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FONTOS Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak
Nagy mozgások az Nvidiában, fordul a hangulat az indexekben is
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Nagy mozgások az Nvidiában, fordul a hangulat az indexekben is

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Jensen Huang újabb botránya borzolta ma a kedélyeket a tőzsdéken, ami a koradélutáni órákban a cégvezető távozásához vezetett. Az európai tőzsdék egy ideig ellenállónak bizonyultak a hírekkel szemben, délelőtt a DAX még új csúcsra is ment a jót jelentő Siemens vezetésével, de délutánra elfogyott a lendület. Az amerikai tőzsdén eséssel indult a nap, az Nvidia árfolyama szakadt a nyitásban, magával rántva a Nasdaq indexet. Napközben látszott némi felpattanás, de estére újra elromlott a hangulat.

Itthon a Richter nagy bejelentésével indult a nap, miszerint partnerségre lép a cég a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amely részesedést is szerez a Richterben. A hírre nagy forgalommal emelkedik a gyógyszergyártó árfolyama.
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Folytatódik a tőzsdeindexek csökkenése

Tovább csorognak lefelé a vezető amerikai tőzsdeindexek, miután Jensen Huang, leköszönő Nvidia-vezér botránya komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vetett fel, és esetlegesen Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter állásába is kerülhet.

  • Az S&P 500 index 0,31,
  • a Dow Jones 0,19, míg
  • a technológiai cégeket tömörítő Nasdaq 0,49 százalékkal marad el a szerda esti záróértékétől.
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Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak

Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv

Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja

Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang

Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen

Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze

Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?

Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését

Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam

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Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak

Újabb részletek láttak napvilágot az Nvidia csütörtökön lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang magánéleti botrányáról. A Reuters hírügynökség értesülései szerint a leváltott cégvezetőnek egy második vállalati alkalmazottal is intim viszonya volt, ami tovább súlyosbítja a távozásához vezető hűtlenségi ügyeket.

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Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak
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Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv

Komoly próbatétel elé állíthatja a mesterségesintelligencia-iparág finanszírozását Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan lemondása. A cégvezető a magánéleti és nemzetbiztonsági botrány miatt távozik a posztjáról, ami nemcsak a vállalat részvényárfolyamát rázta meg, hanem veszélybe sodorhatja azt a nagyszabású, 500 milliárd dolláros tervet is, amely az AI-chipeket forgalomképes hitelpapírokká alakította volna a nagybefektetők számára - jelentette a CNBC.

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Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv
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Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja

Súlyos bírálatok érik Howard Lutnick amerikai kereskedelmi minisztert és tárcáját, amiért nem léptek fel időben a Megaspeed nevű kínai vállalattal szemben. Egyes sajtóértesülések szerint Donald Trump egyenesen a politikus menesztését fontolgatja. A szingapúri székhelyű, mesterséges intelligenciával foglalkozó cég áll annak a kémbotránynak a középpontjában, amely miatt csütörtökön váratlanul lemondott Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója. A vádak szerint a minisztérium tétlensége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csúcskategóriás amerikai chipek kerüljenek Kínába - tudósított a New York Post.

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Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja
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Újabb fordulat Amerikában, megint pirosban a vezető indexek

Az elmúlt percekben csökkenni kezdtek az amerikai vezető indexek, mostanra pedig az S&P 500 0,19, a Dow Jones 0,06, míg a Nasdaq már 0,32 százalékkal marad el a tegnap esti záróértékétől.

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Az S&P 500 index árfolyamának alakulása.
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Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang

Vállalta az amerikai kongresszus előtti meghallgatást Jensen Huang, az Nvidia frissen menesztett vezérigazgatója, miután napvilágot látott, hogy viszonyt folytatott egy kínai kémkedéssel gyanúsított nővel. A 63 éves társalapító a kényszerű távozása miatt több mint százmillió dolláros javadalmazástól esik el, a botrány hatására pedig a vállalat részvényei is meredek zuhanásba kezdtek - tudósított a Bloomberg.

