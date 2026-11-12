Már keresik a botrányba keveredett Nvidia-vezér utódját

Bennfentes források szerint az igazgatótanács szerdán ült össze, hogy megvitassa a vezérigazgató sorsát. A The Wall Street Journal értesülései szerint a testület Huang eltávolítására készül, és a végleges utód megtalálásáig egy megbízott vezető kinevezését fontolgatja a vállalat élére. Az Nvidia egyelőre nem reagált a sajtó megkereséseire.

A vezetői válság vasárnap robbant ki, amikor Jensen Huang elismerte, hogy viszonya volt Alice Huanggal, az Nvidia egyik legnagyobb délkelet-ázsiai ügyfelének adatközpontokért felelős vezetőjével. A The New York Times beszámolója szerint a nő a gyanú szerint a kínai kormány ügynökeként tevékenykedhetett. Korábban a szingapúri székhelyű, egy kínai játékipari vállalatból kivált Megaspeed International vezetője volt, amely ellen az amerikai hatóságok már hónapok óta nyomoznak potenciális chipcsempészet miatt. A Megaspeed és az Nvidia tagadta a szabálytalanságokat, Peking pedig visszautasította a kémkedési vádakat.

A helyzet szerda késő este vált még súlyosabbá, amikor a lap névtelen céges forrásokra hivatkozva megírta, hogy a vezérigazgatónak a közvetlen beosztottjával, Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi részlegének alelnökével is viszonya volt. Powell szintén nem kommentálta az értesüléseket.

A kiszivárgott információk rendkívül nehéz helyzetbe hozták az igazgatótanácsot. Amennyiben menesztik a 63 éves alapítót – aki a kezdetek óta egyedüliként irányította a céget –, egy olyan vezetőt veszítenek el, akit a befektetők és az ügyfelek is nagyra tartottak. Ha viszont a posztján hagyják, a vállalat komoly vizsgálatokra számíthat a törvényhozók és a részvényesek részéről, akik az üzleti titkok veszélyeztetése, valamint a belső összeférhetetlenség miatt aggódnak.

A kialakult krízis arra is rávilágított, hogy a vállalatnak nincs kidolgozott utódlási terve, miközben

az Nvidia sikere szorosan összefonódott Huang személyével.

A mesterségesintelligencia-forradalom első számú emberének számító üzletember kiváló tárgyalóként dollármilliárdokat fektetett be az AI-ellátási láncba és különböző startupokba.

Az újabb botrány hatására a chipgyártó részvényei közel 6 százalékot estek a csütörtöki nyitás előtti kereskedésben.

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