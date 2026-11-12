Titkos csatornát lepleztek le: így juthatott Jensen Huang partnerén keresztül amerikai csúcstechnológiához Kína

Az összefonódásokra a nemzetbiztonsági vizsgálatokra szakosodott Tesari nevű magánhírszerző cég derített fényt, amely mesterséges intelligencia segítségével elemzi a globális céghálókat. A CNBC-vel megosztott dokumentumok szerint Alice Huang (kínai nevén Huang Lö) olyan vállalkozásokban birtokolt tulajdonrészt, amelyek

közvetve az Nvidia technológiájával láthatták el a pekingi kormány által erősen támogatott Huaweit.

Ez a kapcsolat komoly kérdéseket vet fel arra vonatkozóan, hogy a házasságtörést korábban elismerő Jensen Huang tudott-e a partnere és a kínai rivális közötti szoros üzleti szálakról, különösen annak fényében, hogy kettejüket 2023 decemberében látták először nyilvánosan együtt.

A Tesari elemzői szerint a céghálót szándékosan építették fel ilyen átláthatatlanra a valódi kapcsolatok elrejtése érdekében. A kínai cégnyilvántartási adatokból kiderül, hogy az üzletasszony még 2016-ban lett társtulajdonosa a technológiai szektorban és adatközpontokban érdekelt Shanghai Hexi nevű pénzügyi vállalatnak. Ez a cég 2021-ben 27 százalékos részesedést szerzett a Shanghai Century Longteng nevű adatközpont-fejlesztőben, amely egy sencseni létesítmény, a Shenzhen Yifeng Technology többségi tulajdonosa volt.

A sencseni adatközpont legfőbb ügyfele pedig nem más volt, mint a Huawei felhőszolgáltatásokért felelős leányvállalata, a Huawei Cloud, ráadásul a létesítmény finanszírozásához szükséges hitelekért is Alice Huang cége, a Hexi vállalt kezességet.

Bár az nem teljesen egyértelmű, hogy maga a sencseni központ közvetlenül jutott-e hozzá az Nvidia grafikus processzoraihoz (GPU), a létesítmény többségi tulajdonosa, a Zhejiang Century Huatong Group 2023-ban elkezdte felvásárolni ezeket a chipeket. Mindez azt jelenti, hogy Alice Huang éppen akkor volt résztulajdonosa egy Huaweit kiszolgáló adatközpontnak, amikor a nyilvánosság előtt is mutatkozni kezdett az Nvidia vezérével.

A szereplőket egy másik üzleti szál is összeköti, ugyanis Alice Huang 2019-ben eladta az Osmanthus nevű felhőalapú vállalkozását a 7Road kínai játékfejlesztőnek. Ebből a cégből vált ki 2023-ban a szingapúri székhelyű Megaspeed, amely később az Nvidia egyik kulcsfontosságú ügyfelévé nőtte ki magát, és legalább 7,5 milliárd dollár értékben közvetített Nvidia-chipeket kínai vállalatoknak. Bár a Hexi 2024-ben kiszállt az adatközpont-fejlesztőből, a nő hálózata nem szakadt el a projekttől, mivel férje és régi üzlettársa, Kang Vej 2022-ben vezető pozíciót kapott a Century Longtengnél, és személyesen is jelen volt a Huaweijel kötött megállapodás aláírásánál.

Brian Andersen, a Tesari nemzetbiztonsági alelnöke és az amerikai belbiztonsági nyomozóhatóság (HSI) korábbi különleges ügynöke szerint a feltárt tevékenység azonnali nemzetbiztonsági vizsgálatot indokol a technológiatranszfer megfékezése érdekében. Ha az amerikai hatóságok bizonyítékot találnak arra, hogy bárki engedély nélkül juttatott el korlátozás alá eső eszközöket a Huaweinek, az érintettek az exportkorlátozások megsértése, összeesküvés és csempészet vádjával nézhetnek szembe. Az ügyben sem az Nvidia, sem a Huawei nem reagált a megkeresésekre, ahogyan Jensen Huang és Alice Huang sem volt elérhető.

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