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Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang
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Pluszban az amerikai tőzsde

Továbbra is zöldben az amerikai tőzsde:

  • az S&P 500 index 0,2,
  • a Dow Jones Industrial pedig 0,36 százalékos pluszban van, miközben
  • a Nasdaq lényegében a tegnap esti zárószint közelében ingadozik.
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Az S&P 500 indx árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.
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A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be

A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását, miután holtpontra jutottak a bérköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások a vezetőség és a munkavállalói érdekképviseletek között. A vállalat radikális lépésekre szánta el magát, így ha nem sikerül megállapodni a szakszervezetekkel a munkaidő meghosszabbításáról és a juttatások megvonásáról, hazai gyárakat zárhatnak be, a termelést pedig jelentős részben külföldre helyezhetik át - közölte a Handelsblatt.

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A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
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Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított Alice Huang ellen, hogy kiderítsék, a hozzá köthető érdekeltségek részt vettek-e a Super Micro Computer termékeinek Kínába irányuló csempészetében. A nőt az amerikai hatóságok már korábban is azzal gyanúsították, hogy kémként férkőzött az Nvidia nemrég menesztett vezérigazgatójának közelébe, az új szál pedig tovább mélyíti a technológiai szektort megrázó botrányt - számolt be a Bloomberg.

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Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen
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Vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen teljesítettek csütörtökön az európai részvénypiacok:

  • a londoni FTSE-100 mutató 0,25 százalékkal emelkedett,
  • a frankfurti DAX-index 0,57 százalék plusszal zárt, míg
  • a párizsi CAC-40 index 0,34 százalékkal erősödött.
  • Milánóban 0,27 százalékos, Madridban 0,31 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,13 százalékkal emelkedett.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gázpiac legközelebbi, decemberi jegyzésében 7,90 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 93,50 eurón állt 17.45 óra körül.

A gázjegyzés három hónapja 60,03 eurón, egy éve 30,63 eurón, két éve 33,61 eurón zárt.

Europe stock market
A STOXX 600 árfolyamának alakulása.
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Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze

Megvált vezérigazgatójától, Jensen Huangtól az Nvidia, miután a cégvezér házasságon kívüli viszonyokkal és egy kínai kémkedési üggyel kapcsolatos botrányba keveredett. A piacvezető chipgyártót ideiglenesen a vállalat eddigi pénzügyi igazgatója, Colette Kress irányítja, az igazgatótanács élére pedig Harvey Jones került. Az új vezetők belső körlevelekben tájékoztatták a dolgozókat a kialakult helyzetről - közölte a Bloomberg.

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Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
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Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?

Fokozott piaci figyelem kíséri az Anthropic PBC rekordszintűre tervezett elsődleges részvénykibocsátását (IPO), miután váratlanul menesztették a stratégiai partnerének számító Nvidia vezérigazgatóját. A két mesterségesintelligencia-óriás szoros összefonódása miatt a befektetők most azt mérlegelik, hogy a chipgyártónál kialakult vezetési válság mennyiben befolyásolhatja a tőzsdei bevezetés sikerét - írta a Bloomberg.

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Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
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Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint

További kamatemelésekre és szigorúbb monetáris politikára van szükség az infláció megfékezése érdekében – jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke. A jegybankár szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és az adatközpontok kiépítése növeli a keresleti nyomást, miközben a legfrissebb adatok alapján a drágulás üteme a kitűzött céllal ellentétes irányba mozog - írta meg a Bloomberg.

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Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
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Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak

Mozgalmas napjuk volt ma a tőzsdei befektetőknek, külfödön Jensen Huang távozása borzolta a kedélyeket, itthon pedig a Richter jelentkezett reggel egy fontos bejelentéssel, miszerint partnerségre lép a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval. A Richter árfolyama jelentősebbet emelkedett a hírre, jól telljesített még a Telekom is, az OTP és a Mol esése viszont mínuszba húzta a BUX indexet.

