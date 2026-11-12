Zuhan az Nvidia, magával rántja az egész Nasdaq indexet

Egyre nagyobb mínuszban vannak az amerikai határidős indexek, az Nvidia körüli viharra még rátesz egy lapáttal Donald Trump kommentárja, miszerint nincs szükség megállapodásra Iránnal.

A Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban nyithat,

az Nvidia több mint 10 százalékos esésnél jár a nyitás előtti kereskedésben, míg az S&P 500 futures 0,7 százalékos, a Dow 0,4 százalékos esésnél jár.

Az európai tőzsdéken is olvadnak a pluszok, a Stoxx 600 és az FTSE-100 már minimális esésbe fordult, míg a DAX a korábbi 1 százalék feletti emelkedés után már csak 0,2 százalékos pluszban áll.