Nagy eséssel nyitott az Nvidia, de aztán jött a fordulat az amerikai tőzsdén

Itthon a Richter nagy bejelentésével indult a nap, miszerint partnerségre lép a cég a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amely részesedést is szerez a Richterben. A hírre nagy forgalommal emelkedik a gyógyszergyártó árfolyama.
Pluszban az amerikai tőzsde
Továbbra is zöldben az amerikai tőzsde:
- az S&P 500 index 0,2,
- a Dow Jones Industrial pedig 0,36 százalékos pluszban van, miközben
- a Nasdaq lényegében a tegnap esti zárószint közelében ingadozik.
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását, miután holtpontra jutottak a bérköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások a vezetőség és a munkavállalói érdekképviseletek között. A vállalat radikális lépésekre szánta el magát, így ha nem sikerül megállapodni a szakszervezetekkel a munkaidő meghosszabbításáról és a juttatások megvonásáról, hazai gyárakat zárhatnak be, a termelést pedig jelentős részben külföldre helyezhetik át - közölte a Handelsblatt.
Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen
Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított Alice Huang ellen, hogy kiderítsék, a hozzá köthető érdekeltségek részt vettek-e a Super Micro Computer termékeinek Kínába irányuló csempészetében. A nőt az amerikai hatóságok már korábban is azzal gyanúsították, hogy kémként férkőzött az Nvidia nemrég menesztett vezérigazgatójának közelébe, az új szál pedig tovább mélyíti a technológiai szektort megrázó botrányt - számolt be a Bloomberg.
Vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdék
Vegyesen teljesítettek csütörtökön az európai részvénypiacok:
- a londoni FTSE-100 mutató 0,25 százalékkal emelkedett,
- a frankfurti DAX-index 0,57 százalék plusszal zárt, míg
- a párizsi CAC-40 index 0,34 százalékkal erősödött.
- Milánóban 0,27 százalékos, Madridban 0,31 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,13 százalékkal emelkedett.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gázpiac legközelebbi, decemberi jegyzésében 7,90 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 93,50 eurón állt 17.45 óra körül.
A gázjegyzés három hónapja 60,03 eurón, egy éve 30,63 eurón, két éve 33,61 eurón zárt.
Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
Megvált vezérigazgatójától, Jensen Huangtól az Nvidia, miután a cégvezér házasságon kívüli viszonyokkal és egy kínai kémkedési üggyel kapcsolatos botrányba keveredett. A piacvezető chipgyártót ideiglenesen a vállalat eddigi pénzügyi igazgatója, Colette Kress irányítja, az igazgatótanács élére pedig Harvey Jones került. Az új vezetők belső körlevelekben tájékoztatták a dolgozókat a kialakult helyzetről - közölte a Bloomberg.
Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
Fokozott piaci figyelem kíséri az Anthropic PBC rekordszintűre tervezett elsődleges részvénykibocsátását (IPO), miután váratlanul menesztették a stratégiai partnerének számító Nvidia vezérigazgatóját. A két mesterségesintelligencia-óriás szoros összefonódása miatt a befektetők most azt mérlegelik, hogy a chipgyártónál kialakult vezetési válság mennyiben befolyásolhatja a tőzsdei bevezetés sikerét - írta a Bloomberg.
Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
További kamatemelésekre és szigorúbb monetáris politikára van szükség az infláció megfékezése érdekében – jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke. A jegybankár szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és az adatközpontok kiépítése növeli a keresleti nyomást, miközben a legfrissebb adatok alapján a drágulás üteme a kitűzött céllal ellentétes irányba mozog - írta meg a Bloomberg.
Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
Mozgalmas napjuk volt ma a tőzsdei befektetőknek, külfödön Jensen Huang távozása borzolta a kedélyeket, itthon pedig a Richter jelentkezett reggel egy fontos bejelentéssel, miszerint partnerségre lép a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval. A Richter árfolyama jelentősebbet emelkedett a hírre, jól telljesített még a Telekom is, az OTP és a Mol esése viszont mínuszba húzta a BUX indexet.
Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Tim Cooknak, az Apple korábbi vezérigazgatójának kellene átvennie az Nvidia irányítását a leköszönő Jensen Huangtól.
Fordul a hangulat az amerikai tőzsdén
A vezető amerikai indexek már fordulnak, a Dow és az S&P 500 pluszba került (0,3 százalékos és 0,1 százalékos plusz), míg a Nasdaq is szinte teljesen ledolgozta az esést, közel a tegnapi záróértékén áll az index.
Az Nvidia továbbra is 5 százalék feletti mínuszban jár, de a -14 százalékos nyitáshoz képest ez jelentős felpattanás.
Bizonytalanság Európában
Az európai tőzsdék vegyesen állnak a záráshoz közeledve, a Stoxx 600 kis csökkenést mutat, a DAX és a CAC-40 0,3 százalékot, az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett.
Pattan vissza az Nvidia
Már "csak" 5,4 százalékos mínuszban van az árfolyam, a Nasdaq is szépített, 0,5 százalékos mínusznál jár.
Szeptember óta nem látott mélyponton az arany
Jelentős esésben vannak a nemesfémek a mai kereskedésben, az arany árfolyama szeptember óta nem látott mélyponton van, 3,4 százalékos mínuszban, az ezüst 4,3 százalékot esett.
Nvidia: -14%
14 százalékot zuhant a nyitást követő percekben az Nvidia árfolyama Jensen Huang távozása hírére.
Az AI-részvények közül az CoreWeave 16 százalékot, az Alibaba több mint 5 százalékot szakadt a nyitást követő percekben, a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett chipekhez való hozzáférést.
Az irányadó indexek közül a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos mínuszban nyitott.
Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam
Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután a napokban több házasságon kívüli viszonyára is fény derült, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett. A mesterségesintelligencia-iparág legmeghatározóbb alakját ideiglenesen a vállalat pénzügyi igazgatója, Colette Kress váltja a poszton, miközben a cég megkezdte a végleges utód keresését.
Vaskos mínuszban niythat a Nasdaq
Egyre nagyobb mínuszban vannak az amerikai határidős indexek, az Nvidia körüli viharra még rátesz egy lapáttal Donald Trump kommentárja, miszerint nincs szükség megállapodásra Iránnal.
A Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban nyithat,
az Nvidia több mint 10 százalékos esésnél jár a nyitás előtti kereskedésben, míg az S&P 500 futures 0,7 százalékos, a Dow 0,4 százalékos esésnél jár.
Az európai tőzsdéken is olvadnak a pluszok, a Stoxx 600 és az FTSE-100 már minimális esésbe fordult, míg a DAX a korábbi 1 százalék feletti emelkedés után már csak 0,2 százalékos pluszban áll.
Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés
Az Erste elemzője szerint a Richter ma reggeli bejelentése fontos lépés a Fylrevy jövője szempontjából, és hír hatására emelkedhet a jelenleg nyomás alatt álló Richter értékeltsége, sőt az Erste szerint a bejelentés egy hosszabb áremelkedést indíthat el.
A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén
Jó a hangulat az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, emelkedik a BUX index is, amit a Richter és a Telekom emelkedése segít elsősorban.
Eltűnt a Waberer’s profitja, jövőre nagy fordulatot vár a menedzsment
Kétszámjegyű árbevétel-növekedés mellett tovább csökkent a Waberer’s üzemi eredménye a harmadik negyedévben, a nettó profit pedig részben a forint ingadozása miatt gyakorlatilag eltűnt. A logisztikai üzletág jövedelmezőségét továbbra is a raktárfejlesztések elmaradása és a nemzetközi fuvarozás átalakításának átmeneti költségei terhelik, miközben a biztosítási szegmens egyre nagyobb részt vállal a csoport eredményéből. A menedzsment az idei évre a tavalyinál alacsonyabb profitot vár, 2027-re azonban jelentős javulással számol, amit a fuvarozás átszervezése, az áremelések és az újonnan elnyert logisztikai megbízások alapozhatnak meg.
