag sem könnyen megoldható. Aki megtehetné, az is óvatos lenne, hiszen a lakásbiztosítás élesen versenyző piac, ahol a nagy áremelések tere korlátozott.

Az önkéntes díjkorlátozás komoly vállalás volt, több éven át tartó díjelmaradást okoz a piacon.

A visszamenőleges adatok alapján a biztosítók tartották magukat a vállalásukhoz.

Mintha nemcsak az adók, hanem a lakásbiztosítási kampány fenntartása szempontjából is eltérnének a nagy és a kis biztosítók érdekei. Mennyire nehéz így egységes álláspontot képviselni a jogalkotók felé?

A lakásbiztosítási kampány hatásait áttekintve, ma már a folytatás ellen szóló érvek vannak többségben. Edukációs szempontból a kampány elérte célját: az ügyfelek megtanultak tarifálni, váltani, versenyeztetni a biztosítókat. Az elmúlt három évben az ár-érték arány is javult, az ügyfelek többet kapnak a pénzükért. Ugyanakkor a tranzakciók nagy része márciusra, nagyon szűk időablakra sűrűsödik. Ez túlterheli az értékesítési csatornákat, és a döntést sokszor ár-érték mérlegelés helyett, puszta árversennyé egyszerűsíti. Következménye a magasabb marketingköltés, a költségszint emelkedése, az érték közvetítői szektor felé tolódása és az árfókusz erősödése.

A MABISZ stratégiai célja nem önmagában a kampány léte vagy megszüntetése, hanem az, hogy a lakásbiztosításoknál ne alakuljon ki „protection gap”, vagyis fedezethiány.

A lakásbiztosítást művelő biztosítók többsége soha nem támogatta a kampányt. A MABISZ sokáig azért nem adott ennek hangot, mert a kampánynak volt figyelemfelhívó ereje: az ügyfelek megértették, hogy tarifálhatnak, válthatnak, és elindultak piaci mozgások. Mostanra viszont az elemzéseink szerint a folytatás növeli a káros folyamatok kockázatát, ezért jeleztük, hogy nem támogatnánk tovább. Igaz, ez nem a teljes konszenzus a szektorban, hanem a többségi álláspont.

Tehát az úgynevezett protection gap kialakulásától féltik a piacot. Mit jelent ez pontosan?

A magyar lakásbiztosítási piacra büszkék lehetünk: penetrációban, ár-érték arányban és fedezettségben nemzetközi összehasonlításban is erős. A kampány a penetrációt érdemben nem növelte, mert az már eleve magas volt; inkább az ár-érték arányban hozott elmozdulást. A fő kockázat ma az, hogy a túlzott árfókusz a fedezetek kikönnyítéséhez vezethet:

a termék látszólag ugyanaz marad, de a beltartalom gyengül.

Ez veszélyes, mert az ügyfelek sokszor nem látják át az általános szerződési feltételek részleteit, és csak kár esetén derül ki, hogy a választott biztosítás nem nyújt megfelelő fedezetet. Fejlett nyugati piacokon, például Németországban az árvizeknél már láttunk erre súlyos példát. A problémát elfedheti, ha az egy négyzetméterre jutó biztosítási összeg nő, miközben egyes fedezetek eltűnnek. Most még nem tartunk itt, de egy tiszta árversenyben ez megjelenhet. Az önrész terjedése is jó példa: korlátozottan indokolt lehet, például kisebb károk kiszűrésére, de ha egy lakásbiztosításban magas, mondjuk 10 százalékos önrész jelenik meg, kérdés, hány lakástulajdonos tudná ezt zsebből kifizetni egy nagyobb kár esetén. Az önrész korlátozott alkalmazása természetes és indokolható jelenség, nagyfokú elterjedése viszont minőségi szempontból nem vinné előre a piacot.

A különadók csökkentésén és a lakásbiztosítási piac minőségének megőrzésén túl, melyek most a MABISZ aktuális stratégiai célkitűzései?

Az egyik cél a

nyugdíjbiztosítási adókedvezmény valorizálása.

Ez régóta változatlan, miközben több magas inflációjú év telt el. Régóta szorgalmazzuk az értékkövetést, bár nincsenek illúzióink: évek, évtizedek elmaradását nem lehet egyik napról a másikra bepótolni. Az öngondoskodás és annak ösztönzése azonban kulcskérdés. A másik fontos cél

az élet- és családi biztosítások szerepének erősítése.

