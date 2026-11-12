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Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés
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Véleményt mondott az Erste a Richterről: hosszabb áremelkedést indíthat el a mai bejelentés

Portfolio
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Az Erste elemzője szerint a Richter ma reggeli bejelentése fontos lépés a Fylrevy jövője szempontjából, és hír hatására emelkedhet a jelenleg nyomás alatt álló Richter értékeltsége, sőt az Erste szerint a bejelentés egy hosszabb áremelkedést indíthat el.

A hír, miszerint a Richter és az Eli Lilly partneri megállapodást kötöttek, fontos lépésnek tekinthető a Fylrevy jövője és az Egyesült Államokban várhatóan 2028-tól vagy 2027 végétől induló potenciális értékesítése szempontjából – írja az Erste a ma reggeli bejelentést kommentálva.

Az elemző hozzáteszi, hogy az ösztrogénpótló terápia kiemelkedő árbevételű készítménnyé válhat, és részben ellensúlyozhatja a Vraylar értékesítésének 2030-tól várt csökkenését.

A hír hatására ezért emelkedhet a Richter jelenleg nyomás alatt álló értékeltsége

– véli az elemző.

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Az Eli Lillynek szánt részvényeket a Richter a saját részvényállományából értékesítheti, mivel 3,3 millió darab saját részvénnyel rendelkezik, ez önmagában nagy valószínűséggel nem befolyásolja a részvényárfolyamot, de a hír egy hosszabb áremelkedést indíthat el az Erste szerint.

A Richter árfolyama ma új történelmi csúcsra ment a bejelentés hatására, jelenleg 2,3 százalékos pluszban áll a részvény.

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