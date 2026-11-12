Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin országos átlagára 4 forinttal, a gázolajé pedig 8 forinttal mérséklődött szerdához képest.

A hét eleje óta mindkét üzemanyagtípus ára folyamatosan csökken. A benzin átlagára szombat óta összesen 13 forinttal, a gázolajé pedig 18 forinttal lett alacsonyabb. A mostani árcsökkenési tendencia mindkét üzemanyagtípusnál folytatódik.

A friss árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 703 Ft/liter

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