Mol-részvényeket adott el az igazgatótanács elnöke
Mol-részvényeket adott el a vállalat igazgatótanácsának elnöke, Ortutay Zsuzsanna – derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból. A budapesti tőzsdén a november 11-i kereskedésben összesen 25 ezer darab részvényt értékesített, darabonként 4877 forintos átlagáron, összesen 122 millió forint értékben.
Kitart az emelkedés Európában
Az Nvidia esése következtében az amerikai határidős indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is lefordult, a Nasdaq futures 0,7 százalékos mínuszban áll.
Az európai indexek jól tartják magukat, a főbb nyugat-európai tőzsdék emelkednek, a DAX 1 százalékos pluszban áll, míg a Stoxx 600 0,5 százalékot, a CAC-40 0,8 százalékot, az FTSE-100 pedig 0,3 százalékot emelkedett.
Már keresik a botrányba keveredett Nvidia-vezér utódját
Külsős tanácsadó cég bevonásával keresi Jensen Huang vezérigazgató lehetséges utódját az Nvidia igazgatótanácsa, miután napvilágot láttak a cégvezető házasságon kívüli viszonyairól szóló hírek. A botrányt súlyosbítja, hogy az érintett nők egyikét a gyanú szerint kínai kémkedéssel is összefüggésbe hozták, így a testület már a legendás alapító leváltását mérlegeli - írja a Bloomberg.
Felülvizsgálja stratégiáját az Opus Global
Megkezdte a 2024–2029-es időszakra vonatkozó hosszú távú üzleti stratégiájának átfogó felülvizsgálatát az Opus Global – közölte a társaság BÉT-közleményben.
Újabb hitelt vehet fel a Masterplast – Rábólintottak a kötvénytulajdonosok
A Masterplast kötvénytulajdonosai egyhangú döntéssel előzetes, egyszeri felmentést adtak a társaságnak a 2031-es lejáratú kötvényeihez kapcsolódó nettó eladósodottsági kötelezettségvállalás alól – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatásából.
Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére
Elon Musk megtiszteltetésnek venné, ha alkalmazhatná az Nvidia jelenleg komoly támadások kereszttüzében álló vezérigazgatóját, Jensen Huangot. A kijelentés azután hangzott el, hogy sajtóértesülések szerint a chipgyártó igazgatótanácsa a cégvezető menesztésére készül egy kirobbant házasságtörési és nemzetbiztonsági botrány miatt - számolt be a CNBC.
Megszólalt a Siemens vezére: Jensen Huang távozása sem veszélyeztetné az Nvidia-partnerséget
A Siemens akkor is folytatja együttműködését az Nvidiával, ha a chipgyártó igazgatótanácsa Jensen Huang vezérigazgató leváltása mellett dönt – jelentette ki Roland Busch, a német ipari óriás vezérigazgatója a csütörtöki gyorsjelentést követően.
Busch hangsúlyozta, hogy a két vállalat közös projektjeiben számos munkatárs vesz részt, így az együttműködés nem függ egyetlen vezető személyétől.
A Siemens vezére szerint ráadásul a média túlságosan Jensen Huang személyére összpontosít, miközben valójában két nagyvállalat közötti stratégiai partnerségről van szó.
A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy sajtóértesülések szerint az Nvidia igazgatótanácsa Huang leváltását mérlegeli a vezérigazgató körül kirobbant botrányok miatt.
(Reuters)
Nagy bejelentés repítette történelmi csúcsra a Richtert - Olcsó még a részvény?
Óriási bejelentést tett ma reggel a Richter: megállapodást kötött a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel közös fejlesztésről és részesedésszerzésről. A hírt pozitívan fogadták a befektetők, a Richter részvénye nagy forgalommal emelkedik a ma reggeli kereskedésben. Megnéztük, hogy olcsó-e még a részvény és hogy milyen a papírok elemzői megítélése.
Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég
Közleményben erősítette meg a szingapúri székhelyű Megaspeed felhőszolgáltató, hogy mindenben együttműködik az amerikai hatóságokkal az exportellenőrzési vizsgálatok során. A vállalat azután került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az Nvidia vezérigazgatója viszonyt folytatott a cég egyik korábbi, kémkedéssel gyanúsított vezetőjével.
Új csúcson a német tőzsde, nagyot megy a Siemens
A német DAX index már 1 százalékos pluszban van, amivel felülteljesítőnek mondható nemzetközi összevetésben nézve. A reggeli nyitást követően egészen 26 998 pontig emelkedett az index, amivel új történelmi csúcsot ért el a DAX.
Az emelkedést elsősorban a Siemens húzza, amely 11 százalékos súlyával második legnagyobb súlyú részvény az SAP mögött a DAX indexben.
A cég részvényei 4 százalékos pluszban járnak, miután a vállalat a várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt.
Húzzák vissza a Wizz Air részvényeit
A második negyedéves jelentés közzétételét követően 4 százalékos mínuszban nyitott ma reggel a Wizz Air árfolyama, a nyitás óta azonban folyamatosan kapaszkodik visszafelé az árfolyam,
így már csak 0,8 százalékos az esés mértéke.
Kis mínuszban a BUX
A nyitást után vegyes képet festenek a blue chipek. Az OTP 0,5, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. Eközben a Richter 1,8, a Telekom papírjai pedig 0,3 százalékos pluszban vannak.
A BUX ezzel 0,2 százalékos esésben van, amivel nemzetközi összevetésben alulteljesítő a magyar index.
Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)
Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.
Tépik a Richtert
A nyitást követően már 3,2 százalékos pluszban, 13 570 forinton van a Richter árfolyama. Ezzel a gyógyszergyártó beállította korábbi történelmi csúcsát, amelyet még augusztus 25-én ért el.
Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban
Salamon János után a Rostás Árpád érdekeltségébe tartozó Gránit-részvények átruházása is lezárult, így a MagNet Bankba nemrég beszálló három, összehangoltan eljáró tulajdonos helyébe egyedül Fáy Zsolt cége lépett.
Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei
Csütörtök reggel tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A légitársaság számai vegyes képet mutatnak: miközben a nyári időszakban már javult a jövedelmezőség, az első félév egészében jelentősen visszaesett a profit. A menedzsment ugyanakkor biztató fejleményekről számolt be.
Leépítésbe kezdett a Polymarket
Átfogó szervezeti átalakítás keretében munkavállalókat bocsátott el és külsős szerződéseket mondott fel a Polymarket. A leépítés híre egy kiszivárgott belső levél nyomán látott napvilágot, a személyi változások hátterében pedig a felső vezetés megújulása és az egyre élesedő piaci verseny áll - számolt be a Fox Business.
Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás
Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.
Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat
Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Szerdán jó hangulatban telt a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, míg a Hang Seng 1,2 százalékot esett.
- Ezzel szemben az európai tőzsdék pluszban nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX 0,9 százalék pluszban kezdhet, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,8 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones közel stagnálhat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős indexek esésében az Nvidia is szerepet játszik ma, a részvény több mint 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, miután Jensen Huang újabb botrányba keveredett, és már a leváltásáról beszélnek.
Mi várható makro fronton?
