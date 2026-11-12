Nagy mozgások voltak az Nvidiában, pirosban zárt Amerika

Itthon a Richter nagy bejelentésével indult a nap, miszerint partnerségre lép a cég a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amely részesedést is szerez a Richterben. A hírre nagy forgalommal emelkedik a gyógyszergyártó árfolyama.
Veszteséggel zártak a vezető amerikai részvényindexek
Csökkenéssel zárták a csütörtöki kereskedési napot a vezető amerikai részvényindexek:
- az S&P 500 index 0,35,
- a Dow Jones Industrial Average 0,36, míg
- a Nasdaq 0,39 százalékkal csökkent szerda esti értékéhez képest.
A mozgások hátterében főként Jensen Huang Nvidia-vezér leköszönése, valamint a botrány nemzetbiztonsági hullámai, illetve a globális olajárak emelkedése és a kötvényhozamok megugrása állt.
Megjött a jelzés az Egyesült Államokból: újból lecsaptak a spekulánsok a tőzsdén
A legfrissebb kedvezőtlen makrogazdasági adatok hatására a fedezeti alapok ismét növelik a short pozícióikat azokban a részvényekben, amelyek a leginkább kitettek a kamatváltozásoknak. A Bank of America (BofA) kereskedői szerint a vártnál magasabb infláció és a gyengülő lakáspiaci mutatók új lendületet adtak azoknak a piaci szereplőknek, akik a magasabb hitelköltségektől szenvedő vállalatok árfolyamesésére spekulálnak, miután egy nemrégiben lezajlott rali átmenetileg visszavonulásra kényszerítette őket - tudósított a Bloomberg.
Azonnali tilalmat követelnek: leállíthatják az AI-csúcsmodellek betanítását
Bírósági úton állítaná le a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek fejlesztését több amerikai nonprofit szervezet. A San Franciscóban csütörtökön benyújtott kereset az OpenAI-t, az Anthropicot, a Meta Platformsot, a Google-t és a SpaceX AI-részlegét érinti, a felperesek pedig maguknak a techvezéreknek a technológia veszélyeiről szóló nyilatkozataira hivatkoznak. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
Titkos csatornát lepleztek le: így juthatott Jensen Huang partnerén keresztül amerikai csúcstechnológiához Kína
Kínai adatközpontokon és egy szövevényes céghálón keresztül segíthette a Huaweit az a kémkedéssel gyanúsított üzletasszony, Alice Huang, akivel az Nvidia menesztett vezérigazgatója, Jensen Huang romantikus viszonyt folytatott. Egy friss magánhírszerzési jelentés szerint Alice Huang érdekeltségei éppen akkor biztosítottak számítási kapacitást az amerikai chipgyártó legnagyobb kínai riválisának, amikor a nő már üzleti és magánéleti kapcsolatban állt az Nvidia egykori vezetőjével - közölte a CNBC.
Folytatódik a tőzsdeindexek csökkenése
Tovább csorognak lefelé a vezető amerikai tőzsdeindexek, miután Jensen Huang, leköszönő Nvidia-vezér botránya komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vetett fel, és esetlegesen Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter állásába is kerülhet.
- Az S&P 500 index 0,31,
- a Dow Jones 0,19, míg
- a technológiai cégeket tömörítő Nasdaq 0,49 százalékkal marad el a szerda esti záróértékétől.
Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak
Újabb részletek láttak napvilágot az Nvidia csütörtökön lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang magánéleti botrányáról. A Reuters hírügynökség értesülései szerint a leváltott cégvezetőnek egy második vállalati alkalmazottal is intim viszonya volt, ami tovább súlyosbítja a távozásához vezető hűtlenségi ügyeket.
Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv
Komoly próbatétel elé állíthatja a mesterségesintelligencia-iparág finanszírozását Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan lemondása. A cégvezető a magánéleti és nemzetbiztonsági botrány miatt távozik a posztjáról, ami nemcsak a vállalat részvényárfolyamát rázta meg, hanem veszélybe sodorhatja azt a nagyszabású, 500 milliárd dolláros tervet is, amely az AI-chipeket forgalomképes hitelpapírokká alakította volna a nagybefektetők számára - jelentette a CNBC.