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Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
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Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Tim Cooknak, az Apple korábbi vezérigazgatójának kellene átvennie az Nvidia irányítását a leköszönő Jensen Huangtól.

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Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
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Fordul a hangulat az amerikai tőzsdén

A vezető amerikai indexek már fordulnak, a Dow és az S&P 500 pluszba került (0,3 százalékos és 0,1 százalékos plusz), míg a Nasdaq is szinte teljesen ledolgozta az esést, közel a tegnapi záróértékén áll az index.

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Az Nvidia továbbra is 5 százalék feletti mínuszban jár, de a -14 százalékos nyitáshoz képest ez jelentős felpattanás.

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Bizonytalanság Európában

Az európai tőzsdék vegyesen állnak a záráshoz közeledve, a Stoxx 600 kis csökkenést mutat, a DAX és a CAC-40 0,3 százalékot, az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett.

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Pattan vissza az Nvidia

Már "csak" 5,4 százalékos mínuszban van az árfolyam, a Nasdaq is szépített, 0,5 százalékos mínusznál jár.

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Szeptember óta nem látott mélyponton az arany

Jelentős esésben vannak a nemesfémek a mai kereskedésben, az arany árfolyama szeptember óta nem látott mélyponton van, 3,4 százalékos mínuszban, az ezüst 4,3 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Nvidia: -14%

14 százalékot zuhant a nyitást követő percekben az Nvidia árfolyama Jensen Huang távozása hírére.

Az AI-részvények közül az CoreWeave 16 százalékot, az Alibaba több mint 5 százalékot szakadt a nyitást követő percekben, a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett chipekhez való hozzáférést.

Az irányadó indexek közül a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos mínuszban nyitott.

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Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam

Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután a napokban több házasságon kívüli viszonyára is fény derült, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett. A mesterségesintelligencia-iparág legmeghatározóbb alakját ideiglenesen a vállalat pénzügyi igazgatója, Colette Kress váltja a poszton, miközben a cég megkezdte a végleges utód keresését.

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Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam
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Vaskos mínuszban niythat a Nasdaq

Egyre nagyobb mínuszban vannak az amerikai határidős indexek, az Nvidia körüli viharra még rátesz egy lapáttal Donald Trump kommentárja, miszerint nincs szükség megállapodásra Iránnal.

A Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban nyithat,

az Nvidia több mint 10 százalékos esésnél jár a nyitás előtti kereskedésben, míg az S&P 500 futures 0,7 százalékos, a Dow 0,4 százalékos esésnél jár.

Az európai tőzsdéken is olvadnak a pluszok, a Stoxx 600 és az FTSE-100 már minimális esésbe fordult, míg a DAX a korábbi 1 százalék feletti emelkedés után már csak 0,2 százalékos pluszban áll.

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Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés

Az Erste elemzője szerint a Richter ma reggeli bejelentése fontos lépés a Fylrevy jövője szempontjából, és hír hatására emelkedhet a jelenleg nyomás alatt álló Richter értékeltsége, sőt az Erste szerint a bejelentés egy hosszabb áremelkedést indíthat el.

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Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés
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A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén

Jó a hangulat az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, emelkedik a BUX index is, amit a Richter és a Telekom emelkedése segít elsősorban.

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A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén
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Eltűnt a Waberer’s profitja, jövőre nagy fordulatot vár a menedzsment

Kétszámjegyű árbevétel-növekedés mellett tovább csökkent a Waberer’s üzemi eredménye a harmadik negyedévben, a nettó profit pedig részben a forint ingadozása miatt gyakorlatilag eltűnt. A logisztikai üzletág jövedelmezőségét továbbra is a raktárfejlesztések elmaradása és a nemzetközi fuvarozás átalakításának átmeneti költségei terhelik, miközben a biztosítási szegmens egyre nagyobb részt vállal a csoport eredményéből. A menedzsment az idei évre a tavalyinál alacsonyabb profitot vár, 2027-re azonban jelentős javulással számol, amit a fuvarozás átszervezése, az áremelések és az újonnan elnyert logisztikai megbízások alapozhatnak meg.

