Történelmi áttörést értek el az agykutatók: új sejttípust fedeztek fel az emberi agyban

A szakemberek az emberi agy mellett egerekben, makákókban és selyemmajmokban is feltérképezték az agy mélyén elhelyezkedő, egymással szoros kapcsolatban álló struktúrák sejttípusait és azok génaktivitását. A törzsdúcok – amelyek közé olyan területek tartoznak, mint a striatum (csíkolt test), a globus pallidus és a substantia nigra (feketeállomány) – működési zavarai olyan kórképekkel hozhatók összefüggésbe, mint a
Parkinson-kór, a Huntington-kór, a skizofrénia, a Tourette-szindróma, a bipoláris zavar, a kényszerbetegség (OCD), valamint a különféle függőségek.
A Cell című szakfolyóiratban és társult kiadványaiban több mint két tucat tanulmányban bemutatott eredmények az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) által 2014-ben indított BRAIN Initiative kutatási program részeként születtek meg.
Ez az első alkalom, hogy egy agyi régióról ilyen átfogó, több fajra kiterjedő sejtszintű útmutató készült.
Hungkuj Ceng, a seattle-i Allen Intézet agykutatási igazgatója szerint a mostani eredmény fontos mérföldkő a teljes emberi agyat lefedő, részletes sejtatlasz felé vezető úton, amelynek elkészítését 2028-ra tűzték ki célul.
A vizsgálatok során a tudósok elhunyt emberi donorok agyszöveteit felhasználva 21 millió sejtet elemeztek, amelyeket a másik három faj további több millió sejtjének adataival vetettek össze. Mivel élő emberi agyon etikai okokból számos vizsgálat nem végezhető el, a kutatók nagymértékben támaszkodnak az állatmodellekre. A fajok közötti pontos összehasonlítás révén jobban megérthetővé válik a sejtek működése, a hálózati kapcsolódási mintázatok, valamint az is, hogy miként reagál a szervezet a gyógyszeres beavatkozásokra.
A munka során a kutatók máris számos konkrét felfedezést tettek. Azonosítottak egy új típusú agysejtet, amely a skizofréniával és a bipoláris zavarral áll kapcsolatban, dokumentálták bizonyos sejttípusok olyan genetikai elváltozásait, amelyek szerepet játszhatnak az autizmusban, továbbá feltárták a génaktivitás öregedéssel járó változásait is. Joseph Ecker, a kaliforniai Salk Intézet molekuláris biológusa és genetikusa kiemelte, hogy az atlasz kiváló viszonyítási alapot nyújt az egészséges és a beteg szövetek összehasonlításához, hosszabb távon pedig segíthet megtalálni a génterápia és a génszerkesztés sejtspecifikus célpontjait.
Az új adatbázis három fő információs réteget egyesít, így megmutatja, hogy az egyes sejtekben mely gének aktívak, feltárja a génaktivitást szabályozó kémiai vegyületek és fehérjék összességét – vagyis az epigenomot –, valamint térbeli térképeken rögzíti az egyes sejttípusok pontos elhelyezkedését a szövetekben. Mivel az agyi rendellenességekhez köthető genetikai variánsok többsége a gének fehérjekódoló szakaszain kívül, a gének be- és kikapcsolását vezérlő régiókban található, ez a részletes térkép lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosan ahhoz az idegsejthez vagy gliasejthez (támasztósejthez) kössék a betegségkockázatot jelentő DNS-változatot, amelyikben az ténylegesen kifejti a hatását.
Forrás: Reuters
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