Nagy hullámokat vet az Nvidia-botrány, Trump állítólag már a kereskedelmi miniszter menesztését fontolgatja
Súlyos bírálatok érik Howard Lutnick amerikai kereskedelmi minisztert és tárcáját, amiért nem léptek fel időben a Megaspeed nevű kínai vállalattal szemben. Egyes sajtóértesülések szerint Donald Trump egyenesen a politikus menesztését fontolgatja. A szingapúri székhelyű, mesterséges intelligenciával foglalkozó cég áll annak a kémbotránynak a középpontjában, amely miatt csütörtökön váratlanul lemondott Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója. A vádak szerint a minisztérium tétlensége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csúcskategóriás amerikai chipek kerüljenek Kínába - tudósított a New York Post.
Újabb fordulat Amerikában, megint pirosban a vezető indexek
Az elmúlt percekben csökkenni kezdtek az amerikai vezető indexek, mostanra pedig az S&P 500 0,19, a Dow Jones 0,06, míg a Nasdaq már 0,32 százalékkal marad el a tegnap esti záróértékétől.
Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang
Vállalta az amerikai kongresszus előtti meghallgatást Jensen Huang, az Nvidia frissen menesztett vezérigazgatója, miután napvilágot látott, hogy viszonyt folytatott egy kínai kémkedéssel gyanúsított nővel. A 63 éves társalapító a kényszerű távozása miatt több mint százmillió dolláros javadalmazástól esik el, a botrány hatására pedig a vállalat részvényei is meredek zuhanásba kezdtek - tudósított a Bloomberg.
Pluszban az amerikai tőzsde
Továbbra is zöldben az amerikai tőzsde:
- az S&P 500 index 0,2,
- a Dow Jones Industrial pedig 0,36 százalékos pluszban van, miközben
- a Nasdaq lényegében a tegnap esti zárószint közelében ingadozik.
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását, miután holtpontra jutottak a bérköltségek csökkentéséről szóló tárgyalások a vezetőség és a munkavállalói érdekképviseletek között. A vállalat radikális lépésekre szánta el magát, így ha nem sikerül megállapodni a szakszervezetekkel a munkaidő meghosszabbításáról és a juttatások megvonásáról, hazai gyárakat zárhatnak be, a termelést pedig jelentős részben külföldre helyezhetik át - közölte a Handelsblatt.
Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen
Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított Alice Huang ellen, hogy kiderítsék, a hozzá köthető érdekeltségek részt vettek-e a Super Micro Computer termékeinek Kínába irányuló csempészetében. A nőt az amerikai hatóságok már korábban is azzal gyanúsították, hogy kémként férkőzött az Nvidia nemrég menesztett vezérigazgatójának közelébe, az új szál pedig tovább mélyíti a technológiai szektort megrázó botrányt - számolt be a Bloomberg.
Vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdék
Vegyesen teljesítettek csütörtökön az európai részvénypiacok:
- a londoni FTSE-100 mutató 0,25 százalékkal emelkedett,
- a frankfurti DAX-index 0,57 százalék plusszal zárt, míg
- a párizsi CAC-40 index 0,34 százalékkal erősödött.
- Milánóban 0,27 százalékos, Madridban 0,31 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,13 százalékkal emelkedett.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gázpiac legközelebbi, decemberi jegyzésében 7,90 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 93,50 eurón állt 17.45 óra körül.
A gázjegyzés három hónapja 60,03 eurón, egy éve 30,63 eurón, két éve 33,61 eurón zárt.
Új Nvidia-vezér a dolgozóknak: válságértekezletet hívtak össze
Megvált vezérigazgatójától, Jensen Huangtól az Nvidia, miután a cégvezér házasságon kívüli viszonyokkal és egy kínai kémkedési üggyel kapcsolatos botrányba keveredett. A piacvezető chipgyártót ideiglenesen a vállalat eddigi pénzügyi igazgatója, Colette Kress irányítja, az igazgatótanács élére pedig Harvey Jones került. Az új vezetők belső körlevelekben tájékoztatták a dolgozókat a kialakult helyzetről - közölte a Bloomberg.
