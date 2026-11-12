8°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Titkos csatornát lepleztek le: így juthatott Jensen Huang partnerén keresztül amerikai csúcstechnológiához Kína
Üzlet

Titkos csatornát lepleztek le: így juthatott Jensen Huang partnerén keresztül amerikai csúcstechnológiához Kína

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kínai adatközpontokon és egy szövevényes céghálón keresztül segíthette a Huaweit az a kémkedéssel gyanúsított üzletasszony, Alice Huang, akivel az Nvidia menesztett vezérigazgatója, Jensen Huang romantikus viszonyt folytatott. Egy friss magánhírszerzési jelentés szerint Alice Huang érdekeltségei éppen akkor biztosítottak számítási kapacitást az amerikai chipgyártó legnagyobb kínai riválisának, amikor a nő már üzleti és magánéleti kapcsolatban állt az Nvidia egykori vezetőjével - közölte a CNBC.

Az összefonódásokra a nemzetbiztonsági vizsgálatokra szakosodott Tesari nevű magánhírszerző cég derített fényt, amely mesterséges intelligencia segítségével elemzi a globális céghálókat. A CNBC-vel megosztott dokumentumok szerint Alice Huang (kínai nevén Huang Lö) olyan vállalkozásokban birtokolt tulajdonrészt, amelyek

közvetve az Nvidia technológiájával láthatták el a pekingi kormány által erősen támogatott Huaweit.

Ez a kapcsolat komoly kérdéseket vet fel arra vonatkozóan, hogy a házasságtörést korábban elismerő Jensen Huang tudott-e a partnere és a kínai rivális közötti szoros üzleti szálakról, különösen annak fényében, hogy kettejüket 2023 decemberében látták először nyilvánosan együtt.

A Tesari elemzői szerint a céghálót szándékosan építették fel ilyen átláthatatlanra a valódi kapcsolatok elrejtése érdekében. A kínai cégnyilvántartási adatokból kiderül, hogy az üzletasszony még 2016-ban lett társtulajdonosa a technológiai szektorban és adatközpontokban érdekelt Shanghai Hexi nevű pénzügyi vállalatnak. Ez a cég 2021-ben 27 százalékos részesedést szerzett a Shanghai Century Longteng nevű adatközpont-fejlesztőben, amely egy sencseni létesítmény, a Shenzhen Yifeng Technology többségi tulajdonosa volt.

Még több Üzlet

Hatalmas tőzsdei kibocsátás készülődik: hatszoros túljegyzés az Anthropic papírjaira

Nagy mozgások voltak az Nvidiában, pirosban zárt Amerika

Azonnali tilalmat követelnek: leállíthatják az AI-csúcsmodellek betanítását

A sencseni adatközpont legfőbb ügyfele pedig nem más volt, mint a Huawei felhőszolgáltatásokért felelős leányvállalata, a Huawei Cloud, ráadásul a létesítmény finanszírozásához szükséges hitelekért is Alice Huang cége, a Hexi vállalt kezességet.

Bár az nem teljesen egyértelmű, hogy maga a sencseni központ közvetlenül jutott-e hozzá az Nvidia grafikus processzoraihoz (GPU), a létesítmény többségi tulajdonosa, a Zhejiang Century Huatong Group 2023-ban elkezdte felvásárolni ezeket a chipeket. Mindez azt jelenti, hogy Alice Huang éppen akkor volt résztulajdonosa egy Huaweit kiszolgáló adatközpontnak, amikor a nyilvánosság előtt is mutatkozni kezdett az Nvidia vezérével.

A szereplőket egy másik üzleti szál is összeköti, ugyanis Alice Huang 2019-ben eladta az Osmanthus nevű felhőalapú vállalkozását a 7Road kínai játékfejlesztőnek. Ebből a cégből vált ki 2023-ban a szingapúri székhelyű Megaspeed, amely később az Nvidia egyik kulcsfontosságú ügyfelévé nőtte ki magát, és legalább 7,5 milliárd dollár értékben közvetített Nvidia-chipeket kínai vállalatoknak. Bár a Hexi 2024-ben kiszállt az adatközpont-fejlesztőből, a nő hálózata nem szakadt el a projekttől, mivel férje és régi üzlettársa, Kang Vej 2022-ben vezető pozíciót kapott a Century Longtengnél, és személyesen is jelen volt a Huaweijel kötött megállapodás aláírásánál.

Brian Andersen, a Tesari nemzetbiztonsági alelnöke és az amerikai belbiztonsági nyomozóhatóság (HSI) korábbi különleges ügynöke szerint a feltárt tevékenység azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indokol a technológiatranszfer megfékezése érdekében. Ha az amerikai hatóságok bizonyítékot találnak arra, hogy bárki engedély nélkül juttatott el korlátozás alá eső eszközöket a Huaweinek, az érintettek az exportkorlátozások megsértése, összeesküvés és csempészet vádjával nézhetnek szembe. Az ügyben sem az Nvidia, sem a Huawei nem reagált a megkeresésekre, ahogyan Jensen Huang és Alice Huang sem volt elérhető.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy mozgások voltak az Nvidiában, pirosban zárt Amerika
Tisza-kormány: új intézkedésekkel védenék a nőket, aláírták a BKK átalakításáról szóló megállapodást
Itt a bejelentés: távozik az Nvidia vezére, szakad az árfolyam
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility