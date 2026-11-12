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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)
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Óriási bejelentés: partnerségre lép a Richter és az Eli Lilly, részesedést is szerez az amerikai gyógyszeróriás (2.)

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Kizárólagos licencmegállapodást kötött a Richter Gedeon az Eli Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati és kardiometabolikus terápiák fejlesztésére. Az együttműködés középpontjában a Richter saját fejlesztésű Estetrol-platformja áll, amelyet a Lilly hatóanyagaival kombinálhatnak. A megállapodás részeként a Lilly 15 millió dollár értékben Richter-részvényeket is vásárol - derül ki a Richter BÉT-en publikált közleményéből.

A Richter Gedeon bejelentette, hogy kizárólagos, globális licencmegállapodást kötött az utóbbi időben új generációs fogyasztószereiről elhíresült amerikai Eli Lilly-vel. Az együttműködés célja olyan új gyógyszerkészítmények fejlesztése, gyártása és forgalmazása, amelyek a Richter innovatív hatóanyagát, az Estetrolt, vagyis E4-et kombinálják a Lilly gyógyszereivel.

A megállapodás elsősorban a női egészségügyi területekre, valamint kardiometabolikus betegségek kezelésére fókuszál. A Richter szerint az együttműködés fontos lépés lehet abban, hogy új terápiás lehetőségek jelenjenek meg olyan területeken, ahol továbbra is jelentős a kielégítetlen betegigény.

A Lilly globális jogokat kap

A licencmegállapodás értelmében

a Lilly kizárólagos globális jogokat kap azoknak a készítményeknek a fejlesztésére, gyártására és forgalmazására, amelyek az E4-et a Lilly hatóanyagaival kombinálják.

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A felek emellett külön szállítási megállapodást is aláírtak. Ennek alapján a Richter biztosíthatja majd a Lilly számára az E4 hatóanyagot. Amennyiben a Lilly él egy külön opciós jogával, a Richter a saját E4-alapú ösztrogén-monoterápiás készítményét is szállíthatja az amerikai közös forgalmazáshoz.

Ez az ösztrogén-monoterápia FYLREVY néven már rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel az Európai Gazdasági Térségben. A készítményt posztmenopauzában lévő nők ösztrogénhiányos tüneteinek hormonpótló kezelésére engedélyezték. Az Egyesült Államokban a készítmény jelenleg engedélyezési szakaszban van, az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA értékeli a menopauzával összefüggő közepesen súlyos vagy súlyos vazomotoros tünetek kezelésére.

Az Eli Lilly a legnagyobb amerikai gyógyszercég piaci kapitalizáció alapján, 2025-ben 65,2 milliárd dollár árbevételt ért el, termékeit nagyjából 90 országban értékesíti.  A Lilly fő fókuszterületei a kardiometabolikus betegségek – ezen belül kiemelten a diabétesz és az elhízás –, valamint az immunológia, az idegtudományok és az onkológia; ezekre a terápiás területekre épül a társaság belső kutatás-fejlesztési stratégiája is.

Az Eli Lilly az elmúlt években az elhízás elleni gyógyszerek piacának egyik legfontosabb szereplőjévé vált, elsősorban a tirzepatid hatóanyagra építve. A készítmény először Mounjaro néven kapott amerikai engedélyt 2022-ben a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, majd 2023 novemberében az FDA Zepbound néven krónikus testsúlykezelésre is jóváhagyta túlsúllyal vagy elhízással élő felnőttek számára. A piaci áttörés gyors volt: a Lilly 2025-ös éves jelentése szerint a Mounjaro árbevétele 23 milliárd dollárra, a Zepboundé 13,5 milliárd dollárra emelkedett, utóbbi egy év alatt 175 százalékkal nőtt. A két készítmény együtt már a társaság teljes 2025-ös bevételének 56 százalékát adta.

Richter-részvényeket is vesz az Eli Lilly

A megállapodás értelmében a tranzakció lezárását követően a Lilly azonnali készpénzfizetést teljesít a Richternek, emellett Richter-részvényeket is vásárol.

A részvény-adásvételi szerződés alapján

a Lilly összesen 15 millió dollár értékben 381 354 darab Richter törzsrészvényt szerez meg a társaságtól.

A részvények jelenleg a Richter tulajdonában vannak. Az egy részvényre jutó vételár 39,33 dollár, amely a Richter-részvények Budapesti Értéktőzsdén kialakult, a szerződés aláírását megelőző 30 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagárának felel meg.

Az Eli Lilly ezzel kismértékű, 0,2 százalékos részesedést szerezhet a Richterben.

A Richter a későbbiekben szabályozási és kereskedelmi mérföldkőkifizetésekre is jogosult lehet, valamint jogdíjbevételhez juthat a kombinációs készítmények nettó értékesítése után. A jogdíjak mértéke sávosan meghatározott.

Az ügylet lezárása ugyanakkor még nem történt meg: ehhez szükség van a Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act szerinti versenyjogi jóváhagyásokra, valamint a szokásos zárási feltételek teljesülésére.

Mit mond a menedzsment?