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Eltűnt a Waberer’s profitja, jövőre nagy fordulatot vár a menedzsment
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Mol-részvényeket adott el az igazgatótanács elnöke

Mol-részvényeket adott el a vállalat igazgatótanácsának elnöke, Ortutay Zsuzsanna – derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból. A budapesti tőzsdén a november 11-i kereskedésben összesen 25 ezer darab részvényt értékesített, darabonként 4877 forintos átlagáron, összesen 122 millió forint értékben.

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Kitart az emelkedés Európában

Az Nvidia esése következtében az amerikai határidős indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is lefordult, a Nasdaq futures 0,7 százalékos mínuszban áll.

Az európai indexek jól tartják magukat, a főbb nyugat-európai tőzsdék emelkednek, a DAX 1 százalékos pluszban áll, míg a Stoxx 600 0,5 százalékot, a CAC-40 0,8 százalékot, az FTSE-100 pedig 0,3 százalékot emelkedett.

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Már keresik a botrányba keveredett Nvidia-vezér utódját

Külsős tanácsadó cég bevonásával keresi Jensen Huang vezérigazgató lehetséges utódját az Nvidia igazgatótanácsa, miután napvilágot láttak a cégvezető házasságon kívüli viszonyairól szóló hírek. A botrányt súlyosbítja, hogy az érintett nők egyikét a gyanú szerint kínai kémkedéssel is összefüggésbe hozták, így a testület már a legendás alapító leváltását mérlegeli - írja a Bloomberg.

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Már keresik a botrányba keveredett Nvidia-vezér utódját
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Felülvizsgálja stratégiáját az Opus Global

Megkezdte a 2024–2029-es időszakra vonatkozó hosszú távú üzleti stratégiájának átfogó felülvizsgálatát az Opus Global – közölte a társaság BÉT-közleményben.

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Felülvizsgálja stratégiáját az Opus Global
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Újabb hitelt vehet fel a Masterplast – Rábólintottak a kötvénytulajdonosok

A Masterplast kötvénytulajdonosai egyhangú döntéssel előzetes, egyszeri felmentést adtak a társaságnak a 2031-es lejáratú kötvényeihez kapcsolódó nettó eladósodottsági kötelezettségvállalás alól – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatásából.

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Újabb hitelt vehet fel a Masterplast – Rábólintottak a kötvénytulajdonosok
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Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére

Elon Musk megtiszteltetésnek venné, ha alkalmazhatná az Nvidia jelenleg komoly támadások kereszttüzében álló vezérigazgatóját, Jensen Huangot. A kijelentés azután hangzott el, hogy sajtóértesülések szerint a chipgyártó igazgatótanácsa a cégvezető menesztésére készül egy kirobbant házasságtörési és nemzetbiztonsági botrány miatt - számolt be a CNBC.

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Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére
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Megszólalt a Siemens vezére: Jensen Huang távozása sem veszélyeztetné az Nvidia-partnerséget

A Siemens akkor is folytatja együttműködését az Nvidiával, ha a chipgyártó igazgatótanácsa Jensen Huang vezérigazgató leváltása mellett dönt – jelentette ki Roland Busch, a német ipari óriás vezérigazgatója a csütörtöki gyorsjelentést követően.

Busch hangsúlyozta, hogy a két vállalat közös projektjeiben számos munkatárs vesz részt, így az együttműködés nem függ egyetlen vezető személyétől.

A Siemens vezére szerint ráadásul a média túlságosan Jensen Huang személyére összpontosít, miközben valójában két nagyvállalat közötti stratégiai partnerségről van szó.

A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy sajtóértesülések szerint az Nvidia igazgatótanácsa Huang leváltását mérlegeli a vezérigazgató körül kirobbant botrányok miatt.

(Reuters)

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Nagy bejelentés repítette történelmi csúcsra a Richtert - Olcsó még a részvény?