Ma megjelenik a brit GDP harmadik negyedéves első becslése. Az Egyesült Államokban az új munkanélkülisegély-kérelmek heti számát és az októberi szövetségi költségvetési egyenleget közlik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 486,49
|0,5%
|-1,6%
|1,6%
|9,2%
|9,5%
|46,1%
|S&P 500
|7 619,38
|1,3%
|-0,9%
|-2,5%
|11,3%
|11,3%
|63,9%
|Nasdaq
|28 374,25
|2,3%
|-0,2%
|-8,1%
|12,4%
|11,1%
|77,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 248,59
|1,3%
|-1,5%
|-11,3%
|21,7%
|20,5%
|109,2%
|Hang Seng
|24 315,92
|-1,0%
|1,7%
|0,4%
|-5,1%
|-8,9%
|-3,7%
|CSI 300
|4 075,71
|0,4%
|-0,6%
|-5,6%
|-12,0%
|-12,4%
|-16,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 662,77
|1,2%
|0,9%
|6,3%
|8,9%
|10,7%
|65,8%
|CAC
|8 332,87
|0,7%
|1,9%
|6,8%
|2,3%
|2,2%
|18,0%
|FTSE
|10 835,47
|0,8%
|0,1%
|2,7%
|9,1%
|9,5%
|46,7%
|FTSE MIB
|51 946,54
|0,4%
|1,8%
|4,4%
|15,6%
|16,9%
|88,0%
|IBEX
|20 027,9
|0,5%
|3,4%
|5,2%
|15,7%
|22,2%
|120,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 591,91
|1,4%
|-0,7%
|3,5%
|32,0%
|36,7%
|176,2%
|ATX
|6 738,85
|1,3%
|3,4%
|3,0%
|26,5%
|38,7%
|71,5%
|PX
|2 645,41
|-1,1%
|-1,6%
|2,7%
|-1,5%
|6,5%
|92,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 500
|1,0%
|-0,4%
|5,5%
|21,1%
|32,8%
|130,1%
|Mol
|4 950
|3,5%
|-2,9%
|-2,1%
|68,4%
|63,9%
|94,1%
|Richter
|13 150
|1,2%
|1,9%
|6,5%
|33,3%
|33,3%
|53,0%
|Magyar Telekom
|2 920
|-0,2%
|0,0%
|14,0%
|62,9%
|63,9%
|572,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,62
|0,0%
|0,0%
|-3,7%
|56,5%
|47,1%
|9,8%
|Brent
|91,62
|0,0%
|-3,3%
|-12,7%
|50,6%
|40,6%
|10,5%
|Arany
|4 004,57
|-0,8%
|-1,0%
|-4,3%
|-7,4%
|-2,6%
|115,2%
|Devizák
|EURHUF
|364,7750
|0,1%
|0,6%
|-0,2%
|-5,0%
|-5,3%
|0,0%
|USDHUF
|328,7298
|0,7%
|1,9%
|0,7%
|0,6%
|-1,1%
|3,4%
|GBPHUF
|436,9851
|0,3%
|0,5%
|1,4%
|-0,8%
|0,0%
|2,4%
|EURUSD
|1,1097
|-0,6%
|-1,2%
|-0,9%
|-5,5%
|-4,3%
|-3,3%
|USDJPY
|158,6900
|0,0%
|0,2%
|0,2%
|1,2%
|3,1%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3283
|-0,4%
|-1,4%
|0,4%
|-1,2%
|0,8%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|73 915
|0,3%
|-8,1%
|-10,5%
|-16,7%
|-28,2%
|14,0%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,3
|0,4%
|1,0%
|-5,0%
|15,2%
|25,9%
|-1 527,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,45
|1,8%
|-1,3%
|-6,8%
|-20,7%
|-21,9%
|40,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített
Az egy évvel korábbit 14%-kal meghaladó, 1,14 milliárd eurós nyereséggel és erős pénzügyi eredményekkel zárta a harmadik negyedévet a belga KBC Csoport. A pénzintézet nettó kamat- és díjbevételei egyaránt növekedtek éves összevetésben, miközben a hitelezési volumen bővült, a költséghatékonyság pedig javult. A nemzetközi piacok üzletág is jól teljesített, és a régiós szinten elért 280 millió eurós nettó eredményből a magyarországi érdekeltség, a K&H vette ki a legnagyobb részt 150 millió eurós negyedéves profittal.
Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek
A Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang vezérigazgató leváltására készül, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről. A hírek hatására azonnal esni kezdett az árfolyam.
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