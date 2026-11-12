Újabb hitelt vehet fel a Masterplast – Rábólintottak a kötvénytulajdonosok

A közlemény szerint a döntés a 2031/I, 2031-ben lejáró, évi 2,90 százalékos fix kamatozású kötvényekre vonatkozik.
A kötvénytulajdonosok által 2026. november 12-én elfogadott határozat értelmében a Masterplast felmentést kap az információs dokumentumban szereplő, nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás teljesítése alól egy konkrét finanszírozási ügylet erejéig.
A felmentés arra az esetre vonatkozik, ha a társaság 2026 második félévében legfeljebb 3 millió euró, vagy annak megfelelő más devizanemű hitelkeret-szerződést köt. A hitelnek legkésőbb 2028-ban le kell járnia, és a megállapodás nem járhat új ingatlanjelzálog vagy egyéb zálogjog bevonásával.
A kötvénytulajdonosok döntése alapján sem a hitelszerződés megkötése, sem az abból történő lehívások nem minősülnek a kötvényfeltételek megsértésének.
A Masterplast 2031/I HUF kötvényét az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében bocsátotta ki. A kötvény információs dokumentuma tartalmaz egy nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalást. Ennek lényege, hogy a társaság a kötvények futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséig nem növelheti tovább az összesített adósságállományát új szerződés megkötésével vagy meglévő hitelkeret lehívásával, amennyiben a nettó eladósodottság / EBITDA mutató meghaladja a 3,5-ös szintet (ami most jóval fölötte van), így a kötvényesek jóváhagyására szükség volt az újabb hitelfelvételhez.
A Masterplast tájékoztatása szerint a határozatot a kötvénytulajdonosok levélszavazás keretében, egyhangúan fogadták el.
A Masterplast árfolyama kismértékben, 0,4 százalékot esett a mai kereskedésben.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kiderült: az olvasóink sem lógnak ki a halogatók sorából
A kivárás költségei gyakran csak később, de látványosan jelentkeznek az Erste szakértői szerint.
Európa többet markol, mint amennyit elbír. Most pedig hozzák a számlát
A világ szociális kiadásainak felét Európa adja, ám széttöredezett politikája megnehezíti a kiadáscsökkentést.
Elon Musk lecsapna az Nvidia vezérére
Mgtiszteltetés lenne vele dolgozni - mondta.
Videó: egymás után dőltek ki az Élysée-palota őrei, miután begördült a szlovák elnök autója
Emmanuel Macron közvetlen közelében csuklott össze a díszőrség egyik tagja.
Bombariadó egy fontos európai csomópontban: megbénulhat a nemzetközi vasúti közlekedés
A nagysebességű vonatok is érintettek.
Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program
A miniszter átfogó előadása a Future of Construction konferencián.
Nagy bejelentés repítette történelmi csúcsra a Richtert - Olcsó még a részvény?
Megnéztük, mit mutat az árazás.
Tovább gyűrűzik az Nvidia-botrány: megszólalt a vizsgálat alá került cég
Együttműködik az amerikai hatóságokkal a Megaspeed
2,0 százalékra gyorsult a magyar infláció
Októberben gyorsult az infláció, de továbbra is a jegybanki toleranciasáv alsó határán maradt. Az összkép kedvező, az energiaárak és a következő időszak áremelő tényezői ugyanakkor óva
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?