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója szerint a Lilly-vel kötött stratégiai együttműködés a Richter női egészség iránti hosszú távú elkötelezettségét és a saját fejlesztésű Estetrol-platformban rejlő lehetőségeket is visszaigazolja.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a nők ma életük közel egyharmadát a menopauza után élik le, miközben az ebben az életszakaszban jelentkező egészségügyi igények hosszú ideig háttérbe szorultak, és továbbra is nagyrészt kielégítetlenek. A Richter várakozása szerint az együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy világszerte nők milliói számára bővüljenek a terápiás lehetőségek.

A Richter Csoportszintű pr-vezetője, Beke Zsuzsa hozzátette, hogy ez egy hatalmas jelentőségű tranzakció, hiszen a világ egyik legnagyobb gyógyszercége érdemesnek találta a Richter arra, hogy partnerként beszálljon és közösen fejlesszen.

A készítmény egy olyan gyógyszer lehet, amely egyszerre tudja kezelni a menopauza tüneteket és az azzal járó elhízást.

A Richter szerint ez 2030 utáni történt. Felmerül kérdésként, hogy mennyire kannibalizálják egymást a készítmények, de Beke Zsuzsa szerint megférnek egymás mellett a piacon, a Richter számára pedig egy jó visszajelzés ez, hogy jó úton halad a cég a nőgyógyászati fejlesztéseivel.

Mi az az Estetrol?

Az Estetrol, röviden E4, egy természetes és szelektív ösztrogén. A magzati máj termeli a terhesség alatt, gyógyszerészeti célokra pedig növényi alapanyagokból szintetizálják.

A Richter közlése szerint az E4 preklinikai és klinikai adatai szövet-specifikus aktivitásra utalnak, és más ösztrogénekhez képest kedvezőbb farmakológiai profilt jeleznek. A vállalat kiemelte többek között a májra, a véralvadási rendszer egyensúlyára és az emlősejtek szaporodására gyakorolt alacsony hatást.

Az E4 hatékonyságát és biztonságosságát a vazomotoros tünetek enyhítésében két fázis 3 vizsgálatban, az E4 Comfort I és E4 Comfort II tanulmányokban vizsgálták. Ezekben összesen 2576 posztmenopauzális nő vett részt Európában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában.

Az E4 világszerte több mint 50 országban rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel drospirenonnal kombinált orális fogamzásgátló ösztrogénkomponenseként. Az Európai Unióban Drovelis, az Egyesült Államokban Nextstellis néven forgalmazzák.

A menopauzakezelés területén az E4 monoterápiás készítményként, Fylrevy néven is megkapta az Európai Bizottság forgalomba hozatali engedélyét az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára. A készítmény jelenleg Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Finnországban és Svédországban van forgalomban.

Nagy lépés ez a Richternek, amely a tudatosan készült az elmúlt években a jelenlegi legnagyobb bevételű készítménye, a Vraylar szabadalmának 2030-as lejáratára, ami a gyógyszergyártóknál jellemzően a bevételek és a marzsok összezuhanásával jár. A vállalat jelentős erőforrásokat fordított arra, hogy a többi területet, mint a nőgyógyászat és a biotechnológia felfuttassa, amelyek fenntarthatják a növekedési sztorit a Vraylar szabadalomlejárata után is. Biztató, hogy a legutóbb lezárt, harmadik negyedévben Vraylar nélkül is kétszámjegyű bevételnövekedést tudott felmutatni a vállalat.

A nőgyógyászatban a Richter nagyon épít az originális készítményére, az Estetrolra, amely az Eli Lilly-megállapodás tárgyát is képezi. A Richter korábban többször hangsúlyozta, hogy az amerikai piacban nagy lehetőséget lát és cél, hogy az AbbVie-hez hasonló partnert találjon az Egyesült Államokban nőgyógyászati készítményeihez is.

A nőgyógyászat egyébként a Richter legnagyobb bevételű üzletága is.

Az Eli Lilly nem szerez jelentős tulajdonrészt a Richterben, mindössze 0,2 százalékot, ez inkább csak jelképesnek tekinthető. Egyelőre kevés a számszerű fogódzkodó a befektetőknek, hogy hosszú távon mit adhat hozzá az Eli Lilly-deal a növekedéshez, a megállapodás hatásai 2030 után kezdhetnek látszódni, amikor a konkrét jogdíj-és mérföldkő-bevételek elkezdhetnek érkezni.

A valódi értéket a kezdeti licencdíj, a későbbi mérföldkőkifizetések, a hatóanyag-szállítások és mindenekelőtt a potenciális jogdíjbevételek jelenthetik. Értékes lehet a Fylrevy amerikai forgalmazására vonatkozó opció is. Ez a lehetőség időben közelebbi üzleti eredményeket hozhat, mint az új kombinációs készítmények fejlesztése, amennyiben az amerikai gyógyszerhatóság engedélyezi a terméket, és a Lilly él a közös forgalmazás lehetőségével. Egy ilyen együttműködés jelentősen javíthatná a Richter hozzáférését a világ egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb gyógyszerpiacához.

Tőzsdei szempontból a megállapodás elsősorban a Richter hosszú távú növekedési kilátásait és a vállalat innovációs képességének megítélését javíthatja.

Mit csinál az árfolyam?

A befektetők pozitívan fogadták a bejelentést, az árfolyam több mint 3 százalékot ugrott a nyitást követő percekben.

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A forgalom óriási, a legnagyobb forgalmú részvény ma a Richter a magyar tőzsdén.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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