Az Nvidia-botrány az Anthropic gigantikus tőzsdére lépését is beárnyékolja - Mi lesz most?
Fokozott piaci figyelem kíséri az Anthropic PBC rekordszintűre tervezett elsődleges részvénykibocsátását (IPO), miután váratlanul menesztették a stratégiai partnerének számító Nvidia vezérigazgatóját. A két mesterségesintelligencia-óriás szoros összefonódása miatt a befektetők most azt mérlegelik, hogy a chipgyártónál kialakult vezetési válság mennyiben befolyásolhatja a tőzsdei bevezetés sikerét - írta a Bloomberg.
Újabb csapás jöhet a piacoknak, magasabb kamatokra van szükség a Fed döntéshozója szerint
További kamatemelésekre és szigorúbb monetáris politikára van szükség az infláció megfékezése érdekében – jelentette ki Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke. A jegybankár szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és az adatközpontok kiépítése növeli a keresleti nyomást, miközben a legfrissebb adatok alapján a drágulás üteme a kitűzött céllal ellentétes irányba mozog - írta meg a Bloomberg.
Erős napja volt a Richternek és a Telekomnak
Mozgalmas napjuk volt ma a tőzsdei befektetőknek, külfödön Jensen Huang távozása borzolta a kedélyeket, itthon pedig a Richter jelentkezett reggel egy fontos bejelentéssel, miszerint partnerségre lép a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval. A Richter árfolyama jelentősebbet emelkedett a hírre, jól telljesített még a Telekom is, az OTP és a Mol esése viszont mínuszba húzta a BUX indexet.
Donald Trump nyíltan kimondta, kinek kellene átvennie az Nvidia vezetését
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Tim Cooknak, az Apple korábbi vezérigazgatójának kellene átvennie az Nvidia irányítását a leköszönő Jensen Huangtól.
Fordul a hangulat az amerikai tőzsdén
A vezető amerikai indexek már fordulnak, a Dow és az S&P 500 pluszba került (0,3 százalékos és 0,1 százalékos plusz), míg a Nasdaq is szinte teljesen ledolgozta az esést, közel a tegnapi záróértékén áll az index.
Az Nvidia továbbra is 5 százalék feletti mínuszban jár, de a -14 százalékos nyitáshoz képest ez jelentős felpattanás.
Bizonytalanság Európában
Az európai tőzsdék vegyesen állnak a záráshoz közeledve, a Stoxx 600 kis csökkenést mutat, a DAX és a CAC-40 0,3 százalékot, az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett.
Pattan vissza az Nvidia
Már "csak" 5,4 százalékos mínuszban van az árfolyam, a Nasdaq is szépített, 0,5 százalékos mínusznál jár.
Szeptember óta nem látott mélyponton az arany
Jelentős esésben vannak a nemesfémek a mai kereskedésben, az arany árfolyama szeptember óta nem látott mélyponton van, 3,4 százalékos mínuszban, az ezüst 4,3 százalékot esett.
Nvidia: -14%
14 százalékot zuhant a nyitást követő percekben az Nvidia árfolyama Jensen Huang távozása hírére.
Az AI-részvények közül az CoreWeave 16 százalékot, az Alibaba több mint 5 százalékot szakadt a nyitást követő percekben, a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok tovább szigoríthatja a fejlett chipekhez való hozzáférést.
Az irányadó indexek közül a Nasdaq 1,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos mínuszban nyitott.
Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam
Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután a napokban több házasságon kívüli viszonyára is fény derült, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett. A mesterségesintelligencia-iparág legmeghatározóbb alakját ideiglenesen a vállalat pénzügyi igazgatója, Colette Kress váltja a poszton, miközben a cég megkezdte a végleges utód keresését.
