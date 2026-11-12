Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv

Csütörtökön jelentették be, hogy távozik posztjáról Jensen Huang, miután napvilágot látott, hogy két házasságon kívüli viszonyt is folytatott. Az egyiket a cég egyik alkalmazottjával, a másikat pedig egy olyan nővel, akit az amerikai hírszerzés kínai kémnek tart.
A vállalatot az 1993-as alapítás óta irányító vezérigazgató lemondásának hírére az Nvidia részvényei először több mint 13 százalékot zuhantak, és csak később tudtak ledolgozni valamennyit a veszteségből. Mivel a technológiai óriás sosem nevezett meg hivatalos utódot, a cég vezetését ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át.
Huang távozása alapjaiban kérdőjelezi meg annak a pénzügyi stratégiának a jövőjét, amely a gyorsan amortizálódó grafikus processzorokat (GPU-kat) fedezetként szolgáló, finanszírozható infrastrukturális eszközökké kívánta átalakítani.
A 4200 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalat iparági dominanciája – és személyesen Huang szerepe – tette lehetővé, hogy a cég szándéknyilatkozatokat írjon alá a Wall Street legnagyobb alapkezelőivel egy 500 milliárd dolláros finanszírozási programról.
Az előzetes megállapodásokban olyan pénzügyi óriások vesznek részt, mint az Apollo Global Management, a BlackRock, a Blackstone, a Brookfield, a Goldman Sachs és a KKR. A tervek szerint intézményi befektetők és magántőke-alapok bevonásával finanszíroznák az adatközpontok és chipgyárak építését. A konstrukció lényege, hogy projekttársaságokon (SPV) keresztül magukat az Nvidia AI-chipeket használnák fedezetként, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ingatlanok vagy a fizetős autópályák esetében szokás értékpapírosítani a hiteleket. Ezek a megállapodások azonban még csak előzetes szakaszban járnak, a végleges szerződéseket még nem írták alá.
A vezérigazgató távozása után a pénzügyi partnerek jóval óvatosabbá válhatnak. Sunaina Sinha Haldea, a Raymond James magántőke-tanácsadási üzletágának globális vezetője szerint a vezetőváltás természetes okot ad minden érintett félnek arra, hogy megálljon, és újragondolja a feltételeket. A szakértő úgy véli, a tőke nem fog kivonulni, mivel a hitelezők számára a fedezetet maguk a chipek és a mögöttük álló ügyfélszerződések jelentik, ám a kialakult bizonytalanság miatt magasabb hozamot követelhetnek majd a befektetéseikért. Haldea szerint az új vezérigazgató akkor jár el a legjobban, ha az első hónapokban nem bolygatja meg ezeket a partnerségeket, hanem kizárólag a végleges szerződések aláírására összpontosít.
Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a partnerségek felbomlása nem valószínű, a Wall Street óvatossága lelassíthatja a tőkekihelyezést, és szigoríthatja a hitelfeltételeket. A stratéga szerint a legnagyobb veszélyt a tovagyűrűző hatás jelenti, mivel a növekvő adósságállomány, a körkörös finanszírozás és a bizonytalan megtérülés már eddig is komoly aggodalmakat keltett a piacon. A botrány nyomán a hitelezők várhatóan sokkal keményebb kérdéseket tesznek majd fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan ki is viseli a kockázatot ezekben a pénzügyi konstrukciókban, ez a szigorodó átvilágítás pedig az AI-infrastruktúra teljes piacára kiterjed majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a NAV a Lezsák-nyomozás kapcsán
"A nyomozati cselekmények jelenleg is folyamatban vannak".
Vallomást tesz az amerikai kongresszus előtt Jensen Huang
Az Nvidia leköszönt vezérigazgatója távozásával komoly pénzektől is elesik.
Bejelentette a Binance: kártalanították az ügyfeleket a világ legnagyobb kriptolopása után
6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt tulajdonítottak el a platformról.
A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be
Ultimátumot kaptak a Mercedes-dolgozók.
Kritikus szintet tört át az árfolyam, egyből megijedtek a befektetők
Nagy mozgások vannak a devizapiacon.
Kiszivárgott: csempészés miatt nyomoz az amerikai igazságügy Jensen Huang szeretője ellen
Újabb fordulat a leköszönő Nvidia-vezér botrányában.
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
Fogy a füst, de nem mindenkinél: 20 év dohányzás a BB tengelyen
Két évtized alatt 36-ról 29 százalék körülire csökkent a dohányzók aránya a BB tengely országaiban, de a csökkenés lassul, és elsősorban a férfiaknak köszönhető. A... The post Fogy a f
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
Ömlik be a kínai kacsa a magyar piacra, itt az ideje felvenni a kesztyűt
Egyenlőtlen a verseny.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.