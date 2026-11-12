Újabb hitelt vehet fel a Masterplast – Rábólintottak a kötvénytulajdonosok

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A közlemény szerint a döntés a 2031/I, 2031-ben lejáró, évi 2,90 százalékos fix kamatozású kötvényekre vonatkozik.

A kötvénytulajdonosok által 2026. november 12-én elfogadott határozat értelmében a Masterplast felmentést kap az információs dokumentumban szereplő, nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalás teljesítése alól egy konkrét finanszírozási ügylet erejéig.

A felmentés arra az esetre vonatkozik, ha a társaság 2026 második félévében legfeljebb 3 millió euró, vagy annak megfelelő más devizanemű hitelkeret-szerződést köt. A hitelnek legkésőbb 2028-ban le kell járnia, és a megállapodás nem járhat új ingatlanjelzálog vagy egyéb zálogjog bevonásával.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 03. Új hitelkeretről tárgyal a Masterplast, a kötvényesek jóváhagyását kéri

A kötvénytulajdonosok döntése alapján sem a hitelszerződés megkötése, sem az abból történő lehívások nem minősülnek a kötvényfeltételek megsértésének.

A Masterplast 2031/I HUF kötvényét az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében bocsátotta ki. A kötvény információs dokumentuma tartalmaz egy nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalást. Ennek lényege, hogy a társaság a kötvények futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséig nem növelheti tovább az összesített adósságállományát új szerződés megkötésével vagy meglévő hitelkeret lehívásával, amennyiben a nettó eladósodottság / EBITDA mutató meghaladja a 3,5-ös szintet (ami most jóval fölötte van), így a kötvényesek jóváhagyására szükség volt az újabb hitelfelvételhez.

A Masterplast tájékoztatása szerint a határozatot a kötvénytulajdonosok levélszavazás keretében, egyhangúan fogadták el.

A Masterplast árfolyama kismértékben, 0,4 százalékot esett a mai kereskedésben.

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Címlapkép forrása: Portfolio