Óriási bejelentést tett ma reggel a Richter: megállapodást kötött a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel közös fejlesztésről és részesedésszerzésről. A hírt pozitívan fogadták a befektetők, a Richter részvénye nagy forgalommal emelkedik a ma reggeli kereskedésben. Megnéztük, hogy olcsó-e még a részvény és hogy milyen a papírok elemzői megítélése.

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Nagy bejelentés repítette történelmi csúcsra a Richtert - Olcsó még a részvény?
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Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég

Közleményben erősítette meg a szingapúri székhelyű Megaspeed felhőszolgáltató, hogy mindenben együttműködik az amerikai hatóságokkal az exportellenőrzési vizsgálatok során. A vállalat azután került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az Nvidia vezérigazgatója viszonyt folytatott a cég egyik korábbi, kémkedéssel gyanúsított vezetőjével.

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Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég
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Új csúcson a német tőzsde, nagyot megy a Siemens

A német DAX index már 1 százalékos pluszban van, amivel felülteljesítőnek mondható nemzetközi összevetésben nézve. A reggeli nyitást követően egészen 26 998 pontig emelkedett az index, amivel új történelmi csúcsot ért el a DAX.

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Az emelkedést elsősorban a Siemens húzza, amely 11 százalékos súlyával második legnagyobb súlyú részvény az SAP mögött a DAX indexben.

A cég részvényei 4 százalékos pluszban járnak, miután a vállalat a várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt.

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Húzzák vissza a Wizz Air részvényeit

A második negyedéves jelentés közzétételét követően 4 százalékos mínuszban nyitott ma reggel a Wizz Air árfolyama, a nyitás óta azonban folyamatosan kapaszkodik visszafelé az árfolyam,

így már csak 0,8 százalékos az esés mértéke.

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Kis mínuszban a BUX

A nyitást után vegyes képet festenek a blue chipek. Az OTP 0,5, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. Eközben a Richter 1,8, a Telekom papírjai pedig 0,3 százalékos pluszban vannak.

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A BUX ezzel 0,2 százalékos esésben van, amivel nemzetközi összevetésben alulteljesítő a magyar index.

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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)

Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.

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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)
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Tépik a Richtert

A nyitást követően már 3,2 százalékos pluszban, 13 570 forinton van a Richter árfolyama. Ezzel a gyógyszergyártó beállította korábbi történelmi csúcsát, amelyet még augusztus 25-én ért el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban

Salamon János után a Rostás Árpád érdekeltségébe tartozó Gránit-részvények átruházása is lezárult, így a MagNet Bankba nemrég beszálló három, összehangoltan eljáró tulajdonos helyébe egyedül Fáy Zsolt cége lépett.

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Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban
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Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei

Csütörtök reggel tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A légitársaság számai vegyes képet mutatnak: miközben a nyári időszakban már javult a jövedelmezőség, az első félév egészében jelentősen visszaesett a profit. A menedzsment ugyanakkor biztató fejleményekről számolt be.

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Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei
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Leépítésbe kezdett a Polymarket

Átfogó szervezeti átalakítás keretében munkavállalókat bocsátott el és külsős szerződéseket mondott fel a Polymarket. A leépítés híre egy kiszivárgott belső levél nyomán látott napvilágot, a személyi változások hátterében pedig a felső vezetés megújulása és az egyre élesedő piaci verseny áll - számolt be a Fox Business.

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Leépítésbe kezdett a Polymarket
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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás

Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.

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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás
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Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat

Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.

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Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Szerdán jó hangulatban telt a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, míg a Hang Seng 1,2 százalékot esett.
  • Ezzel szemben az európai tőzsdék pluszban nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX 0,9 százalék pluszban kezdhet, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,8 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones közel stagnálhat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
  • Az amerikai határidős indexek esésében az Nvidia is szerepet játszik ma, a részvény több mint 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, miután Jensen Huang újabb botrányba keveredett, és már a leváltásáról beszélnek.

Mi várható makro fronton?