Vaskos mínuszban niythat a Nasdaq
Egyre nagyobb mínuszban vannak az amerikai határidős indexek, az Nvidia körüli viharra még rátesz egy lapáttal Donald Trump kommentárja, miszerint nincs szükség megállapodásra Iránnal.
A Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban nyithat,
az Nvidia több mint 10 százalékos esésnél jár a nyitás előtti kereskedésben, míg az S&P 500 futures 0,7 százalékos, a Dow 0,4 százalékos esésnél jár.
Az európai tőzsdéken is olvadnak a pluszok, a Stoxx 600 és az FTSE-100 már minimális esésbe fordult, míg a DAX a korábbi 1 százalék feletti emelkedés után már csak 0,2 százalékos pluszban áll.
Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés
Az Erste elemzője szerint a Richter ma reggeli bejelentése fontos lépés a Fylrevy jövője szempontjából, és hír hatására emelkedhet a jelenleg nyomás alatt álló Richter értékeltsége, sőt az Erste szerint a bejelentés egy hosszabb áremelkedést indíthat el.
A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén
Jó a hangulat az irányadó nyugat-európai tőzsdéken, emelkedik a BUX index is, amit a Richter és a Telekom emelkedése segít elsősorban.
Eltűnt a Waberer’s profitja, jövőre nagy fordulatot vár a menedzsment
Kétszámjegyű árbevétel-növekedés mellett tovább csökkent a Waberer’s üzemi eredménye a harmadik negyedévben, a nettó profit pedig részben a forint ingadozása miatt gyakorlatilag eltűnt. A logisztikai üzletág jövedelmezőségét továbbra is a raktárfejlesztések elmaradása és a nemzetközi fuvarozás átalakításának átmeneti költségei terhelik, miközben a biztosítási szegmens egyre nagyobb részt vállal a csoport eredményéből. A menedzsment az idei évre a tavalyinál alacsonyabb profitot vár, 2027-re azonban jelentős javulással számol, amit a fuvarozás átszervezése, az áremelések és az újonnan elnyert logisztikai megbízások alapozhatnak meg.
Mol-részvényeket adott el az igazgatótanács elnöke
Mol-részvényeket adott el a vállalat igazgatótanácsának elnöke, Ortutay Zsuzsanna – derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból. A budapesti tőzsdén a november 11-i kereskedésben összesen 25 ezer darab részvényt értékesített, darabonként 4877 forintos átlagáron, összesen 122 millió forint értékben.
Kitart az emelkedés Európában
Az Nvidia esése következtében az amerikai határidős indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is lefordult, a Nasdaq futures 0,7 százalékos mínuszban áll.
Az európai indexek jól tartják magukat, a főbb nyugat-európai tőzsdék emelkednek, a DAX 1 százalékos pluszban áll, míg a Stoxx 600 0,5 százalékot, a CAC-40 0,8 százalékot, az FTSE-100 pedig 0,3 százalékot emelkedett.
Már keresik a botrányba keveredett Nvidia-vezér utódját
Külsős tanácsadó cég bevonásával keresi Jensen Huang vezérigazgató lehetséges utódját az Nvidia igazgatótanácsa, miután napvilágot láttak a cégvezető házasságon kívüli viszonyairól szóló hírek. A botrányt súlyosbítja, hogy az érintett nők egyikét a gyanú szerint kínai kémkedéssel is összefüggésbe hozták, így a testület már a legendás alapító leváltását mérlegeli - írja a Bloomberg.
Felülvizsgálja stratégiáját az Opus Global
Megkezdte a 2024–2029-es időszakra vonatkozó hosszú távú üzleti stratégiájának átfogó felülvizsgálatát az Opus Global – közölte a társaság BÉT-közleményben.
Újabb hitelt vehet fel a Masterplast – Rábólintottak a kötvénytulajdonosok
A Masterplast kötvénytulajdonosai egyhangú döntéssel előzetes, egyszeri felmentést adtak a társaságnak a 2031-es lejáratú kötvényeihez kapcsolódó nettó eladósodottsági kötelezettségvállalás alól – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatásából.
Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére
Elon Musk megtiszteltetésnek venné, ha alkalmazhatná az Nvidia jelenleg komoly támadások kereszttüzében álló vezérigazgatóját, Jensen Huangot. A kijelentés azután hangzott el, hogy sajtóértesülések szerint a chipgyártó igazgatótanácsa a cégvezető menesztésére készül egy kirobbant házasságtörési és nemzetbiztonsági botrány miatt - számolt be a CNBC.
Megszólalt a Siemens vezére: Jensen Huang távozása sem veszélyeztetné az Nvidia-partnerséget
A Siemens akkor is folytatja együttműködését az Nvidiával, ha a chipgyártó igazgatótanácsa Jensen Huang vezérigazgató leváltása mellett dönt – jelentette ki Roland Busch, a német ipari óriás vezérigazgatója a csütörtöki gyorsjelentést követően.
Busch hangsúlyozta, hogy a két vállalat közös projektjeiben számos munkatárs vesz részt, így az együttműködés nem függ egyetlen vezető személyétől.
A Siemens vezére szerint ráadásul a média túlságosan Jensen Huang személyére összpontosít, miközben valójában két nagyvállalat közötti stratégiai partnerségről van szó.
A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy sajtóértesülések szerint az Nvidia igazgatótanácsa Huang leváltását mérlegeli a vezérigazgató körül kirobbant botrányok miatt.
(Reuters)
Nagy bejelentés repítette történelmi csúcsra a Richtert - Olcsó még a részvény?
Óriási bejelentést tett ma reggel a Richter: megállapodást kötött a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel közös fejlesztésről és részesedésszerzésről. A hírt pozitívan fogadták a befektetők, a Richter részvénye nagy forgalommal emelkedik a ma reggeli kereskedésben. Megnéztük, hogy olcsó-e még a részvény és hogy milyen a papírok elemzői megítélése.
Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég
Közleményben erősítette meg a szingapúri székhelyű Megaspeed felhőszolgáltató, hogy mindenben együttműködik az amerikai hatóságokkal az exportellenőrzési vizsgálatok során. A vállalat azután került a figyelem középpontjába, hogy kiderült, az Nvidia vezérigazgatója viszonyt folytatott a cég egyik korábbi, kémkedéssel gyanúsított vezetőjével.
Új csúcson a német tőzsde, nagyot megy a Siemens
A német DAX index már 1 százalékos pluszban van, amivel felülteljesítőnek mondható nemzetközi összevetésben nézve. A reggeli nyitást követően egészen 26 998 pontig emelkedett az index, amivel új történelmi csúcsot ért el a DAX.
Az emelkedést elsősorban a Siemens húzza, amely 11 százalékos súlyával második legnagyobb súlyú részvény az SAP mögött a DAX indexben.
A cég részvényei 4 százalékos pluszban járnak, miután a vállalat a várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt.
Húzzák vissza a Wizz Air részvényeit
A második negyedéves jelentés közzétételét követően 4 százalékos mínuszban nyitott ma reggel a Wizz Air árfolyama, a nyitás óta azonban folyamatosan kapaszkodik visszafelé az árfolyam,
így már csak 0,8 százalékos az esés mértéke.
Kis mínuszban a BUX
A nyitást után vegyes képet festenek a blue chipek. Az OTP 0,5, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. Eközben a Richter 1,8, a Telekom papírjai pedig 0,3 százalékos pluszban vannak.
A BUX ezzel 0,2 százalékos esésben van, amivel nemzetközi összevetésben alulteljesítő a magyar index.
Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)
Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.
Tépik a Richtert
A nyitást követően már 3,2 százalékos pluszban, 13 570 forinton van a Richter árfolyama. Ezzel a gyógyszergyártó beállította korábbi történelmi csúcsát, amelyet még augusztus 25-én ért el.
Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban
Salamon János után a Rostás Árpád érdekeltségébe tartozó Gránit-részvények átruházása is lezárult, így a MagNet Bankba nemrég beszálló három, összehangoltan eljáró tulajdonos helyébe egyedül Fáy Zsolt cége lépett.
