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FONTOS Reuters: nem egy, hanem két alkalmazottjával is intim viszonya volt Jensen Huangnak
Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv
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Nvidia-botrány: veszélybe kerülhet az 500 milliárd dolláros AI-gigaterv

Portfolio
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Komoly próbatétel elé állíthatja a mesterségesintelligencia-iparág finanszírozását Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan lemondása. A cégvezető a magánéleti és nemzetbiztonsági botrány miatt távozik a posztjáról, ami nemcsak a vállalat részvényárfolyamát rázta meg, hanem veszélybe sodorhatja azt a nagyszabású, 500 milliárd dolláros tervet is, amely az AI-chipeket forgalomképes hitelpapírokká alakította volna a nagybefektetők számára - jelentette a CNBC.

Csütörtökön jelentették be, hogy távozik posztjáról Jensen Huang, miután napvilágot látott, hogy két házasságon kívüli viszonyt is folytatott. Az egyiket a cég egyik alkalmazottjával, a másikat pedig egy olyan nővel, akit az amerikai hírszerzés kínai kémnek tart.

A vállalatot az 1993-as alapítás óta irányító vezérigazgató lemondásának hírére az Nvidia részvényei először több mint 13 százalékot zuhantak, és csak később tudtak ledolgozni valamennyit a veszteségből. Mivel a technológiai óriás sosem nevezett meg hivatalos utódot, a cég vezetését ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át.

Huang távozása alapjaiban kérdőjelezi meg annak a pénzügyi stratégiának a jövőjét, amely a gyorsan amortizálódó grafikus processzorokat (GPU-kat) fedezetként szolgáló, finanszírozható infrastrukturális eszközökké kívánta átalakítani.

A 4200 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalat iparági dominanciája – és személyesen Huang szerepe – tette lehetővé, hogy a cég szándéknyilatkozatokat írjon alá a Wall Street legnagyobb alapkezelőivel egy 500 milliárd dolláros finanszírozási programról.

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Az előzetes megállapodásokban olyan pénzügyi óriások vesznek részt, mint az Apollo Global Management, a BlackRock, a Blackstone, a Brookfield, a Goldman Sachs és a KKR. A tervek szerint intézményi befektetők és magántőke-alapok bevonásával finanszíroznák az adatközpontok és chipgyárak építését. A konstrukció lényege, hogy projekttársaságokon (SPV) keresztül magukat az Nvidia AI-chipeket használnák fedezetként, hasonlóan ahhoz, ahogyan az ingatlanok vagy a fizetős autópályák esetében szokás értékpapírosítani a hiteleket. Ezek a megállapodások azonban még csak előzetes szakaszban járnak, a végleges szerződéseket még nem írták alá.

A vezérigazgató távozása után a pénzügyi partnerek jóval óvatosabbá válhatnak. Sunaina Sinha Haldea, a Raymond James magántőke-tanácsadási üzletágának globális vezetője szerint a vezetőváltás természetes okot ad minden érintett félnek arra, hogy megálljon, és újragondolja a feltételeket. A szakértő úgy véli, a tőke nem fog kivonulni, mivel a hitelezők számára a fedezetet maguk a chipek és a mögöttük álló ügyfélszerződések jelentik, ám a kialakult bizonytalanság miatt magasabb hozamot követelhetnek majd a befektetéseikért. Haldea szerint az új vezérigazgató akkor jár el a legjobban, ha az első hónapokban nem bolygatja meg ezeket a partnerségeket, hanem kizárólag a végleges szerződések aláírására összpontosít.

Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a partnerségek felbomlása nem valószínű, a Wall Street óvatossága lelassíthatja a tőkekihelyezést, és szigoríthatja a hitelfeltételeket. A stratéga szerint a legnagyobb veszélyt a tovagyűrűző hatás jelenti, mivel a növekvő adósságállomány, a körkörös finanszírozás és a bizonytalan megtérülés már eddig is komoly aggodalmakat keltett a piacon. A botrány nyomán a hitelezők várhatóan sokkal keményebb kérdéseket tesznek majd fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan ki is viseli a kockázatot ezekben a pénzügyi konstrukciókban, ez a szigorodó átvilágítás pedig az AI-infrastruktúra teljes piacára kiterjed majd.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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