Nem direkt állami támogatást vagy piacteremtést kérünk, hanem azt, hogy a szociálpolitikai programok kommunikációjában jelenjen meg: ha például egy fiatal házaspár eladósodik, érdemes életbiztosítást kötni, mert bármi történhet az egyik keresővel. Ez közel áll a családvédelmi biztosítás gondolatához. A magyar életbiztosítási piac nagyon alulpenetrált, a biztosítás mégis rendre kimarad az állami programok kommunikációjából. Stratégiai cél a

digitalizáció, valamint az adat- és AI-alapú megoldások biztosítói implementálásának támogatása

is. Mivel a biztosítók nagyon szigorúan szabályozott piacon tevékenykednek, szövetségként fő feladatunk a szabályozói akadályok lebontása. Ez nem a szabályozási szigor enyhítését célozza, hanem azon szabályok módosítását, amelyek közül sokat más korszakban írtak, ezért ma már gyakran ellentmondásosak, vagy nem illeszkednek a modern ügyféligényekhez. Fontos irány

az egészségbiztosítások szerepének növelése is.

Komoly ambícióink vannak a biztosítottak számának növelését, valamint a magánegészségügyben betöltött szerepünk növelését illetően. A biztosítók már ma is hozzáférést, minőségbiztosítást és érdekképviseletet nyújtanak ügyfeleiknek ezen a piacon. A magánegészségügy jövője körül sok a kérdőjel, de mi mindenképpen fontos szerepet szeretnénk betölteni benne. A hatóságokkal ezeket a fájó pontokat szeretnénk végig venni, hogy a szektor gyorsabb, digitálisabb, ügyfélbarátabb szolgáltatást nyújthasson.

Milyen felügyeleti és uniós szabályozói elképzelések, szabályváltozások határozhatják meg a biztosítók munkáját a következő negyedévekben?

Az egyik legforróbb téma az EU által forszírozott, az IRRD-hez kapcsolódó szanálási alap felállítása, amelyet a szektor túlbiztosításának tartok. A biztosítók prudenciális megfelelését az MNB szorosan monitorozza, erre szolgál a Szolvencia 2 rezsim. Ennek ellenére a banki mintához hasonlóan a biztosítóknál is életbe lép az az irányelv, amely egy helyreállítási alap létrehozását írja elő. Erről most egyeztetünk a kormányzattal. Azt szeretnénk, hogy az alap mindenképpen a MABISZ gondozásában legyen, és minél kevesebb holt tőkét kössön le. Erre már van szervezeti mintánk: a szövetség szervezetén belül a gépjárműalapokat az elkülönült szervezeti egység (ESZE) kezeli a gépjármű-biztosítást művelő biztosítók kontrollja alatt, és ez jól működik. A díjak mértékéről még tárgyalunk. Célunk, hogy

a lehető legkisebb tőkelekötéssel működjön a rendszer, mert a szektor terhei már most is jelentősek.

Azt is fontos tisztázni, mekkora kockázatot kezelünk: szerintünk egy ilyen esemény valószínűsége nagyon alacsony, jóval kisebb, mint a bankoknál, ezért nem indokolt óriási holt tőkét lekötni. Emellett a DORA és általában a kiberbiztonság is kiemelt téma számunkra. A biztosítók személyes és kiemelten érzékeny ügyféladatokat kezelnek, miközben a kiberfenyegetésekkel hetente szembesülünk. Magyar szabályozási oldalon pedig folyamatosan dolgozzuk fel az MNB kezdeményezéseit, most éppen az Etikus 2.0 tapasztalatait tekintjük át. Az együttműködés alapvetően konstruktív.

Eltelt már talán kellő idő az MNB Etikus 2.0 életbiztosítási szabálycsomagjának fontosabb implementációs mérföldkövei óta. Hogy látja, összességében miként hatott a piacra a szabályozás?

Az eddigi tapasztalatoknál inkább az MNB számaira támaszkodnék, mert a felügyelet látja a legrészletesebb adatokat. Úgy tűnik, hogy az átlagos, illetve várható tartási idő emelkedik, ami pozitív. A megtakarítási célú biztosítási termékek elérhető hozamai is nőni látszanak, tehát makroszinten kedvező az elmozdulás. A kérdés inkább az operatív szabályok finomhangolása. Vannak részletszabályok, amelyek növelhetik a bürokratikus terheket, ronthatják az ügyfélélményt, vagy fölösleges többletmunkát okozhatnak a biztosítóknak és közvetítőknek. Az MNB részéről viszont látjuk a nyitottságot ezek felülvizsgálatára. Az NN-nél szerzett saját üzleti tapasztalataim szerint az Etikus 2.0 nem hozott drasztikus változást: voltak feladatok és fejlesztések az implementáció kapcsán, de a csoportszintű sztenderdjeink nagyrészt eleve megfeleltek az elvárásoknak. A fő kérdés az, hogyan lehet a fogyasztóvédelmi és a digitalizációs szempontokat közös nevezőre hozni.

Az év első felében 3,5%-kal nőttek a piac díjbevételei az MNB adatai szerint, a MABISZ számai szerint 2,6%-os volt a bővülés. Milyen ez az idei év üzletileg és az értékesítésben a biztosítók számára? Tudtak például profitálni a lakosságnak érkező jelentősebb állami transzferekből?