Megérkeztek a Wizz Air számai: már látszanak a fordulat jelei
Csütörtök reggel tette közzé legfrissebb, második negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A légitársaság számai vegyes képet mutatnak: miközben a nyári időszakban már javult a jövedelmezőség, az első félév egészében jelentősen visszaesett a profit. A menedzsment ugyanakkor biztató fejleményekről számolt be.
Leépítésbe kezdett a Polymarket
Átfogó szervezeti átalakítás keretében munkavállalókat bocsátott el és külsős szerződéseket mondott fel a Polymarket. A leépítés híre egy kiszivárgott belső levél nyomán látott napvilágot, a személyi változások hátterében pedig a felső vezetés megújulása és az egyre élesedő piaci verseny áll - számolt be a Fox Business.
Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás
Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.
Jelentett az Allianz: olyan jól ment a biztosítónak, hogy megemelték az idei célokat
Bár a német Allianz harmadik negyedéves nettó nyeresége kis mértékben elmaradt az egy évvel korábbitól, az eredmény így is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az erős üzleti teljesítménynek köszönhetően a biztosítócsoport felfelé módosította idei egész éves eredményvárakozását.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Szerdán jó hangulatban telt a kereskedés az amerikai részvénypiacokon, emelkedéssel zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, míg a Hang Seng 1,2 százalékot esett.
- Ezzel szemben az európai tőzsdék pluszban nyithatnak a határidős részvényindexek állása alapján, a DAX 0,9 százalék pluszban kezdhet, a CAC 0,3 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,8 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones közel stagnálhat, a S&P 500 0,5 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős indexek esésében az Nvidia is szerepet játszik ma, a részvény több mint 8 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, miután Jensen Huang újabb botrányba keveredett, és már a leváltásáról beszélnek.
Mi várható makro fronton?
Ma megjelenik a brit GDP harmadik negyedéves első becslése. Az Egyesült Államokban az új munkanélkülisegély-kérelmek heti számát és az októberi szövetségi költségvetési egyenleget közlik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,0 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 56,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 486,49
|0,5%
|-1,6%
|1,6%
|9,2%
|9,5%
|46,1%
|S&P 500
|7 619,38
|1,3%
|-0,9%
|-2,5%
|11,3%
|11,3%
|63,9%
|Nasdaq
|28 374,25
|2,3%
|-0,2%
|-8,1%
|12,4%
|11,1%
|77,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 248,59
|1,3%
|-1,5%
|-11,3%
|21,7%
|20,5%
|109,2%
|Hang Seng
|24 315,92
|-1,0%
|1,7%
|0,4%
|-5,1%
|-8,9%
|-3,7%
|CSI 300
|4 075,71
|0,4%
|-0,6%
|-5,6%
|-12,0%
|-12,4%
|-16,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 662,77
|1,2%
|0,9%
|6,3%
|8,9%
|10,7%
|65,8%
|CAC
|8 332,87
|0,7%
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|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített
Az egy évvel korábbit 14%-kal meghaladó, 1,14 milliárd eurós nyereséggel és erős pénzügyi eredményekkel zárta a harmadik negyedévet a belga KBC Csoport. A pénzintézet nettó kamat- és díjbevételei egyaránt növekedtek éves összevetésben, miközben a hitelezési volumen bővült, a költséghatékonyság pedig javult. A nemzetközi piacok üzletág is jól teljesített, és a régiós szinten elért 280 millió eurós nettó eredményből a magyarországi érdekeltség, a K&H vette ki a legnagyobb részt 150 millió eurós negyedéves profittal.
Újabb botrány az Nvidiánál: már Jensen Huang kirúgására készülnek
A Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang vezérigazgató leváltására készül, miután a cégvezető egy második házasságon kívüli viszonyára is fény derült. A testület akár már a mai napon összeülhet, hogy döntsön Huang jövőjéről. A hírek hatására azonnal esni kezdett az árfolyam.
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Tovább súlyosbodik az ex-CEO helyzete.
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