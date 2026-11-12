Nagy esésben az Nvidia, ezt az egész piac megérezte

A vezető amerikai indexek már fordulnak, a Dow és az S&P 500 pluszba került (0,3 százalékos és 0,1 százalékos plusz), míg a Nasdaq is szinte teljesen ledolgozta az esést, közel a tegnapi záróértékén áll az index.

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Az Nvidia továbbra is 5 százalék feletti mínuszban jár, de a -14 százalékos nyitáshoz képest ez jelentős felpattanás.