Az életágban magas volt a tavalyi bázis az extraprofitadó megváltozásának köszönhetően feltámadó egyszeri díjas szerződések miatt, ezért érthető az idei lassabb emelkedés. A nem-élet ágban szegmensenként eltérő a kép: a kgfb-ben nőtt az állomány, de a díj alig, vagyis az átlagdíjak csökkentek; a lakásbiztosításoknál is inkább stagnáló árakat látunk, míg más szegmensekben van növekedés. Idén tehát mérsékelt növekedés várható, a piacot ismét inkább a nem-élet üzletág húzza. Az államtól a lakossághoz áramló jelentős egyszeri transzferekre és az anyák szja-mentességére a biztosítók részben tudtak reagálni. Az adómentesség például csökkenti a nyugdíjbiztosítás vonzerejét, hiszen aki nem fizet adót, nem tud adóvisszatérítést igénybe venni. A unit-linked termékeknél látunk némi elmozdulást, de nem egyértelmű, hogy ez a nők adómentességének hatása-e, vagy sem. A tavalyi nagy megugrás után a növekedés mérséklődött, és

a szektor egyik fő problémája változatlan: az életbiztosítások nem tudtak 5 százaléknál nagyobb részt kihasítani a teljes megtakarítási piacból.

Hiába folyt az edukáció arról, hogy az emberek ne betétben tartsák a pénzüket, a betét- és készpénzállomány csökkenésének nem a biztosítási szektor lett a nyertese. Ezen még sokat kell dolgoznunk.

Egyes tagbiztosítóik jelentős hatékonyságjavulást értek el bizonyos biztosításoknál az AI segítségével. Számít-e arra, hogy az AI miatt tömegével fognak megszűnni munkahelyek a magyar biztosítóknál?

Az AI kapcsán a biztosítók két fő területre fókuszálnak. Az első a folyamatautomatizálás: a biztosítás sok adminisztratív teendővel, dokumentumkezeléssel és folyamattal jár, az AI pedig természetes eszköz ezen folyamatok gyorsítására, automatizálására. Sok biztosító ezzel kezdte, mert jól definiálható, milyen folyamatot akar az AI-ra bízni, és milyen nyereséget várhat tőle. Minden tagbiztosítónál zajlanak ilyen munkák, és egyre több ma manuális vagy félmanuális feladatot vesz majd át az AI. A másik, bizonytalanabb terület az üzlet átalakulása: hogyan változnak az értékesítési csatornák, a marketing tevékenység, esetleg maguk a termékek, hiszen például az AI már ma is alkalmas egyszerűbb biztosítások összehasonlítására. Itt a biztosítók eltérő stratégiákat követnek, és senki nem tudja pontosan, mi lesz a jövő. Szerintem ezen a téren akár nagyobb változások is jöhetnek, mint a napi működésben. Pénzben mérhető, szektorszintű összesítésünk egyelőre nincs az AI hatásáról, de idővel ezt is vizsgálni fogjuk. A MABISZ stratégiai célja a digitalizáció, valamint az adat- és AI-alapú megoldások támogatása. Szövetségként abban segítünk, hogy a szabályozói és hatósági akadályokat feltárjuk és ahol lehet azokat lebontsuk, hogy a biztosítók gyorsabb, modernebb ügyfélélményt tudjanak nyújtani. Tömeges létszámleépítésről a szövetségben nem hallottunk.

Összességében milyen a szektor jövőképe jelenleg? Hová képzeli el a magyar biztosítási ágazatot 5 vagy 10 év múlva?

Azt szeretném, hogy a biztosítási szektor betöltse alapvető küldetését: megfelelő védőhálót és biztonságot nyújtson a magyar lakosságnak és a gazdaságnak az életünk és a különböző vagyonelemek biztosításával. Kiemelt cél az életbiztosítások szerepének erősítése és a lakossági gondolkodás formálása. Évek óta van kockázati életbiztosítási és nyugdíjbiztosítási kampányunk, utóbbi jelenleg is zajlik, de az életbiztosítási piacnak – különösen a kockázati életbiztosításoknak – Magyarországon még tovább kell nőnie. A másik fontos irány a digitálisabb, közvetlenebb, jobb ügyfélélmény. Az ügyfeleknek jobban meg kell érteniük, mire jó a biztosítás, és milyen szolgáltatást tudnak nyújtani a magyar szereplők. A harmadik nagy terület az egészségbiztosítás. A biztosítók már ma is fontos szerepet játszanak abban, hogy a lakosság jobban hozzáférhessen a magánegészségügyi szolgáltatásokhoz és képviselik a biztosítottak érdekeit akár a magánegészségügyi szolgáltatókkal szemben is. A magánegészségügy jövője körül sok a kérdés, de mi ebben is fontos szereplők szeretnénk lenni. Összességében 5-10 év múlva egy kiszámítható szabályozói és adókörnyezetben működő, erős védelmet adó, fejlettebb élet- és egészségbiztosítási piaccal rendelkező, digitálisabb és ügyfélbarátabb biztosítási ágazatot szeretnék látni.

Fotók: Kaiser Ákos / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.