Ma megjelenik a brit GDP harmadik negyedéves első becslése. Az Egyesült Államokban az új munkanélkülisegély-kérelmek heti számát és az októberi szövetségi költségvetési egyenleget közlik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 486,49 0,5% -1,6% 1,6% 9,2% 9,5% 46,1%
S&P 500 7 619,38 1,3% -0,9% -2,5% 11,3% 11,3% 63,9%
Nasdaq 28 374,25 2,3% -0,2% -8,1% 12,4% 11,1% 77,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 248,59 1,3% -1,5% -11,3% 21,7% 20,5% 109,2%
Hang Seng 24 315,92 -1,0% 1,7% 0,4% -5,1% -8,9% -3,7%
CSI 300 4 075,71 0,4% -0,6% -5,6% -12,0% -12,4% -16,8%
Európai részvényindexek              
DAX 26 662,77 1,2% 0,9% 6,3% 8,9% 10,7% 65,8%
CAC 8 332,87 0,7% 1,9% 6,8% 2,3% 2,2% 18,0%
FTSE 10 835,47 0,8% 0,1% 2,7% 9,1% 9,5% 46,7%
FTSE MIB 51 946,54 0,4% 1,8% 4,4% 15,6% 16,9% 88,0%
IBEX 20 027,9 0,5% 3,4% 5,2% 15,7% 22,2% 120,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 591,91 1,4% -0,7% 3,5% 32,0% 36,7% 176,2%
ATX 6 738,85 1,3% 3,4% 3,0% 26,5% 38,7% 71,5%
PX 2 645,41 -1,1% -1,6% 2,7% -1,5% 6,5% 92,5%
Magyar blue chipek              
OTP 42 500 1,0% -0,4% 5,5% 21,1% 32,8% 130,1%
Mol 4 950 3,5% -2,9% -2,1% 68,4% 63,9% 94,1%
Richter 13 150 1,2% 1,9% 6,5% 33,3% 33,3% 53,0%
Magyar Telekom 2 920 -0,2% 0,0% 14,0% 62,9% 63,9% 572,8%
Nyersanyagok              
WTI 89,62 0,0% 0,0% -3,7% 56,5% 47,1% 9,8%
Brent 91,62 0,0% -3,3% -12,7% 50,6% 40,6% 10,5%
Arany 4 004,57 -0,8% -1,0% -4,3% -7,4% -2,6% 115,2%
Devizák              
EURHUF 364,7750 0,1% 0,6% -0,2% -5,0% -5,3% 0,0%
USDHUF 328,7298 0,7% 1,9% 0,7% 0,6% -1,1% 3,4%
GBPHUF 436,9851 0,3% 0,5% 1,4% -0,8% 0,0% 2,4%
EURUSD 1,1097 -0,6% -1,2% -0,9% -5,5% -4,3% -3,3%
USDJPY 158,6900 0,0% 0,2% 0,2% 1,2% 3,1% 39,2%
GBPUSD 1,3283 -0,4% -1,4% 0,4% -1,2% 0,8% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 73 915 0,3% -8,1% -10,5% -16,7% -28,2% 14,0%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,3 0,4% 1,0% -5,0% 15,2% 25,9% -1 527,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,45 1,8% -1,3% -6,8% -20,7% -21,9% 40,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Yuichiro Chino

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Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített

Az egy évvel korábbit 14%-kal meghaladó, 1,14 milliárd eurós nyereséggel és erős pénzügyi eredményekkel zárta a harmadik negyedévet a belga KBC Csoport. A pénzintézet nettó kamat- és díjbevételei egyaránt növekedtek éves összevetésben, miközben a hitelezési volumen bővült, a költséghatékonyság pedig javult. A nemzetközi piacok üzletág is jól teljesített, és a régiós szinten elért 280 millió eurós nettó eredményből a magyarországi érdekeltség, a K&H vette ki a legnagyobb részt 150 millió eurós negyedéves profittal.

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Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített
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Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek

A Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang vezérigazgató leváltására készül, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről. A hírek hatására azonnal esni kezdett az árfolyam.

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Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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